เปิดตัวแพลตฟอร์ม “PROPFINN” ลุยตลาด FinTech สินเชื่ออสังหาฯ ยุคใหม่ ปลดล็อกสินเชื่อค้ำประกัน Asset Class ระดับสถาบัน เชื่อมดีล Asset-Backed Lending

เขย่าวงการอสังหาฯ - การเงินและการลงทุน จากความสำเร็จในการเปลี่ยนโลกสินเชื่อ ยานยนต์ด้วย FinTech ผ่านแพลตฟอร์ม “CARFINN” วันนี้ “คุณเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล” CEO PROPFINN เดินหน้ายกระดับองค์กร สู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุดเปิดตัวแพลตฟอร์ม “PROPFINN” สะพานเชื่อมการลงทุนยุคใหม่ในสินเชื่อที่มีอสังหาฯ จดทะเบียนค้ำประกัน (Asset-backed Lending) เปลี่ยนดีลซับซ้อนให้โปร่งใส เข้าถึงง่าย และมีความปลอดภัยสูง พร้อมเปิดประตู ให้นักลงทุนเข้าถึง Asset Class คุณภาพระดับสถาบัน เพื่อสร้างผลตอบสูง
คุณเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของ “CARFINN” แพลตฟอร์มสินเชื่อยานยนต์ที่เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย วันนี้บริษัทฯ พร้อมขยายโมเดลธุรกิจและนำเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) มาพลิกโฉมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์ม "PROPFINN" เพื่อแก้ Pain Point การยื่นขอสินเชื่อที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน และยังเป็นการเปิดประตูสู่ Asset Class ที่นักลงทุนสถาบันใช้สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ การลงทุนในสินเชื่อที่มีอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียน ค้ำประกัน (Asset-backed Lending) ที่เป็นตัวกลางทำหน้าที่เป็นสะพานที่ทำให้ดีลเหล่านี้ ตรวจสอบได้ มีโครงสร้าง และเข้าถึงได้จริง
PROPFINN วางโพสิชันเป็น Financial Advisor Marketplace ที่ทำหน้าที่เป็น “สะพาน” เชื่อมระหว่าง “ผู้มีทรัพย์” ที่ต้องการสภาพคล่อง เข้ากับ “ผู้มีทุน” ที่มองหาผลตอบแทนสม่ำเสมอ ผ่านการลงทุนในสินเชื่อที่มีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed Lending) ด้วยมาตรฐานระดับสถาบันการเงินในทุกมิติ
โดย “PROPFINN” มุ่งเน้นการให้บริการผ่าน 4 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ ความแม่นยำ (Accuracy), ความโปร่งใส (Transparency) ที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยไม่มีการเก็บค่าบริการล่วงหน้า, ความรวดเร็ว (Speed) ที่สามารถทราบผลภายใน 3 วัน และความหลากหลาย (Variety) ของทรัพย์สินที่ครอบคลุมตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ที่ดินเปล่าไปจนถึงโรงงานและโรงแรม ด้วยการขับเคลื่อนผ่าน 3 บริการหลัก คือ การ Matching: จับคู่ผู้มีอสังหาฯ ที่ต้องการทุน กับนักลงทุน, NPL Marketplace: ศูนย์รวมทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงิน, และบริการฝากขายทรัพย์สภาพคล่องสูง: เปิดประตูสู่เครือข่ายนักลงทุนทั่วโลก
“เราไม่ได้สร้างตลาดใหม่ แต่เรากำลัง 'ยกระดับ' ตลาดที่มีความต้องการอยู่แล้วให้มีมาตรฐานสากล เป้าหมายของเราคือการสร้างความเท่าเทียมและโปร่งใสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไป” คุณเกียรติศักดิ์ กล่าวตอกย้ำวิสัยทัศน์ในครั้งนี้
คุณเกียรติศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกูรูจากวงการอสังหาฯ ตลาดทุนสินเชื่อ Non-Bank และ ตัวเองในฐานะผู้พัฒนาและผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม “PROPFINN” มีมุมมองตรงกันว่า นักลงทุนไทยในปัจจุบัน กำลังขยับสู่ "สินทรัพย์ทางเลือกที่มีหลักประกันจริง" สอดรับกับมุมมองนักลงทุนสถาบันทั่วโลก ขณะที่ ฝั่งผู้ประกอบการที่มีทรัพย์และศักยภาพจริงก็มองหาช่องทางเพื่อเข้าถึงทุนที่เป็นธรรม ดังนั้นมองว่ากุญแจที่ทำให้ สองฝั่งมาพบกันคือมาตรฐานการคัดกรอง ภายใต้ทรัพย์ต้องประเมินมูลค่าได้กรรมสิทธิ์ต้องตรวจสอบได้ และโครงสร้างต้องมีกฎหมายรองรับ ดังนั้นแพลตฟอร์ม PROPFINN จึงตอบโจทย์ระบบดังกล่าวได้ครบทุกมิติ เพื่อพร้อมเปิดโอกาสหาช่องทางความร่วมมือระดับ Investor Partner และ Joint Venture
"เปิดตัวแพลตฟอร์ม PROPFINN นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนระหว่างผู้ถือครองทรัพย์สิน สู่กลุ่มนักลงทุนหรือสถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จากการพัฒนาต่อยอดความสำเร็จของแพลตฟอร์ม "CARFINN" สู่การเป็น "PROPFINN" เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในการเข้าถึง แหล่งเงินทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการลงทุน ให้เทียบเท่าระดับสถาบัน ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดในทุกขั้นตอน ดังนี้ การตรวจสอบกรรมสิทธิ์ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียด เพื่อความมั่นใจของผู้ลงทุน, การจัดโครงสร้างดีลที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย, การดูแลดีลอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญา”
และในวันเดียวกันนี้ (14 สิงหาคม 2569 ) นอกจากมีการเปิดตัว แพลตฟอร์ม“PROPFINN” แล้ว ยังมีการจัดเสวนา “THAILAND PROPERTY-CAPITAL MATCHING FORUM 2026 ทุน × อสังหาฯ - จับจังหวะ ในวันที่ตลาดกำลังเปลี่ยนขั้ว” Private Credit ที่มีหลักประกัน กำลังเปิดกว้างสู่นักลงทุนไทย โดยเชิญ 4 ผู้เชี่ยวชาญจากวงการอสังหาฯ ตลาดทุน สินเชื่อ Non-Bank และผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ได้แก่ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่จะมาวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2569–2572 โดยระบุว่าแม้จะมีความท้าทาย และยังมีหลายทำเล ที่มีทรัพย์สินศักยภาพสูงที่มูลค่าประเมินได้มาตรฐาน ขณะที่คุณเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด จากวงการตลาดทุน จะมาสะท้อนมุมมอง"ทุนยุคใหม่” เมื่อนักลงทุนมองหาผลตอบแทนนอกตลาดหุ้น Private Credit คือคำตอบ หรือกับดัก" เพื่อชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การระดมทุน และ การสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และ คุณบุญหนา จงถิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย จะมาสะท้อนภาพรวมของธุรกิจ Non-Bank ในวันที่ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเข้ามาเติมสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจ และคุณเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PROPFINN บริษัท พร็อพฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมวิเคราะห์จังหวะการลงทุนของไทยในช่วงที่โครงสร้างตลาดการเงินกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