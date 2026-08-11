เซเว่นฯ ปลุกกระแส “กาแฟผลไม้ไทย” ดันเมนูใหม่ “อเมริกาโน่ลูกตาล” รับซื้อลูกตาลเมืองเพชรกว่า 10,700 กก.

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมส่งเสริมผลไม้ไทยจากสวนสู่ผู้บริโภค ด้วยการรับซื้อผลไม้สดจากเกษตรกร เพื่อนำมาต่อยอดเป็นวัตถุดิบสำหรับพัฒนาเมนูเครื่องดื่ม ผ่านแคมเปญพิเศษจาก All Café “อเมริกาโน่ผลไม้ไทย จากเกษตรกรไทย” เอาใจคอกาแฟ โดยมี 3 เมนูไฮไลต์อย่าง อเมริกาโน่ส้ม อเมริกาโน่น้ำมะพร้าว และเมนูใหม่ล่าสุด อเมริกาโน่ลูกตาล ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน พร้อมเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
เซเว่นฯ รวบรวม “ส้ม มะพร้าว ลูกตาล” คั้น ปอก เฉาะ แบบสดๆ เติมความสดชื่นผ่านเครื่องดื่มอเมริกาโน่
กระแสกาแฟน้ำผลไม้ ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องทั้งจากนักท่องเที่ยวและคนไทย โดยเป็นการฉีกกฎการดื่มกาแฟแบบเดิมๆ All Café ได้นำช็อตเอสเปรสโซจากกาแฟออลล์คาเฟ่เข้มข้น มาจับคู่กับน้ำผลไม้หลากชนิด เพื่อเพิ่มมิติให้เครื่องดื่มมีความหอมชัดเจนยิ่งขึ้น และเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี พบกับ 3 เมนูยอดฮิตในกระแสกาแฟน้ำผลไม้ จาก All Café ในเซเว่นฯ 13,000 สาขาทั่วประเทศ ดังนี้
1.อเมริกาโน่น้ำส้ม (Iced Orange Americano) กาแฟออลล์คาเฟ่ ผสมกับน้ำส้มเมืองฝาง เมนูยอดนิยม หอมน้ำส้มที่มีรสเปรี้ยวอมหวานของน้ำส้มเข้ากับช็อตเอสเปรสโซได้อย่างสมบูรณ์แบบ
2.อเมริกาโน่น้ำมะพร้าว (Iced Coconut Americano) กาแฟออลล์คาเฟ่ ผสมกับน้ำมะพร้าวส่งตรงจาก ราชบุรี และสมุทรสาคร การผสมผสานความหวานหอมละมุนของน้ำมะพร้าวเข้ากับความเข้มของกาแฟ ท็อปด้วยเนื้อมะพร้าวแท้ ให้ความรู้สึกสดชื่น
3.อเมริกาโน่ลูกตาล (Iced Toddy Palm Americano) กาแฟออลล์คาเฟ่ ผสมกับลูกตาลแท้เมืองเพชรมีจุดเด่นเรื่องเนื้อนุ่มและกลิ่นหอม ท็อปด้วยเนื้อลูกตาลด้านบน ให้ได้ทั้งรสเข้มของกาแฟ และความหวานฉ่ำจากลูกตาล พร้อมเปลี่ยนภาพจำของลูกตาลจากวัตถุดิบในขนมหวาน สู่เครื่องดื่มรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ พร้อมเสิร์ฟในราคา 65 บาท โดยระยะเวลาในการจัดจำหน่ายเมนูลูกตาล ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2569 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
เซเว่นฯ ดัน “อเมริกาโน่ลูกตาล” เฉาะจากลูกตาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี กว่า 10,700 กิโลกรัม
หากพูดถึงพื้นที่ที่มีต้นตาลโตนดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นแหล่งผลิต “ลูกตาล” ที่สำคัญ หนึ่งในนั้นคืออำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีสภาพพื้นที่เอื้อต่อการเติบโตของต้นตาลโตนด ทำให้ลูกตาลกลายเป็นผลผลิตท้องถิ่นที่อยู่คู่กับเมืองเพชรมาอย่างยาวนาน จากวัตถุดิบที่คุ้นเคยและมักนำไปใช้ในเมนูขนมหวาน วันนี้ลูกตาลถูกนำมาต่อยอดในมิติใหม่เอาใจคอกาแฟ “อเมริกาโน่ลูกตาล” จากตาลแท้เมืองเพชร
กว่าจะได้ลูกตาลในแก้วกาแฟ ต้องผ่านการดูแลตั้งแต่ต้นทาง ทั้งการปลูกและดูแลต้นตาลโตนด การเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสม ไปจนถึงการคัดเลือกผลที่มีคุณภาพ ก่อนนำมาเฉาะเอาลูกตาลจากเต้า ส่วนสำคัญของเครื่องดื่ม “อเมริกาโน่ลูกตาล” โดยเซเว่นฯ รับซื้อลูกตาลจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 ราย รวมปริมาณลูกตาลกว่า 10,700 กิโลกรัม
นอกจากนี้ เมื่อซื้อเครื่องดื่ม All Café ไม่ว่าจะเป็น เมนูเย็น อเมริกาโน่น้ำมะพร้าว, อเมริกาโน่น้ำส้ม หรืออเมริกาโน่ลูกตาล Size L รับการ์ดแนะนำเมนูอเมริกาโน่ผลไม้ไทย จากเกษตรกรไทย 1 ชิ้น พร้อมสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านการ์ด จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่ม อเมริกาโน่ลูกตาล Size L ในครั้งถัดไป ลด 5 บาท โดยใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2569
จากผลไม้ไทยที่มาจากผลผลิตของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ สู่การส่งต่อคุณค่าคู่ชุมชนผ่านเมนูเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคทั่วประเทศเข้าถึงได้ โดยนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าในรูปแบบใหม่ สอดคล้องกับแนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ของ ซีพี ออลล์ ที่ขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ ให้ช่องทางจำหน่าย ให้ความรู้ และให้การเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีโอกาสเข้าถึงตลาด และสร้างการเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
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