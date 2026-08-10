จับตา!! เจ๊ปูกุ่ยช่ายเบตง กุ่ยช่ายจากปลายด้ามขวานไทย ขึ้นเสิร์ฟคนกรุง กุ่ยช่ายจ้าวดังเมืองหลวงมีหนาว

เจ๊ปูกุ่ยช่ายแบตง จากกอดีตแม่บ้าน มาทำขนมกุ่ยช่าย เพราะอยากจะให้คนรู้จักว่า เบตงมีของดี กุ่ยช่ายเบตง ที่รสชาติไม่เหมือนที่อื่น พอเอามาทำขนมกุ่ยช่าย ปังกลายเป็นไวรัลที่ใครก็พูดถึง ในเวลาไม่นาน จนทีวีหลายช่องเข้าไปทำข่าว ได้ขึ้นแท่นสุดยอดโอทอป จังหวัดยะลา สานฝันช่วยผู้สูงอายุในพื้นที่ ปลูกกุ่ยช่ายสร้างรายได้
ดึงของดีมาต่อยอด
คนทั้งประเทศรู้จักสายพันธุ์กุ่ยช่ายเบตง
นางสาวธนัดอร ทองทาทิพย์ เจ้าของ เจ๊ปูกุ่ยช่ายเบตง ผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว จังหวัดยะลา เล่าว่า ที่มาของ “เจ๊ปูกุ่ยช่ายเบตง” เกิดขึ้นมาจาก ตนเองเป็นคนอำเภอเบตง และแรงบันดาลใจในการทำขนมกุ่ยช่าย ครั้งนี้ มาจาก ความรู้สึกเสียดาย กุ่ยช่ายผักพื้นเมืองเบตง ที่ชาวบ้านคนเฒ่า คนแก่ในพื้นที่ปลูกขาย และขายไม่หมด และนำมาแบ่งปันให้เรากิน หรือไม่ก็เหลือทิ้ง
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อย ๆ รู้สึก เสียดายว่า ผักพื้นเมืองเบตง ที่มีความโดดเด่น เอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกับกุ่ยช่ายที่มีการปลูกในสถานที่อื่นๆ ซึ่งเมื่อนำมาทำอะไรก็อร่อย เราก็น่าจะลองนำกุ่ยช่ายผักพื้นเมืองเบตงมาลองทำอะไรได้บ้าง ก็เลยเป็นที่มาของ “ขนมกุ่ยช่าย” และเป็นที่มาของ “เจ๊ปูกุ่ยช่ายเบตง”
โดยความพิเศษของกุ่ยช่ายเบตง คือ จะมีรสชาติที่ดีหลายคนที่ได้ชิมก็จะบอกว่า รสชาติดีกว่ากุ่ยช่ายที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆ หลายคนเวลานึกถึง “กุ่ยช่าย” ก็จะนึกถึง “กุ่ยช่ายเบตง” และก็เป็นที่รู้จักคนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ก็เลยคิดว่า เราน่าจะทำอย่างไรให้คนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รู้จักสายพันธุ์กุ่ยช่ายเบตงได้รู้จัก ผ่านการแปรรูปและทำอะไรบ่งบอกว่าเป็นกุ่ยช่ายได้มากที่สุด ก็เลยมาลงที่ “ขนมกุ่ยช่าย”
ลูกค้าตอบรับดีเกินคาด ทุกครั้งออกบูท
จนได้คัดเลือกร่วมสินค้าโอทอปยะลา
และหลังจากที่ตนเองได้ตัดสินใจนำกุ่ยช่ายเบตง มาทำขนมกุ่ยช่ายออกมาขาย งานแรกออกบูทที่งานไก่เบตง ของจังหวัดยะลา ประสบความสำเร็จขายดีมาก และหลังจากนั้น ก็ได้ไปร่วมออกบูทอีกในหลายพื้นที่ ซึ่งประสบความสำเร็จลูกค้าให้การตอบรับดีมากในทุกครั้งที่ได้ไปออกบูท ในช่วงที่ไม่มีงานออกบูทก็จะขายตามตลาดนัดบ้างขายหน้าบ้านตัวเองบ้าง ลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี
จนวันหนึ่ง เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนได้มาเจอเราได้ยินชื่อเสียงของเรามาระดับหนึ่ง ก็ได้มาทาบทามให้ร่วมลงทะเบียนสินค้าโอทอปจังหวัดยะลา เนื่องจากสินค้าของเรามีอัตถลักษณ์ท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงความเป็นเบตง ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์กุ่ยช่ายความโดดเด่นไม่เหมือนกับที่อื่น และขนมกุ่ยช่ายเหมือนเป็นขนมของคนจีน
