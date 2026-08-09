กรมพัฒนาธุรกิจฯ ดันผปก.บุกตลาด Live Commerce คัด 120 ร้านค้าไลฟ์ขายผ่าน Shopee โค้ดส่วนลดกว่า 2 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายทะลุ 100 ล้านบาท 1 เดือน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จโครงการ “E-Com Restart Roadshow” เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการจากภาคเหนือและภาคใต้กว่า 120 ร้านค้า ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Live Marathonและ Live with Influencer นำสินค้าคุณภาพจำหน่ายให้ผู้บริโภค ผ่าน Live Commerce บน Shopee กระตุ้นการจับจ่าย สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ และผลักดันสินค้าไทยเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมมอบโค้ดส่วนลดรวมกว่า 2 ล้านบาท ตลอดเดือนสิงหาคม คาด...สร้างยอดขายทะลุ 100 ล้านบาทใน 1 เดือน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายฐานลูกค้าไปทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
สำหรับกิจกรรม Live Marathon จะรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 100 ร้านค้า ถ่ายทอดการจำหน่ายสินค้าผ่านการไลฟ์สดระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2569 บน Shopee โดยคัดสรรสินค้าคุณภาพหลากหลายประเภท พร้อมมอบโค้ดส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าไทยในราคาสุดคุ้ม
ขณะที่กิจกรรม Live with Influencer ได้คัดเลือกผู้ประกอบการดาวเด่นจำนวน 20 ร้านค้า จากหลากหลายหมวดสินค้า อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกษตรแปรรูป สุขภาพและความงาม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ คุณแต๋ง After Yum และ คุณเชียร์ ฑิฆัมพร ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสินค้า สร้างสีสันและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคพร้อมมอบโค้ดส่วนลดรวมมูลค่า 500,000 บาท ในการไลฟ์สดวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 - 18.00 น. ผ่าน Shopee Live
ภายในกิจกรรมยังมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วม อาทิ “ป้าปี๋” อาหารเหนือที่ครองใจคนเหนือมานานกว่า 30 ปีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ สืบทอดจนถึงรุ่นที่ 3 “Snackies” ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบแห้งร้านดังในตลาดออนไลน์ “เสื้อเฮีย”ที่โด่งดังจากคำคมและวลีสุดฮิตจากกระแสสังคมต่อยอดเป็นแบรนด์สร้างเป็นธุรกิจ “เจ๊เล็ก น้ำพริกปูม้า” เจ้าดังจากภาคใต้ทำน้ำพริกสดใหม่และทุกสูตรมีเครื่องหมายฮาลาล “Chiangmai Freshmilk” แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคคุณภาพสูงจากเกษตรกรในภาคเหนือ และ “เจ๊หงส์ มะม่วงแช่อิ่ม” ธุรกิจกว่า 30 ปี ยกระดับสินค้าด้วยการพัฒนาสูตร บรรจุภัณฑ์และขยายตลาดออนไลน์ สะท้อนศักยภาพของสินค้าไทยที่สามารถแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มได้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล
การดำเนินโครงการครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารกับผู้บริโภค และการขายผ่าน Live Commerce ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคใหม่ พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ
“โอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการไลฟ์สด เลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทย พร้อมรับสิทธิพิเศษจากโค้ดส่วนลดตลอดการจัดกิจกรรม เพื่อร่วมสนับสนุน SMEs ไทย สร้างรายได้ให้ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวสรุป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0 2547 5960 Call Center 1570 และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
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