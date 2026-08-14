DE LEAF ชูนวัตกรรม ทานาคา โฟร์ดี รับกระแส T-Beauty ผสาน Music Marketing ปูทางรุกตลาดเวียดนาม

เดอลีฟ (DE LEAF) ผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติ เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็น “อันดับ 1 ผู้นำด้านนวัตกรรมทานาคาบำรุงผิว” ประกาศขับเคลื่อนแบรนด์สู่ระดับสากลด้วยการยกระดับสมุนไพรธรรมชาติผ่านวิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดตัวแคมเปญดนตรีสุดสร้างสรรค์ผสานเทคโนโลยี AI ดึงพรีเซ็นเตอร์ระดับมหาชน “อิงฟ้า วราหะ”ร่วมเดินหน้ารุกตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
คุณศุภชัย จูพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด เจ้าของแบรนด์ เดอ ลีฟ ทานาคา (De Leaf Thanaka) เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดว่า
“เดอลีฟ เป็นแบรนด์สกินแคร์ที่มุ่งมั่นนำคุณค่าจากธรรมชาติ มาผสานเข้ากับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริง ความพิเศษของเดอลีฟทานาคา ที่แตกต่างจากท้องตลาด คือ นวัตกรรมเอกสิทธิ์ ‘เดอลีฟ ทานาคา โฟร์ดี ไบโอแอคทีฟ (De Leaf Thanaka 4D Bio-Active)’ ที่มีงานวิจัยรองรับ ค้นพบ 4 สารสกัดสำคัญ ได้แก่ โพลีฟีนอล (ต้านอนุมูลอิสระ ปกป้องผิว), ฟลาโวนอยด์ (ปลอบประโลมผิว ลดการอักเสบ), อาร์บูติน (บำรุงผิวกระจ่างใส) และ มาร์เมซิน (ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด) ซึ่งดูแลผิวครบทั้ง 4 มิติ มุ่งตอบโจทย์เทรนด์ Skin Longevity หรือการมอบผิวสวยแข็งแรงสุขภาพดีอย่างยาวนาน”
“การปรับสูตรครั้งสำคัญนี้ นำมาสู่การเปิดตัว สบู่เดอลีฟ ทานาคา สูตรอัปเกรดใหม่ เพิ่มพลัง Triple Bright Active ผสานทานาคา ส้ม และไนอาซินาไมด์ เพื่อมอบผิวใสไบรท์ x3 ตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนแบรนด์ผ่านการผสานซอฟต์พาวเวอร์เทรนด์ T-Beauty เข้ากับกระแส T-POP อย่างลงตัว ผ่านแคมเปญ Music Marketing ปล่อยซิงเกิล ‘ลูบไล้ให้ใจสั่น’ ดึงความสดใหม่จากการฟีเจอริ่งกันของ อิงฟ้า วราหะ ตัวแทนความงาม มั่นใจ สุขภาพดี และ รัชโย (RachYO) แร็ปเปอร์ขวัญใจ Gen Z เพื่อสื่อสารผลลัพธ์ของผิวที่เนียนใสนุ่มลื่นผ่านมู้ดเพลง Fun & Confident”
นอกจากนี้ เดอลีฟ ยังสร้างความฮือฮาต่อยอดแคมเปญจาก Insight สำคัญที่ว่า “เพราะความสวยมีหลายสาย ผู้หญิงไม่ได้มีความสวยแบบเดียว เพลงจึงไม่จำเป็นต้องมีแนวเดียว” เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์และความชอบที่หลากหลายของผู้บริโภคยุคใหม่ เดอ ลีฟ จึงนำเสนอเพลงเดียวกันนี้ออกมาถึง 7 สไตล์ดนตรีที่แตกต่างกัน (อาทิ Modern Luk-Tung, Pop Disco, City Pop, Dream Pop, Jazz, Metal) โดยได้นำเทคโนโลยี AI Generated เข้ามาช่วยต่อยอดจากเสียงร้องต้นแบบ เพื่อสร้างสีสัน ความแปลกใหม่ และถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง
ด้านการขยายตลาด ผู้บริหารกล่าวทิ้งท้ายว่า
“ปัจจุบัน เดอลีฟ ได้ขยายช่องทางจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศไทย และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ พม่า, ลาว, เม็กซิโก และล่าสุดการรุกตลาด เวียดนาม ร่วมกับคุณอิงฟ้า ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนคลับชาวเวียดนาม การผสานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์ได้จริงทางวิทยาศาสตร์ เข้ากับกลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัย จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้แบรนด์เดอลีฟเติบโตในระดับสากลอย่างยั่งยืน”