เมื่อกุ่ยช่ายจากดินแดนด้ามข้ามไทย สู้กับ กุ่ยช่ายจ้าวดังในกรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ยังได้เลือกให้เป็น 1ใน 3 สินค้าโอทอป ยอดเยี่ยมของจังหวัดยะลา และ เจ๊ปูกุ่ยช่ายเบตง กลายเป็นของฝากของเบตง ที่ใครมาเบตง ก็ต้องซื้อกลับไปด้วย และการที่ได้เป็นโอทอปยอดเยี่ยมของยะลา ทำให้เราได้รับเลือกให้ไปร่วมออกบูทในงานโอทอประดับประเทศ ที่ ชาเลนเจอร์ เมืองทองฯ ทุกปี ซึ่งเป็นงานโอทอปที่ผู้ประกอบการโอทอปทุกคน มีความหวังว่าจะได้มาออกงานนี้ และรู้สึกดีใจ และภูมิใจอย่างมากที่ได้มาเป็นส่วนของหนึ่งของงานโอทอประดับประเทศ เมืองทอง และได้นำขนมกุ่ยช่ายเบตงให้คนกรุงเทพฯ ได้ลิ้มลอง พื้นที่ซึ่งมีขนมกุ่ยช่าย จ้าวดังอยู่เยอะ เราก็สามารถสู้ได้
นางสาวธนัดอร (เจ๊ปู) เล่าว่า ประสบความสำเร็จ จากการออกบูท ที่งานจังหวัดยะลา คนมาต่อคิว เพื่อรอซื้อขนมกุ่ยช่าย เจ๊ปูเยอะมาก จนกลายเป็นไวรัล หลังจากนั้นไม่ว่า เจ๊ปูกุ่ยช่ายเบตงไปออกบูท หรือ ขายที่ไหนคนจะติดตามไปซื้อ รวมถึงการได้มาออกบูทโอทอป เมืองทองก็จะมีคนติดตามมาซื้อ
โด่งดังอย่างมากในช่วงโควิด ออเดอร์รับหิ้วท่วมท้น
จนทีวีหลายช่องขอสัมภาษณ์
และช่วงที่พีคที่สุดและแจ้งเกิดเจ๊ปูกุ่ยช่ายเบตง ที่ทำให้คนนอกพื้นที่ในต่างจังหวัดได้รู้จัก ก็ต้องเป็นช่วงโควิดหลายคนแย่ๆ กัน ในขณะที่เจ๊ปูปังมากในวิกฤตกลายเป็นโอกาส ยอดสั่งซื้อออนไลน์ ต่างจังหวัดเข้ามาเยอะมาก หลังจากเจ๊ปูเริ่มนำขนมกุ่ยช่ายมาขายออนไลน์ เป็นช่วงที่เราปังมาก เพราะเรามีออเดอร์รับหิ้ว ช่วงโควิดเยอะมาก กลายเป็นไวรัล ทำให้สื่อทีวีหลายช่องเข้ามาทำข่าวสัมภาษณ์เจ๊ปู เป็นที่มาทำให้คนรู้จัก เจ๊ปูกุ่ยช่ายเบตง ไปทั่วประเทศ
หลังจากนั้น เจ๊ปูกุ่ยช่ายเบตงได้ร่วมกับ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา หาวิธีในการยืดอายุขนมกุ่ยช่าย จนเป็นที่มาของ “ขนมกุ่ยช่ายแช่แข็ง” ส่งให้กับพาสเนอร์ที่เป็นร้านอาหาร หรือ คนที่รับไปขายต่อ ซึ่งที่ผ่านมาคิดว่าน่าจะเปิดขายแฟรนไชส์นะ แต่ด้วยความที่เป็นแค่ขนมกุ่ยช่ายอย่างเดียว เราก็เลยมองว่า ไม่น่าจะเปิดเป็นแฟรนไชส์ ได้ ก็เลยเป็นที่มาของ คำว่า พาสเนอร์ ที่ทำงานร่วมกัน มีร้านอาหารดังๆ ก็เลือกขนมกุ่ยช่ายของเราไปขายที่ร้าน ร่วมกับเมนูอื่นๆ
สานฝันสร้างอาชีพให้คนแก่ที่เคยปลูกกุ่ยช่าย ได้มีแหล่งขายกุ่ยช่าย
ในส่วนของการทำงานร่วมกับชุมชนนั้น คือ การที่เลือกใช้วัตถุดิบ กุ่ยช่ายสายพันธุ์เบตง จากคนแก่ที่ปลูกกุ่ยช่ายขายในพื้นที่ และ เกษตรกรที่ปลูกกุ่ยช่ายขายแบบอาชีพหลัก ซึ่งที่อำเภอเบตงมีการปลูกกุ่ยช่ายกันค่อนข้างเยอะ เพราะกุ่ยช่ายเบตง เป็นสายพันธุ์ที่มีรสชาติที่ดี มีกลิ่นหอม มีความหวานตามธรรมชาติ จึงเป็นที่นิยมของคนยะลา หรือ จังหวัดใกล้เคียง ก็มาซื้อกุ่ยช่ายเบตง ไปขาย และนำไปทำอาหาร ซึ่งในแต่ละเดือนต้องใช้กุ่ยช่ายสดไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ได้มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร และผู้สูงอายุในชุมชนให้เค้าได้มีรายได้ จากการขายกุ่ยช่ายสด ให้กับเราด้วย เป็นความภาคภูมิใจของเรา ที่ส่วนช่วยผลักดันให้กุ่ยช่ายเบตง กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ
ความพิเศษ ที่ทำให้ เจ๊ปูกุ่ยช่ายเบตง เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยม จนกลายเป็นไวรัล ส่วนหนึ่งมาจาก เรามีสูตรน้ำจิ้มที่เป็นสูตรเด็ดใครได้ชิมชื่นชอบ น้ำจิ้มไม่ได้ไปเอามาจากไหน ปรับเอาจากคำติชมของลูกค้า ในตอนแรกเรียนรู้การทำน้ำจิ้มจากในช่องทางออนไลน์ ส่วนแป้ง ตอนที่เจ๊ปูเริ่มทำกุ่ยช่าย เมื่อ 10 ปีก่อนหน้านี้ นิยมกินกุ่ยช่ายแป้งบาง เพราะคนหันมาใส่ใจสุขภาพ ไม่กินกุ่ยช่ายแป้งหนาเหมือนแต่ก่อน และของเราก็ตอบโจทย์ เพราะเป็นกุ่ยช่ายแป้งบางไส้แน่น
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