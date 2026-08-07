found & found ฉลอง 2 ปี ย้ำจุดยืน No.1 JK Beauty เร่งเครื่องสู่ Top 5 ตลาด Health & Beauty

found & found ร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงาม ภายใต้การบริหารของ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) ฉลองครบรอบ 2 ปี เดินหน้าตอกย้ำจุดยืน No.1 JK Beauty ผ่านการเปิดตัว "found & found JK Beauty Award 2026" เวทีรางวัลสุดยอดบิวตี้ไอเทมจากญี่ปุ่น-เกาหลีแห่งปีครั้งแรกของแบรนด์ ควบคู่กับแผนขยายธุรกิจสู่เป้าหมาย Top 5 ตลาด Health & Beauty Retail ของไทยภายในปี 2570
"found & found JK Beauty Award 2026" รางวัลสะท้อนวิสัยทัศน์ของ found & found ในการตอกย้ำบทบาทผู้เชี่ยวชาญด้าน JK Beauty ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อบิวตี้ไอเทมให้สะดวก ครบครัน และมั่นใจได้ในคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากทั้งยอดขายและเสียงตอบรับจากลูกค้า found & found เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ในตลาดมาเป็นตัวเลือกแนะนำ ช่วยลดความซับซ้อนในการตัดสินใจ และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบิวตี้ไอเทมที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้อย่างง่ายดาย
ภายในงานมีการมอบรางวัลรวม 39 รางวัล ครอบคลุม 18 หมวดหมู่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และเส้นผม เมกอัพ และอาหารเสริม พร้อมรางวัลพิเศษ "Best Supplier Award" เพื่อยกย่อง 2 พันธมิตรสำคัญ ได้แก่ SUGI BLEZ ตัวแทนกลุ่มสินค้า J-Beauty และ OLIVE YOUNG ตัวแทนกลุ่มสินค้า K-Beauty ที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าความงามของผู้บริโภคไทย และรางวัล "T-Beauty Stars" เพื่อสนับสนุนแบรนด์ไทยศักยภาพสูง
นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด กล่าวว่า ในวันที่ตลาด Health & Beauty แข่งขันกันอย่างดุเดือด ประกอบกับกระแสความนิยม และอัตราการเติบโตของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผู้บริโภคต้องเผชิญกับตัวเลือกสินค้าความงามจำนวนมากในตลาด found &found ในฐานะผู้คัดสรรและแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากญี่ปุ่นและเกาหลีที่อ้างอิงทั้งข้อมูลยอดขาย ผลตอบรับจากผู้บริโภค และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการตัดสินใจ พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคสามารถค้นพบไอเทมที่ตอบโจทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงต่อยอดแนวคิดดังกล่าวสู่ JK Beauty Award 2026 ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ J-Beauty และ K-Beauty ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดมาเป็น "ที่สุดแห่งปี" เพื่อเป็นอีกหนึ่งดัชนีอ้างอิงสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าความงาม พร้อมสะท้อนบทบาทที่มากกว่าการเป็นเพียงช่องทางจำหน่ายสินค้า
นายณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มการเติบโตของตลาด J-Beauty และ K-Beauty สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพ นวัตกรรม และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากกว่าการเลือกซื้อตามกระแส ส่งผลให้ยอดขายสินค้าในกลุ่ม JK Beauty ของ found & found เติบโตราว 200% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนบทบาทของ found & found ในฐานะจุดหมายของผู้บริโภคที่มองหาสินค้าความงามจากญี่ปุ่นและเกาหลี พร้อมเดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่งของแบรนด์ ยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อ และผลักดันแบรนด์สู่การเป็น No.1 Destination for JK Beauty ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่าง
ปัจจุบัน found & found มีเครือข่าย 29 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมจุดจำหน่ายในรูปแบบ Shelf-in-Shop ใน Foodland และ Mitsukoshi รวมกว่า 12 จุดจำหน่าย โดยบริษัทตั้งเป้าขยายเป็น มากกว่า 50 จุดจำหน่ายภายในปี 2569 และเดินหน้าสู่ 400 สาขาภายในระยะเวลา 5 ปี ผ่านการขยายสาขาในศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และการต่อยอดจุดแข็งของ OR Ecosystem เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้าการเติบโตของธุรกิจ 100% ภายในปี 2570 และผลักดัน found & found สู่ Top 5 ตลาด Health & Beauty Retail ของไทย
สำหรับ found & found แม้จำนวน SKU ภายในร้านจะไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ แต่บริษัทมุ่งเน้นการยกระดับ คุณภาพของสินค้า ผ่านการคัดเลือกแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งสินค้านวัตกรรม สินค้าในกระแส และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในตลาด ให้เข้ามาหมุนเวียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงเทรนด์ความงามล่าสุดได้ในที่เดียว และขณะเดียวกัน ตลาดยังเห็นการเติบโตอย่างโดดเด่นของแบรนด์ความงามสัญชาติไทย ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และความคุ้มค่า ส่งผลให้ในปัจจุบันแบรนด์ไทยมีบทบาทสำคัญมากขึ้น สะท้อนถึงความสามารถของแบรนด์ไทยในการแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล found & found JK Beauty Award 2026 รวมถึงสินค้า J-Beauty และ K-Beauty อีกมากมาย ได้ที่ร้าน found & found ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ผ่าน GrabMart, LINE MAN MART, Shopee, Lazada และ TikTok Shop