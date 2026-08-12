(ชมคลิป) เปลี่ยนความชอบในครอบครัวเป็น “ซาลาเปา” Plant-Based ที่ใช่! ของสายสุขภาพ อร่อยและดีต่อใจ สร้างรายได้หลักพันต่อวันอยู่กับบ้านไม่ง้องานประจำ

“คือไม่ได้คิดมีหน้าร้านเลยค่ะเพราะรู้ว่ามันเหมือนกับค่อนข้าง อาจจะเป็นตอบโจทย์ด้วยว่าเราก็ หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยว่าเราอยากอยู่ใกล้กับที่บ้านดูแล “พ่อแม่” ด้วยหนึ่งปัจจัยแล้วก็ ยุคสมัยนี้ด้วยค่ะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีหน้าร้านก็ได้อยู่อะไรอะไรเงี้ยค่ะ แล้วมันเหมือนมันยังหลายอย่างก็ยังไม่ได้นิ่งค่ะ ว่ายอดขายเท่าไหร่ ไปขนาดไหนยังไง?
เราก็เลยรู้สึกว่างั้นก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ค่อย ๆ จากที่เราทำครัวที่บ้านก่อน หนึ่งในเรื่องของกำลังการผลิต สองรสชาติเราโอเคกับที่เราคิดไว้หรือเปล่า ซาลาเปาเป็น ก็คือถ้าสมัยนี้เขาจะเรียกซาลาเปา Plant-Based ถ้าเป็นที่คุ้นเคย ถ้าสมัยก็จะเป็นพวกมังสวิรัติ ซาลาเปาเจ เขาจะเรียกกันแบบนั้น แต่กำลังจะบอกว่าแต่ว่าก็เป็นซาลาเปาที่มีรสชาตินะคะ คือทุกคนทานได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่แบบ ไม่ทานเนื้อสัตว์ ก็เป็นซาลาเปาแพลนท์เบสก็คือจะเป็นแป้งโฮลวีต 100% แต่ว่าเนื้อนุ่ม เป็นแป้งโฮลวีตเนื้อละเอียดค่ะ แล้วก็ส่วน “ไส้” ก็คือเป็นไส้ที่ไม่มีเนื้อสัตว์และก็จะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลย ก็อย่างเช่น นม เราไม่ได้ใช้นมวัวค่ะ ก็ใช้เป็นนมอัลมอนต์ ก็คือเอาอัลมอนต์มาแล้วก็มาปั่นเป็นนม คือใช้แทนเป็นนมวัวไปเลย หรือไม่ก็เป็นไส้อย่างเช่นเราก็จะมีเป็น ถั่วลูกไก่ เป็นเห็ดค่ะก็เป็น เห็ดเออรินจิ เป็นถั่วอะซูกิ ถั่วเม็ดเล็ก เป็นเม็ดบัว เม็ดมะคาเดเมีย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็พยายามเหมือนกับว่าอาจจะเป็นไส้เหมือนกับเป็นวัตถุดิบที่ทุกคนคุ้นเคย แต่เราก็จะพยายาม เหมือนตัวเองก็พยายามคิดว่าอะไรที่ทุกคนคุ้นเคยแต่พอเอามารวมกันแล้ว มันอาจจะเกิดสิ่งที่มันแบบ มันใหม่ โดยที่ยังไม่ใช่แบบใหม่จนทุกคนเอ๊ยมันคืออะไร?” จิตสุภา เวชมงคลกร หรือ คุณเฌอ เจ้าของร้านซาลาเปา Plant-Based คุณล้วงควงตะหลิว ซึ่งเปิดขายออนไลน์เป็นแบบการพรีออเดอร์ก่อน มานานกว่า 5 ปีแล้วในแบบฉบับของ “ครัวโฮมเมด” โดยคุณเฌอบอกกับเราว่า จากกระแสรักสุขภาพที่มาแรง กอปรกับที่บ้านเองถามว่าก็ไม่ใช่เป็นคนทานเจ ทานมังสวิรัติ แต่ว่าที่บ้านก็เป็นคนดูแลสุขภาพเหมือนกันก็คือ ถ้าเราเลือกทานได้อย่างเช่น ขนมปัง เราก็จะทานเป็นขนมปังโฮลวีต ข้าวก็มีข้าวกล้องสลับข้าวขาว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราเป็นร้านแบบครัวโฮมเมดแบบนี้ ก็เลยรู้สึกว่าเราลองมาทำอะไรที่แบบมันดูค่อนข้างตรงนี้ไหม แต่มันก็จะเป็นตลาดกลุ่มเล็ก ๆ ที่เขาแฮปปี้เขาชอบ
เปลี่ยนความชอบในครอบครัว ให้เป็น Product ที่ใช่ของสายสุขภาพ
อยากทำอะไรที่มัน เหมือนอร่อยด้วยนะคะ เพราะว่าเราเชื่อว่า อาหาร อันดับแรกคือต้องอร่อย ต้องอร่อยแต่ว่าไม่ทำให้สุขภาพเขารู้สึกแย่ รู้สึกว่าอันนี้แฮปปี้ในงาน คือเป็นงานที่อยากจะทำค่ะ“เพราะเราว่าเดี๋ยวนี้คือทั่ว ๆ ไปก็จะมีแบบ เหมือนกับอาหารหลากหลายทั้งอาจจะมีความเข้มข้นเยอะ ในเรื่องของเพิ่มหลายอย่างกับเรื่องสุขภาพแล้ว เราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีอะไรที่เรายังทำได้ แล้วมันยังคงอร่อยอยู่(หัวเราะ) แล้วสุขภาพทานไปแล้วยังแฮปปี้อยู่ อันนี้ตอบโจทย์ค่ะ” ถ้าไส้อย่างเช่น ไส้เห็ดค่ะก็อาจจะเป็นแบบBase จากไส้หมูสับอิงมาเราก็เปลี่ยนเป็นวัตถุดิบ (แบบไส้เค็ม) อย่างเช่น ถั่วลูกไก่ ซอสก็อาจจะคล้าย ๆ หมูแดงนิดนึง เราก็จะประมาณนั้น ส่วนไส้ถ้าไส้หวานก็จะเป็นในเรื่องของ ฟักทอง เราก็จะมีคิดเหมือนกัน เคยไปทานที่ร้านอาหารชอบ “ฟักทองญี่ปุ่น” ก็เลยเอาฟักทองญี่ปุ่นมาแบบมาทำ แต่ว่าตอนนั้นก็เทสต์กับฟักทองไทยนะคะแต่รู้สึกว่า ฟักทองญี่ปุ่นมันเนื้อหนึบ ทานแล้วมันแน่นมันได้เคี้ยว แต่ว่าเดี่ยว ๆ มันรู้สึกแบบมันน่าจะมีอะไรมา add มาเพิ่มอีกไหม ก็เลยลองเอาถั่วแดงมาเติม เออมันก็พอไปกันได้ อย่างถ้าเป็นเม็ดบัว(ไส้เม็ดบัว) ก็รู้สึกว่าอีกนิดหนึ่งไหม ก็เลยใช้เม็ดมะคาเดเมียมาตำ ๆ ผสมให้ได้กรุบ ๆ นิดหนึ่ง แล้วก็ถ้าเป็นไส้ช็อกโกแลตค่ะก็เป็น ใช้เป็นนมอัลมอนต์แล้วก็ช็อกโกแลตก็เป็นช็อกโกแลตไทย ก็อยากสนับสนุนที่เป็นผลผลิตในไทยด้วย จากร้านที่มาจากทางพื้นที่ผลิตที่อยู่ในประเทศไทย
ตอนนี้มี 5 ไส้ถ้าซาลาเปาจะมีทั้งหมดตอนนี้ 5 ไส้ และก็เพิ่มมาเป็น “หมั่นโถว” ผักชีลาว เพราะบางคนอาจจะแบบอยากจะมีอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไส้ไหม? เป็นหมั่นโถว แล้วบางทีเรารู้สึกว่าหมั่นโถวเปล่า ๆ มันเหมือนทานแป้ง เนื่องจากว่าเราไปเรียนทำอาหารมาค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า ว้าว ก็เลยลองเอามาดูว่ามันใส่ได้กันไหม เออ มันโอเคค่ะ
“ความยาก” คือ ทำยังไงให้มันอร่อย?!!
