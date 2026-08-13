ซีพี แอ็กซ์ตร้า ปักหมุดหาดใหญ่! เตรียมเปิดงาน “แม็คโคร โชห่วย โชว์โปร ออนทัวร์ 2026” ครั้งที่ 17
ขนทัพโปรลดแรงสูงสุด 70% แจกหนักรถเข็นทองคำ พร้อมฟินกับมินิคอนเสิร์ต ฮาย อาภาพร 20-23 สิงหาคมนี้
ซีพี แอ็กซ์ตร้า ผู้ดำเนินธุรกิจ แม็คโคร และ โลตัส เตรียมเปิดฉากความยิ่งใหญ่กับกิจกรรมแห่งปีที่ทุกคนรอคอย ในงาน “แม็คโคร โชห่วย โชว์โปร ออนทัวร์ 2026” ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “โปรไหน ใครๆ ก็มา” ที่รวบรวมสุดยอดโปรโมชัน สินค้าเด็ดราคาพิเศษ เพื่อร่วมเสริมพลังและสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วยทุกรุ่นให้ขายดีและมีกำไรอย่างยั่งยืน
สำหรับงานในครั้งนี้เตรียมยกทัพความคุ้มค่ามาเอาใจพี่น้องชาวใต้และจังหวัดใกล้เคียง ณ แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 20-23 สิงหาคม 2569 รวม 4 วันเต็ม! ภายในงานได้จัดเตรียมไฮไลท์โปรโมชันสุดแรงไว้อย่างมากมาย ทั้งโซน One Day Deal ที่ลดราคาสินค้าจัดหนักสูงสุดถึง 70% หมุนเวียนเปลี่ยนดีลใหม่ทุกวันกว่า 50 รายการ และโซนสินค้า Deal ดี 4 วันเท่านั้น รวมถึงการรวบรวม Top 10 สินค้าโชห่วยกำไรดี เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปสร้างยอดขายได้ทันที
นอกจากสินค้าราคาพิเศษแล้ว ยังมีกิจกรรมแจกใหญ่แจกจริงทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม “โชห่วย โชว์ยอด” สำหรับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดในแต่ละวัน รับสิทธิ์ลากรถเข็นทองคำ ขนสินค้าใส่รถได้เท่าไหร่เอากลับไปได้เลยฟรี ๆ รวมถึงกิจกรรม “โชห่วย Lucky Draw” ช้อปแล้วลุ้นรางวัลใหญ่ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับลูกค้าใหม่ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Makro Pro และสั่งซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ยังได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม “โชห่วยตะกร้าทองคำ” เพื่อขนสินค้าที่ร่วมรายการฟรีทันที
ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมสำหรับสายออนไลน์และสายคอนเทนต์อย่าง “21 Days Challenge” เพียงสั่งซื้อสินค้าผ่านแอป Makro Pro ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อเนื่อง 21 วัน ลุ้นรับตู้แช่สินค้ามูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และกิจกรรม “PROfluencer Challenge” ชวนถ่ายคลิปวิดีโอสั้นลง TikTok เชิญชวนมาร่วมงาน ลุ้นรับเงินรางวัลรวมกว่า 35,000 บาท พร้อมทั้งยังนำเทคโนโลยี AI มาช่วยผู้ประกอบการออกแบบร้านโชห่วยในฝันผ่านกิจกรรม “โชห่วย โชว์ PROMPT” และเปิดพื้นที่คลินิกโชห่วยร่วมกับงานสัมมนา ให้คำแนะนำเทคนิคการสร้างยอดขายและการบริหารจัดการร้านอย่างครบวงจร
นอกจากโปรโมชันแน่น ๆ แล้ว งานนี้ยังจัดเต็มความบันเทิงด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากนักร้องลูกทุ่งตัวแม่ “ฮาย อาภาพร นครสวรรค์” ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 17.00 ถึง 18.00 น. พร้อมลิ้มลองเมนูเด็ดจากโซน Food Truck รวบรวมอาหารน่ากินมาให้ชิมตลอดทั้งงาน
งาน “แม็คโคร โชห่วย โชว์โปร ออนทัวร์ 2026” ครั้งที่ 17 จะจัดขึ้น ณ แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2569 จากนั้นจะเดินทางไปสร้างความคุ้มค่าต่อที่ แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ในวันที่ 24-27 กันยายน และปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่ แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ ในวันที่ 15-18 ตุลาคม 2569 ผู้ประกอบการโชห่วยและผู้สนใจห้ามพลาด
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