(ชมคลิป) Bangkok International Exotic Plants Show & Sale #22 ชูเทรนด์ “Terrarium” สินทรัพย์สีเขียวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

ไทยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านไม้แปลกและไม้หายากระดับโลกอีกครั้ง กับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของงาน Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 22 “Orchids & Terrarium Plant” ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจเด็ศ จันทรา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5.5 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
นายสรรพสิริ เชาวน์วาณิชย์ Show Director และผู้เชี่ยวชาญในวงการไม้แปลก-ไม้หายาก เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งที่ 22 นี้ เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ “Garden of the World” และเป็นศูนย์กลางไม้แปลกที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ โดยนายสรรพสิริกล่าวถึงความสำคัญของงานครั้งนี้ว่า“ประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากในการเป็นแหล่งผลิตไม้แปลกอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยทักษะของผู้ประกอบการเกษตรไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการเพาะขยายพันธุ์พืชได้งดงามและหลากหลาย การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ซื้อจากทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น เพื่อขับเคลื่อนไม้แปลกให้กลายเป็น ‘สินทรัพย์สีเขียว’ ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล”
ไฮไลท์ที่โดดเด่นที่สุดในครั้งนี้คือการนำเสนอแนวคิด“Terrarium” หรือการปลูกพรรณไม้ในระบบปิด ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากทั่วโลก เนื่องจากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือพื้นที่จำกัดในเชิงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต Terrarium เปรียบเสมือน“เฟอร์นิเจอร์มีชีวิต” ที่ช่วยสร้างสมาธิและความผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการทำงาน ขณะเดียวกันในเชิงเศรษฐกิจยังเป็นรูปแบบการปลูกที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ให้มูลค่าสูง เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการและความสวยงามของศิลปะจากพรรณไม้ ภายในงานยังได้จัดให้มี การประกวดสุดยอดTerrarium โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่สะท้อนถึงมาตรฐานระดับสากล4 ประการ ได้แก่ ความหายากของสายพันธุ์ไม้ที่นำมาจัดวาง ความสวยงามขององค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ ความสมบูรณ์ของการเลี้ยง ที่พืชต้องมีสุขภาพแข็งแรง และสุดท้ายคือปัจจัยที่สร้างความประทับใจต่อผู้พบเห็น ซึ่งการประกวดนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขัน แต่ยังเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับฝีมือของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยผู้ที่ชนะรางวัลที่ 1 ในการประกวดTerrarium ครั้งนี้ ได้แก่ ผลงานของ คุณเจษฎากร แซ่อึ๋ง เจ้าของสวน Variegated Zone Thailand ซึ่งได้รังสรรค์ "เฟอร์นิเจอร์มีชีวิต" ผ่านการจัดตู้ระบบเปิดที่เน้นการโชว์สีสันตามธรรมชาติของพรรณไม้ตระกูลพืชกินแมลง โดยผลงานนี้ใช้เวลากว่า 1 ปี 6 เดือน ในการบ่มเพาะให้พืชกินแมลงชนิดต่าง ๆ อาทิ พิงกุยคูลา(Pinguicula) หม้อข้าวหม้อแกงลิง หรือ เนเพนธีส (Nepenthes)และฮีเลียมฟลอร่า (Heliamphora) เติบโตผสานเข้ากับมอสจนดูแน่นฟูเป็นธรรมชาติ ภายใต้เทคนิคการควบคุมอุณหภูมิที่ 20-21 องศาเซลเซียส ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการใช้ระบบสเปรย์น้ำอัตโนมัติและการใช้ไฟ WRGB 2 เพื่อดึงโทนสีแดง ม่วง และเขียวของต้นไม้ออกมาให้ชัดเจนที่สุด ซึ่งคุณเจษฎากรได้ให้มุมมองว่าการจัดTerrarium เป็นงานศิลปะและของสะสมที่มีคุณค่าทางจิตใจ และยังสะท้อนถึงศักยภาพของนักพัฒนาชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการทำไม้ลูกผสมจนก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางตลาดไม้แปลกที่สำคัญของโลก
“การจัดตู้พรรณไม้สำหรับผมเปรียบเหมือนการสะสมพระเครื่องหรือของรัก แต่นี่คือคอลเล็กชันที่มีชีวิต ที่เราสามารถหาไม้แปลกใหม่มาเติมเต็มเรื่องราวได้ไม่รู้จบ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นในฝีมือคนไทยว่า คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาไม้ลูกผสม (Hybrid) สูงมาก จนทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของตลาดไม้แปลกที่สำคัญของโลก ซึ่งในงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นความหลากหลายของพรรณไม้หายากจากทั่วทุกมุมโลกมารวมอยู่ในที่เดียว” คุณเจษฎากรอธิบาย
ตลอดระยะเวลาการจัดงานอย่างต่อเนื่องจนถึงครั้งที่ 22 นี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมไม้แปลกของไทยมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ทั้งจากผู้ประกอบการรายเดิมที่สร้างสรรค์ไม้แปลกให้สวยงามยิ่งขึ้น และรายใหม่ที่เข้ามาเพิ่มสีสันให้กับตลาด จึงขอเชิญชวนผู้ที่หลงใหลในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาร่วมสัมผัสพรรณไม้หายากจากทั่วโลก มาร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางไม้แปลกโลกอย่างเต็มภาคภูมิในงาน Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม2569 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น5.5 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
และเตรียมพบกับ งาน Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 23 “Autumm” ได้ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2569