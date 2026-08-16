อินโดนีเซีย ฉวยจังหวะไทยส่งกุ้งมาเลฯไม่ได้ เข้าเสียบแทน “บันเฮงเทรดดิ้ง” ส่งออกกุ้งไทย นำเข้ากุ้งอินโดฯรักษาลูกค้าก่อนจะหลุดมือ

อินโดนีเซีย พร้อมเสียบทุกสถานการณ์ ล่าสุด ปัญหากุ้งไทยกีดกั้น ส่งออกไปมาเลเซีย อินโดนีเซีย จังหวะเสียบแทนทันที แม้อยู่ไกลไม่หวั่น จัดเรือเร็วส่งกุ้งมาขายมาเลเซีย ด้าน บันเฮง เทรดดิ้ง ผู้ส่งออกกุ้งไทยไปมาเลฯ ยังต้องหันไปซื้อกุ้งอินโดฯ ส่งไปขายมาเลเซียเพื่อรักษาลูกค้าของตัวเองเอาไว้ก่อน
กรชวัล ณัฐพรพงศ์ เจ้าของ บริษัท บันเฮง เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ส่งออกกุ้งทะเลเลี้ยงในบ่อ กุ้งทะเลตามธรรมชาติ และกุ้งกรามก้ามเลี้ยงในบ่อ ไปยังประเทศมาเลเซีย เล่าว่า ตนเองเป็นคนมาเลเซีย ย้ายมาอยู่ประเทศไทย เกือบ 30 ปีแล้ว มากลับครอบครัว มาทำธุรกิจ เทรดดิ้ง ส่งออกสินค้าไปยังมาเลเซีย และตอนหลังได้แต่งงานกับสามีคนไทย และได้สัญชาติไทย ทำธุรกิจส่งออกกุ้ง จากประเทศไทย ไปยังมาเลเซีย ซึ่งตอนหลังจะหันมาเน้นการส่งออกกุ้งเลี้ยงในบ่อ มากกว่า เพราะสามารถควบคุมปริมาณ และคุณภาพได้ กุ้งที่ส่งจะมีทั้งกุ้งทะเล กุ้งน้ำจืด อย่างกุ้งกรามก้าม
ที่ผ่านมา ประเทศมาเลเซียนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งบันเฮง เราก็ส่งออกกุ้งไปมาเลเซียไม่ต่ำกว่าวันละ 10-20 ตัน ลูกค้าของเรามีอยู่ทั่วประเทศมาเลเซีย ไปจนถึงประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมาเลเซียจะชื่นชอบกุ้งจากประเทศไทย เพราะราคาไม่แพง และคุณภาพดี และประเทศไทยติดกับมาเลเซีย จะได้กุ้งที่สดและใหม่ กว่า การนำเข้าจากประเทศอื่นๆ
ทั้งนี้ ในช่วงหลังประเทศอินโดนีเซีย เริ่มที่จะเข้ามาทำตลาดกุ้งในประเทศมาเลเซียมากขึ้น แต่ เนื่องจากอินโดนีเซีย อยู่ห่างไกล ทำให้มาเลเซียยังเลือกที่จะนำเข้าจากประเทศไทย เพราะได้กุ้งที่สดกว่า เนื่องจากไทยและ มาเลเซีย เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกัน การขนส่งง่าย กุ้งที่มาจากประเทศไทยจะสดกว่า กุ้งที่มาจากประเทศอินโดนีเซีย อยู่ไกลการเดินทางก็ต้องใข้เวลานานกว่า กุ้งก็เลยจะไม่สด ปัจจุบันอินโดนีเซียพยายามแก้ปัญหาด้วย นำเรือเร็วสปรีดโบ้ท มาใช้กับการส่งกุ้ง ไปมาเลเซีย
ซึ่งที่ผ่านมา จากการที่ประเทศไทยโดนมาเลเซียกีดกั้นการส่งออกกุ้ง ทำให้อินโดนีเซียเข้ามาแทรกแซงตลาดนี้ได้ บันเฮงเอง เพื่อรักษาลูกค้าเอาไว้ เราก็ต้องหันไปนำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซีย เพื่อส่งให้กับลูกค้าของเราที่ประเทศมาเลเซีย โดยในช่วงนั้น นอกจากนำเข้ากุ้งจากอินโดนีเซียมาแทนแล้ว ก็ยังหันมาเปิดตลาดในประเทศ มีการส่งกุ้งไปขายที่ตลาดมหาชัยด้วย
ส่วนสถานการณ์การส่งออกกุ้งไปมาเลเซียเกิดขึ้นประมาณ 2 เดือน คือ เดือนมิถุนายน และกรกฎาคม และ เริ่มคลี่คลาย คาดว่าจะมาปกติได้ในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการเจรจาและได้ข้อสรุปไปในทิศทางที่ดี แต่ปัญหาตอนนี้ คือ กุ้งเลี้ยงไม่เพียงพอต่อการส่งออก เพราะในช่วงที่เกิดปัญหา เกษตรกรบางรายหยุดเลี้ยงไป เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์การส่งออกจะกลับมาเมื่อไหร่ และหลายคนก็เจ็บตัวจากการส่งออกไม่ได้ 2 เดือน ต้องนำกุ้งออกมาขายในราคาถูก เกษตรกรบางราย ไม่ได้กลับมาเลี้ยงอีก ซึ่งทำให้กุ้งขาดตลาดในช่วงนี้ได้ และส่งผลต่อราคากุ้งปรับสูงขึ้น เป็นช่องทางให้กุ้งจากอินโดนีเซีย ที่มีการเลี้ยงเพิ่มขึ้น และราคาไม่แพง อาจจะมาแทรกแซงตลาดได้
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