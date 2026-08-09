เสียหายน้ำท่วมหาดใหญ่!! ร้านเฟอร์นิเจอร์ฯ ยอมควักกว่า 10 ล้าน แจ้งเกิดใหม่อีกรอบแบรนด์ LIV Design Space เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

อัญธิญา ชาครานนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ พี เฟอร์นิเจอร์ หาดใหญ่ เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ LIV Design Space เล่าว่า LIV Design Space เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ เจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ แนวดีไซน์ ในราคาระดับกลาง โดยเฟอร์นิเจอร์ จะเป็นแนว Sophisticated Scandinavian คือเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์ยุโรป ที่เน้นความประณีต หรูหรา มีรสนิยม
ทั้งนี้ เฟอร์นิเจอร์ ของที่ร้านจะมาจากแหล่งผลิตในประเทศ และนำเข้ามาจากต่างประเทศ อย่างประเทศจีน ราคา เริ่มต้นที่ 6,000 บาท ไปจนถึงหลักหมื่นบาท และหลายหมื่นบาท กลุ่มลูกค้า จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม B2B เป็นกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม และรีสอร์ท ส่วนB2C จะเป็นบ้านจัดสรร บ้านเดียว คนที่ต้องการตกแต่งบ้าน และมองหาเฟอร์นิเจอร์ รูปแบบใหม่ เป็นต้น
อัญธิญา เล่าว่า ครอบครัว ของตนเอง เปิดร้านเฟอร์นิเจอร์ อยู่ที่หาดใหญ่ มามากกว่า 10 ปี ตนเองเป็นรุ่นที่ 2 ที่เข้ามาดูกิจการต่อ ซึ่งเดิมในอดีต จะเน้นขายเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆไป ราคาไม่แพง แบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ แต่จุดเปลี่ยน เกิดขึ้น มาจากเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ รุนแรง ล่าสุด ทำให้ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ของเราโดนน้ำท่วม กิจการเสียหายทั้งหมด หลายล้านบาท
พอกลับมาทำอีกครั้ง ตนเอง ซึ่งเข้ามาดูแลกิจการต่อ เปลี่ยนแนว และรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาจำหน่าย โดยหันมาเจาะกลุ่มคนที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง เจาะกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ ใช้เงินไปกว่า 10 ล้านบาท ในการปรับปรุงร้านและ การลงสินค้าใหม่ทั้งหมด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี จากลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ อาจจะเป็นด้วย หาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา โดนน้ำท่วม หลายบ้านก็เลยได้ถือโอกาสนี้ ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ และ เราก็เป็นตัวเลือก ทำให้ยอดขายก็ไปได้ด้วยดี
โทร. 06-5328-9545