ความยากคือทำให้มันอร่อยค่ะ แต่คงอาจจะไม่ได้เท่าทุกคนแต่ว่าขอให้สัก 80% ทานแล้วรู้สึกว่า มันแมสใน 80% ที่ทุกคนทานแล้วโอเคค่ะ ก็เลยคิดว่าในเรื่องของทำยังไงให้รู้สึกว่ามันแบบ ทุกคนทานได้ วิธีการเทสต์ที่ใช้อยู่ก็คือ จากตัวเองก่อน จากที่บ้าน แล้วก็อาจจะเป็นใกล้ ๆ ตัว อย่างพอดีก็ไปที่โบสถ์ฯ ก็เป็นพี่ที่โบสถ์ ก็ออกไปข้างนอกเพราะว่าที่บ้าน เราจะคล้าย ๆ กันอยู่แล้ว ก็เลยจะมีแบบคนข้างนอกด้วย ลองทานดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ“แต่ว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้ว ยิ่งตอนเมื่อ(ก่อนที่คุณพ่อจะเสีย) คุณพ่อก็จะเป็นคนที่ทานอาหารแบบ ค่อนข้างเลือกทาน เลือกทานมาก ๆ เพราะว่าแบบเหมือนเป็นคนที่ ถ้าอันไหนเขาอร่อยค่ะ คือเขาจะ เราก็คิดว่าเขาอร่อย เพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาจะรู้สึกแบบ บางทีซื้ออะไรมาให้เขาทานเขาจะแบบ คือจะมีแค่ว่า กินได้ คือเราคิดว่าเราซื้อร้านนี้โอ้โหมันใช่แล้ว เขาก็ยังแบบ เออก็กินได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกมาดีตอนที่ให้เขาชิม เออแล้วเขาก็บอกว่ามัน เออโอเค เราก็เลยรู้สึกว่าพ่อกินเราเชื่อ เราก็รู้สึกว่าดีถ้าพ่อกินแล้วพ่อยังบอก มันโอเค เพราะเขาก็ยากจริง ๆ”
ตอนแรกเราก็คิดว่าในระดับหนึ่ง เอ๊ยมันน่าจะได้แล้ว แล้วก็เหมือนอาจจะต้องลองขายเลยเหมือนกันค่ะ แล้วก็ลองดูว่าเออจากนั้นแล้ว มันเป็นยังไงบ้าง“แต่ก็พยายามบอกลูกค้าเหมือนกันว่าแบบ ฟีดแบ็กได้นะเพราะว่าเราจะได้นำมาพัฒนาปรับปรุง แต่ว่าบางทีสไตล์คนไทยหรือคนเอเชียจะไม่ค่อยบอกค่ะ ว่าแบบเป็นยังไงบ้าง(เพราะเกรงใจ) ก็เลยบอกว่าบางทีเรารู้สึกว่าถ้าบอกเราจะได้รู้ แต่ถามว่าก็ เราก็จะมีจุดยืนในระดับหนึ่งเหมือนกัน เพราะว่าแรก ๆ บางทีก็เป็นเพราะว่ามันเป๋เหมือนกันค่ะ หวานไป ไม่หวาน หรืออะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าหวานเรา-หวานเขา(ไม่เท่ากัน) เพราะปกติคนนี้ทานหวานอยู่แล้ว คนนี้ทานไม่หวาน แต่เราก็ว่าของเราไม่ได้หวานเกินหรือเราพยายามเทสต์แล้วว่า มันน่าจะกลาง ๆ ก็รับฟังค่ะ” แล้วก็ลองมาปรับแต่ก็ไม่เชิงถึงเป๋ไปเลยจนว่ามันทำไม่ได้ มันจะไปกันแบบไม่รู้จะยังไง
ก็ถ้าปีนี้ก็ 5 ปีแล้ว 5 ปีแล้วค่ะ ใช่ ก็เริ่มตั้งแต่ก็ตอนออกจากงานปุ๊บ ก็เหมือนไม่ได้เว้นเลย คือตั้งแต่ออกจากงานก็ หลายอย่างที่ไม่รู้ นอกเหนือจากการทำแล้วก็เราต้องเรียนรู้ ในเรื่องของช่องทางการขายเราต้องไปเปิดเพจ เราต้องทำให้ทุกคนเหมือนรู้จักเรา เมื่อก่อนไม่เคยเล่นอินสตาแกรม ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องเปิดอินสตาแกรมเพราะว่าอินสตาแกรมรูปสวย เราก็ต้องไปสมัครไปเรียนรู้ว่าต้องทำยังไง หลังจากนั้นก็จะมีทั้งพาร์ทในเรื่องของ งานหลังบ้าน ตรงส่วนนี้ด้วยค่ะ ช่องทางการขายว่าเราต้องมีทุกอย่างพร้อม แล้วเรื่องของการถ่ายรูป คือทุกอย่างก็ต้องค่อย ๆ เตรียมตัวค่ะ แล้วก็ “สูตร” ก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องมาทำไปด้วย เตรียมช่องทางการขาย เพราะว่าถ้าเราเปิดเหมือนกับว่าถ้าเราขายแล้วปุ๊บ ทุกอย่าง ถ้าเขาสั่งเราก็ต้องพร้อมในการขายแล้ว
