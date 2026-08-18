(ชมคลิป) “ไคน์ด้าเฟล็กซ์” จากศรัทธาแพทย์แผนไทย สู่สเปรย์สมุนไพรนวัตกรรม เจาะตลาดคนทำงาน–นักกีฬา เดินหน้าขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

“ไคน์ด้าเฟล็กซ์” ต่อยอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย พัฒนาสเปรย์สมุนไพรนวัตกรรมจากสารสกัดกระดูกไก่ดำ น้ำมันไพล เถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน และเถาโคคลาน พร้อมกลิ่นลาเวนเดอร์ เจาะกลุ่มคนทำงาน นักกีฬา และผู้มีอาการปวดเมื่อย ชูจุดเด่นซึมเข้าสู่ผิว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่ทิ้งคราบ และให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นนาน 30 นาที ปัจจุบันได้รับมาตรฐาน อย. และ GMP พร้อมคว้ารางวัล Premium Herbal Products 2026 เดินหน้าขยายตลาดออนไลน์ เพิ่มกลิ่นใหม่ รองรับตลาดส่งออก และต่อยอดความร่วมมือกับโรงพยาบาล โดยมีกำลังการผลิตระดับหลักแสนชิ้นต่อรอบ มุ่งยกระดับสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร
พท.กานต์สิรี กานต์ธนาทรัพย์ หรือ แอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอนนา เค แอนด์ ที จำกัด ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ไคน์ด้าเฟล็กซ์ เล่าว่า เดิมทีเป็นแพทย์แผนไทยและเภสัชกรแพทย์แผนไทยที่มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งก่อนมาเป็นแพทย์แผนไทยนั้นเป็นนักธุรกิจมาก่อนแต่ล้มเลิกไปและหันมาศึกษาเรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทย เนื่องจากมีความสนใจเรื่อง “กัญชา” ในช่วงแรก แต่ค้นพบว่ากัญชามีความไม่แน่นอน จึงหันมาเอาดีด้านแพทย์แผนไทยและได้ตระหนักถึงความรู้ภูมิปัญญาไทยมีหลายร้อยปีที่รักษาด้านสุขภาพ ทำให้เธอเกิดความศรัทธาในแพทย์แผนไทยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยผ่านความรู้ด้านแพทย์แผนไทยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเรื่องอาการปวดเมื่อยและออฟฟิศซินโดรมภายใต้แบรนด์ ไคน์ด้าเฟล็กซ์
ไคน์ด้าเฟล็กซ์ คือ สเปรย์สมุนไพรที่ช่วยบรรเทาเรื่องการปวดเมื่อยตามร่างกาย โดยมีสารสกัดสมุนไพรหลักคือ สารสกัดกระดูกไก่ดำ น้ำมันไพล สารสกัดเถาวัลย์เปรียง สารสกัดเถาเอ็นอ่อน สารสกัดเถาโคคลานและตัวยาอื่นๆ ซึ่งเพิ่มกลิ่นลาเวนเดอร์เข้าไปเพื่อช่วยเรื่องการผ่อนคลายกลิ่นหอมมากขึ้น ปัจจุบันสร้างแบรนด์มาได้ประมาณ 1 ปี
จุดเด่นของสเปรย์สมุนไพรนั้นทางแบรนด์จะเน้นให้ผลิตภัณฑ์เมื่อฉีดลงบนบริเวณที่ปวดเมื่อยจะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้เป็นอย่างดี แต่ไม่มีความเหนียวเหนอะหนะ ไม่เป็นคราบขาวติดและให้ความเย็นสดชื่อนนาน 30 นาที แต่มีข้อห้ามคือห้ามใช้ในบริเวณที่มีบาดแผล ขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน นอกจากนี้ยังมีความพิเศษคือมีทั้งความร้อนและเย็นไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ทางแบรนด์เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีอาการปวดเมื่อย กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม รวมถึงกลุ่มนักกีฬาต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ทดลองใช้ผลปรากฎว่าตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันทางแบรนด์ได้รับมาตรฐาน อย. และ GMP เป็นที่เรียบร้อย สำหรับช่องทางการขยายทางแบรนด์เน้นขายออนไลน์เป็นหลัก มีทั้งหมด 1 กลิ่นคือลาเวนเดอร์และมี 2 ขนาด คือ 25 ml ราคา 299 บาท และ 50 ml ราคา 479 บาท ในอนาคตทางแบรนด์มีการวางแผนเพิ่มกลิ่นรอบรับตลาดส่งออก
ในส่วนของกำลังการผลิตนั้นทางแบรนด์มีเครือข่ายโรงงานให้ผลิต ซึ่งใน 1 รอบสามารถผลิตได้ประมาณหลักแสนชิ้น นอกจากนี้สำหรับการส่งออกไปต่างประเทศนั้นจะมีการปรับสูตรให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น นอกจากนี้ก้าวต่อไปที่ตั้งเป้าไว้ทางแบรนด์วางแผนเพิ่มการส่งออกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างแบรนด์ให้เติบโต พร้อมทั้งส่งต่อสมุนไพรไทยที่ผ่านนวัตกรรมให้คนทั่วโลกได้ใช้งาน นอกจากนี้ยังวางแผนต่อยอดความร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาล
สำหรับการโปรโมตสินค้านั้นทางแบรนด์เน้นโปรโมตออนไลน์และออกบูธงานตามงานแสดงสินค้าของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์และแบรนด์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังการันตีด้วยรางวัล Premium Herbal Products 2026 จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่ทำให้กลายเป็นไอเทมพกพาสุดคลีนที่คนทำงานยุคใหม่และนักกีฬาต้องมี
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ไคน์ด้าเฟล็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนามาจากความศรัทธาในภูมิปัญญาและความรู้ด้านแพทย์แผนไทย ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่เป็นนวัตกรรมและยกระดับสมุนไพรไทยให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรให้มีรายได้เพิ่มจากการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้เป็นอย่างดี
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