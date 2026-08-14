“พาณิชย์” มอบตรา Thai SELECT 2026 ให้ 182 ร้านทั่วไทย ยกระดับ Soft Power กระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2569 (Thai SELECT Award 2026) ให้แก่ร้านอาหารไทยคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากทั่วประเทศ จำนวน 182 ร้าน ภายใต้แนวคิด “The Power of Thai Taste, The Value of Trust” หรือ “พลังแห่งรสชาติไทย คุณค่าแห่งความเชื่อมั่น ปลุกพลังเศรษฐกิจ” เชิดชูผู้ประกอบการที่รักษาคุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ และอัตลักษณ์อาหารไทย พร้อมเชื่อมโยงคุณค่าตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ประกอบการ ไปจนถึงผู้บริโภคและภาคการท่องเที่ยว
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2569 หรือ Thai SELECT Award 2026 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ว่า ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 2567 สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 674,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.61 ของ GDP ประเทศไทย ขณะที่ปี 2568 มีผู้ประกอบการร้านอาหารรวมกว่า 393,000 ราย เกิดการจ้างงานกว่า 1.28 ล้านคน เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีจำนวนคงอยู่ 33,136 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 174,430 ล้านบาท และสร้างรายได้รวม 305,487 ล้านบาท สะท้อนบทบาทสำคัญของธุรกิจร้านอาหารต่อระบบเศรษฐกิจไทย และการกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกร ผู้ผลิตวัตถุดิบ และแรงงานในทุกภูมิภาค
นางศุภจี กล่าวว่า อาหารไทยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่าที่ประเทศไทยมอบไว้ให้กับโลกใบนี้ อาหารไทยเราเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก แต่การที่จะทำให้อาหารไทยนั้นยังคงรักษาคุณภาพ มาตรฐาน และเสน่ห์ของอาหารไทย ซึ่งมีเรื่องราวมากมายในการปรุงอาหารในแต่ละจานนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านในการที่จะยังยึดมั่นในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ และรวมไปถึงการให้บริการ
สำหรับการจัดงาน Thai SELECT Award 2026 ในปีนี้ มีร้านอาหารจากทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกและต่ออายุตราสัญลักษณ์กว่า 500 ร้าน ก่อนผ่านการประเมินอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีร้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์จำนวน 182 ร้าน แบ่งเป็น Thai SELECT 3 ดาว จำนวน 2 ร้าน Thai SELECT 2 ดาว จำนวน 23 ร้าน และ Thai SELECT 1 ดาว จำนวน 157 ร้าน ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รวมทั้งสิ้น 517 ร้าน ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด โดยมีรายชื่ออยู่ใน Thai SELECT Guide 2026 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวค้นหาร้านอาหารไทยคุณภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น
นางศุภจีกล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบและอัตลักษณ์ไทย รวมถึงการกระจายโอกาสไปสู่ชุมชน โดยจะเดินหน้ายกระดับร้านอาหารไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อเชื่อมโยงคุณค่าตลอดห่วงโซ่อาหาร และต่อยอด Soft Power ไปสู่ Trust Power หรือ “พลังแห่งความเชื่อมั่น” เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
“ในประเทศไทยเนี่ย 500 กว่าแห่ง แต่ทั่วโลกเราก็มีมากด้วยเช่นกัน ดิฉันก็อยากจะเห็นพัฒนาการที่ทำให้ท่านต่อยอดธุรกิจของท่านต่อเนื่องไปอีก ในมุมของกระทรวงพาณิชย์ เราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพใหม่ ๆ โปรแกรมใหม่ ๆ ช่วยโปรโมต ช่วยโฆษณาร้านอาหารของท่านให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้น” นางศุภจีกล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเดินหน้าขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ร้านอาหาร Thai SELECT ผ่านกลยุทธ์ดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก ทั้งการดึงศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศมาช่วยสร้างกระแส การส่งเสริมการผลิตคอนเทนต์และสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ เพื่อเชื่อมโยงการรับรู้ไปสู่การใช้บริการจริง ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรและอีเวนต์ระดับสากล เชื่อมโยงร้านอาหารไทยเข้ากับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
“ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 1 ดาว 2 ดาว หรือ 3 ดาว ท่านคือตัวแทนของประเทศไทยในการที่จะรังสรรค์และยังคงให้ความสำคัญกับรสชาติอาหารไทย ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านตั้งใจ และเป็นกำลังหลักสำคัญในการเชิดชูอาหารไทยของเราให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าอาหารไทยไม่แพ้ใครในโลก” นางศุภจีกล่าว
ทั้งนี้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถค้นหาร้านอาหาร Thai SELECT ทั่วประเทศ พร้อมรับสิทธิประโยชน์และติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: Thai SELECT Thailand และ Line Official Account: @thaiselect ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยหรือผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5954 อีเมล thaiselectdbd@gmail.com เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และ Call Center 1570