สเกลเล็กแบบ “โฮมเมด” เน้นพรีออเดอร์เพื่อความสดใหม่
แพลตฟอร์มแรกที่เริ่มในการเปิดขายเลยก็คือ facebook โดยใช้ชื่อว่า คุณล้วงควงตะหลิว และก็อินสตาแกรมใช้ชื่อว่า grandmaluang ที่ใช้ชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นชื่อของ “คุณแม่” คุณแม่เป็นคนจีน(เชื้อสายไทย-จีน) ชื่อ “ล้วง” คุณแม่ล้วงเราก็เลยเหมือนกับ แต่ก่อนหน้านี้เราเคยเปิดช่องยูทูบตอนนั้นทำก็คือ แม่ทำอาหารแล้วเราก็เป็นคนถ่ายแม่ ทำคลิปก็คือชื่อช่องว่า “คุณล้วงควงตะหลิว” อยู่แล้ว เราก็เลยหลังจากนั้นพอมาทำซาลาเปาก็ไม่ได้คิดเยอะค่ะ ก็เลยเป็น “คุณล้วงควงตะหลิว” Plant-Based ซาลาเปา
เปิดขายวันแรก ๆ เลยจำได้ว่า มีออเดอร์เข้ามาสัก 30 ลูก แต่ว่าไม่ใช่ในวันเดียวนะคะอาจจะแบบ พอเริ่มมีลงขายก็จะมีแบบสั่ง
ค่อย ๆ คนนี้ 5 หรือคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ“บางคนก็จะมาเป็นลักษณะที่ว่า ไม่เคยทาน ขอลองแบบไส้ละ1 ลูก หรือว่ามีขั้นต่ำไหม ที่ต้องสั่ง คือเพราะว่าเขาอาจจะแบบเหมือนกับร้านขนมปังที่เขาจะต้องเปิดเตาว่าต้องขั้นต่ำเท่าไหร่ค่ะ เราบอกเออที่ร้านไม่มีค่ะ แต่ว่าบางทีอาจจะแบบเราเป็น “พรีออเดอร์” จะพูดชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่แรกค่ะว่า ร้านเราเป็นพรีออเดอร์นะคะ รบกวนสั่งล่วงหน้าก่อนสัก 2-3 วัน แต่ถ้าคิวมาก ๆ ก็จะต้องรอนิดนึงนะคะ”แต่ก็พยายามไม่ได้รอนานเพราะเราเข้าใจว่า คนอยากทานน่ะ ใจเขาใจเรา แล้วที่มันทำได้ก็คือพยายามตรงนั้น แล้วก็แต่อย่างหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือในเรื่องของ การส่งด้วยค่ะ เพราะว่าบางทีมันระยะทางมันมีผลเลยค่ะ บางทีเขาอยากทานแต่บางทีมันไกลมาก ค่าส่งมันแพงกว่าค่าซาลาเปา“แล้วมันควบคุมไม่ได้ แต่บางทีถามว่าที่ร้านทำยังไง ก็บางทีซื้อคูปองส่วนลดค่ะ ก็คือแต่ก็บอกเขาแล้วว่าอันนี้ก็คือร้านพยายามแบบมีส่วนลดให้เต็มที่แล้วนะ หรือว่าบางทีมันเกินกว่านั้น อันไหนที่พอได้เราก็อาจจะลดในเรื่องของกำไร ให้เขาแบบว่าอยากให้เขาได้ทาน”
ในเรื่องของ “พรีออเดอร์” ถ้าในเรื่องของการขายคิดว่า น่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องของ ถ้าคุณจะดูในเรื่องของ “ยอดขาย” เท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นในเรื่องของแบบ คือความไวกับสมัยนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ก็คือสั่งปุ๊บ อย่างขณะนี้เราสั่งของ แป๊บนึงมันก็แบบต้องได้แล้ว ใช่ มันก็เลยรู้สึกว่าส่วนหนึ่งแต่ถามว่า มันก็จะมีมุมทุกอย่างมันก็จะมีมุมดี มุมไม่ดี ถ้าตรงนี้เราอาจจะเป็นมุมที่ด้อยก็คือเหมือนกับว่า ส่งไม่ได้ เขาก็อาจจะไปกินร้านอื่น อันนี้เราก็ต้องยอมรับ“ถ้าเป็นมุม ถามว่าตอบโจทย์กับที่ร้านไหม ถ้าในส่วนของตัวเองที่รู้สึกโอเคคืออย่างที่บอกค่ะเราไม่เป็นแบบ Food Waste แบบเยอะ ๆ แบบนั้นค่ะ เราเลยเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปทิ้ง ขนาดแบบทำเยอะ ๆ แล้วต้องทิ้ง” แล้วเราก็อยากทำอะไรที่มันค่อนข้างสดใหม่ ก็เลยพอคิดโจทย์นี้ปุ๊บ การทำเยอะ ๆ มันเลยไม่ตอบโจทย์มาก
ทุกไส้ราคา 35 บ.(หมั่นโถว25) สั่งมีจำนวนต้องเผื่อเวลาให้แม่ค้าด้วย
ถ้ามีเวลาการเตรียมตัวก่อน อย่างเช่นมีการบอกล่วงหน้า ทำไส้ไว้ก่อน“บอกล่วงหน้าอาทิตย์นึงมีเหมือนกันค่ะ มีแบบเขาสั่งไปจัดเบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่บอกล่วงหน้าก่อนทำได้เพราะว่าจริง ๆ มันต้องมีการทำก็คือ 2 ส่วนคือ ทำไส้ด้วยส่วนหนึ่ง แล้วก็ทำแป้งด้วย ก็เลยเหมือนต้องมีการเตรียมตัว” ถ้าอย่างนั้นสั่งเป็น 100 ได้ แต่ว่ามีระยะเวลาให้เรานิดนึง แต่ถ้าแบบกระชั้นเลยมาก ๆ มีเหมือนกันที่แบบ มีเลยไหม? บอกต้องขอโทษด้วยนะคะอยากขายมากเลยค่ะ แต่ว่าไม่มีจริง ๆ ค่ะ(หัวเราะ) ใช่บางทีเราต้องบอกตรง ๆ ว่าเราอยากขาย เราไม่ได้ไม่อยากขายซาลาเปา แต่ว่าบางทีพอมันไม่มีมันก็ไม่มีน่ะค่ะมันก็เลยแบบ ถามว่าลูกค้าบางทีเขาก็เข้าใจเพราะว่าเราก็ตอบตามนั้นจริง ๆ
กำลังการผลิตถ้าเอาแบบพอดี ๆ เลยก็จะอยู่ที่ประมาณ ไม่เกิน 100 ลูก/วัน ส่วนเรื่องของ “ราคา” ก็อยู่ที่ถ้าซาลาเปาก็ราคาเท่ากันหมดเลย(ทุกไส้) ก็คือ 35 บาท/ลูก แล้วก็ถ้าเป็นหมั่นโถวผักชีเราก็ 25 บาท“กำลังคิดว่ามันถามว่าราคาของ อาจจะเป็นว่าในเรื่องของ ของบางอย่างค่ะมันจะสูงกว่านี้ มันตามประเภทของของ ว่าให้เราไปคิดแบบสูง ๆ มากมองว่ามัน เหมือนกรุ๊ปปิ้งซาลาเปาเราจะขายอยู่ที่ประมาณนี้ ก็คือขายประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะ จะแพงไปกว่าคนอื่น ๆ มากไปมันก็เกินกว่าความเป็นซาลาเปาอย่างเงี้ย มันก็ลูกค้าก็จะโอ้โหทำไมร้านนี้ อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะรู้สึกว่ามันแบบ ไม่โอเค ทำไมมันราคาสูงจัง!”มันก็เลยมีแก๊ปตรงส่วนนี้เราก็เลยต้องแบบ อาจจะต้องไปดูตรง cost ว่าแบบตรงไหนที่มันโอเค ตรงส่วนนั้น
งานค้าขายบางครั้ง “ใจต้องนิ่ง” ด้วย
ก็จริง ๆ ทำตามออเดอร์แต่ว่าก็จะมีหลัก ๆ คือ วันอาทิตย์ พยายามจะไม่ทำเพราะว่าวันอาทิตย์ต้องไปโบสถ์ค่ะ(เป็นคริสต์เตียน) คืออย่างน้อยครึ่งวันอยู่แล้ว แต่ถ้าในกรณีแบบจี๋ ๆ มีด่วนมาก ๆ ก็กลับมาทำค่ะ คืนนั้นก็เมามันเลยยาว แต่ถ้าถามว่าสถานการณ์ตลาดการค้าการขายในยุคนี้เป็นยังไง ก็มีเงียบเหมือนกันบางวัน“ถ้าก่อน 5 ปีจนถึงวันนี้รู้สึกว่า แรก ๆ ก็จะรู้สึกนอยด์เพราะว่าพอทำงานประจำ สิ้นเดือนเราได้เงินเดือนจำนวนก้อนนี้ แต่งานนี้คืองานแอคทีฟค่ะก็คือ คุณทำบางทีแบบ มันไม่ได้ทุกวันถ้าออเดอร์มี คือคุณได้เงิน ถ้ามันไม่มีแล้วยังไง? แรก ๆ ก็มากค่ะ โอ้โหมันก็ร้อนรนไปหมดเลยค่ะ ถามว่าตอนนี้ดีขึ้นคือพยายามอยู่กับมันแล้วก็รู้สึกว่า ก็ทำแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็ ลงรูป ถ่ายรูป คือก็ทำในส่วนที่เราต้องทำ”ก็บางทียังไม่มีใครเห็น เราก็ทำ วันนี้ยังไม่มีออเดอร์เราก็ถ่ายรูปไง เราก็พยายามหาอะไรลง มันก็มีช่วงที่แบบเงียบ ๆ ก็มีค่ะ ก็พยายามแบบเออไม่อะไรเยอะ ๆ เราก็ไปหาทำส่วนอื่นที่ ทำได้ทำแล้วกัน“ช่วงนี้ก็เป็นหมดทุกคนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนก็เหมือนเราค่ะ อย่าว่าแต่คนอื่นเลยเราบางทีจะซื้ออะไรที ยังคิดมากกว่าเมื่อก่อนเลย พอจะจ่ายทีอะไรเงี้ยค่ะ เราต้องแบบเอออยากกินจริง ๆ หรือเปล่า หรือว่าต้องจ่ายไหม? ไม่งั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกินก็ได้ อะไรประมาณนี้คนส่วนใหญ่ในยุคนี้”
กฎเหล็กของการค้าขาย ความจริงใจและความซื่อสัตย์สำคัญ
คุณเฌอ-จิตสุภา เวชมงคลกร เจ้าของร้านซาลาเปา Plant-Based คุณล้วงควงตะหลิว บอกด้วยว่า การค้าการขายก็จะมีช่วงมาก ช่วงน้อย แต่ด้วยความที่เราบริหารจัดการเองในคนเดียว ถ้ามีออเดอร์มาก็ดีใจค่ะแต่ว่าบางที(ถ้าเยอะมาก ๆ) ก็แทบไม่ไหวก็มีเหมือนกัน เพราะบางทีใช้เวลาในการจัดทำเท่าไหร่เวลาคอนเฟิร์มเขาก็แบบเดี๋ยวขอเช็กคิวก่อนเนาะ ค่อนข้างแบบจะไม่บอกไปเลยวันนี้ ๆ ได้หรือเปล่า เพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนการบอกก็คือสำคัญ คือถ้าบอกวันนี้ได้ คือวันนี้ได้ ถ้าวันนี้ไม่ได้ ก็คือบอกเลยว่ามันไม่ได้“คือของใช้ยังไงก็ยังใช้ตามที่บอกจริง ๆ คือถ้าบอกแบบนี้ เราใช้ เกลือแบบนี้เกลือชมพู เราใช้เกลือชมพูอย่างเงี้ยค่ะ หรือเป็นน้ำตาลมะพร้าวเราใช้น้ำตาลดอกมะพร้าวจริง ๆ ค่ะแล้วก็อย่างที่บอก ก็คือในเรื่องของการนัดหมาย เราก็บอกวันไหนที่คอนเฟิร์ม ยกเว้นว่า ณ วันนั้นมันติดจริง ๆ สุดท้าย แต่ว่าเราก็จะบอกทุกครั้งกับลูกค้าก็จะบอกเลยว่า เออเราส่งได้ก็คือ ส่งได้วันนี้ เรารู้สึกว่าคำพูดสำคัญ การที่จะบอกลูกค้าค่ะ แล้วก็การทำทุกอย่างก็คือลูกค้าทานเมื่อไหร่ก็ รสชาติก็เหมือน ก็คือมีบวกลบนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังเป็น อ้อ! ทานแล้วร้านนี้แหละ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ”
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