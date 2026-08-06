Franchise Expo Thailand & TESE 2026 วันที่ 6-9 ส.ค.69 เมืองทองธานี พบทัพแฟรนไชส์ ซัพพลายเออร์กว่า 250 บูธ

เปิดงานวันแรก Franchise Expo Thailand & TESE 2026 จัดใหญ่จัดเต็มด้วยทัพธุรกิจ&แฟรนไชส์ ซัพพลายเออร์สินค้าศักยภาพและโมเดลธุรกิจสร้างอาชีพไว้อย่างครบวงจรในงานเดียว พร้อมแนวร่วมแฟรนไชส์โครงการ "ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส" ที่รัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% มาเสริมทัพในงาน รวมกว่า 250 บูธ บนพื้นที่ 15,000 ตารางเมตร หวังเป็นทางเลือกสร้างรายได้เพิ่มและพยุงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัว เสิร์ฟครบจบในงานด้วยสินเชื่อ และทำเลทองทั่วประเทศ พร้อมเสวนาให้ความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิคับคั่ง และกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ งานจัดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคมนี้ ที่ฮอลล์ 6-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี คาดเม็ดเงินสะพัดในงานราว 220 ล้านบาท
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า งาน " Franchise Expo Thailand & Thailand E-Commerce Selection Expo (TESE 2026) เป็นเวทีแสดงธุรกิจแฟรนไชส์และโซลูชั่นส์แบบครบวงจร ที่มากกว่างานแสดงสินค้าทั่วไป โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนการเติบโตของแฟรนไชส์อย่างแท้จริง ผ่าน 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ Events, Media และ Partnership Networks
สำหรับปีนี้กระทรวงพาณิชย์จัดในรูปแบบ DBD Pavilion เป็นการออกบูธของธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้การส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 50 บูธ ประกอบด้วย อาหาร 17 ราย เครื่องดื่ม 14 ราย การบริการ 6 ราย การศึกษา 10 ราย ความงามและสปา 1 ราย และค้าปลีก 2 ราย ในนี้ยังมีแฟรนไชส์ในโครงการ "ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส" มาร่วมด้วย และยังมีกิจกรรมไลฟ์จากอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงตลอดทั้ง 4 วัน การให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์แบบตัวต่อตัวโดยผู้เชี่ยวชาญ อัปเดตเทรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์จากผู้เชี่ยวชาญ และธุรกิจแฟรนไชส์ตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังมีพิธีมอบรางวัล Thailand Franchise Award : TFA 2026 เผยโฉมสุดยอดผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยภายในงานอีกด้วย
นางสาววิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร ผู้จัดงาน Franchise Expo Thailand & TESE 2026 กล่าวว่า “งาน Franchise Expo Thailand & TESE 2026 จัดโดยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผนึกแนวร่วมกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายที่ผลักดันให้เกิดงานดี ๆครั้งนี้ขึ้น อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สถาบันอาหาร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และ ทิพยประกันชีวิต นับว่าเป็นเวทีที่รวมสุดยอดธุรกิจ แฟรนไชส์ รวมทั้งซัพพลายเออร์ผู้ผลิตสินค้าจากจีนและอาเซียน ที่ครบวงจรภายในงานเดียว
ภายในงานพาเหรดธุรกิจแฟรนไชส์ 250 แบรนด์ชั้นนำจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ อาทิ ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว, กะเพราขุนช้าง, GIVORA Wellness Ecosystem Partner, ร่ำรวยเย็นตาโฟ xข้าวมันส์, เส้นซ่าส์, GUGU Chicken ไก่ทอดเกาหลี, เจ๊หุยสุกี้โบราณ ,มอนฉะ, 39RAMEN, ชาไข่มุกดอทคอม, T.A.WHEEY แฟรนไชส์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, Farmhouse, เฮงปังปั๊ว หวานเย็นสูตรเด็ดเยาวราช, Pruksa Clinic ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, MOMU แฟรนไชส์เก้าอี้นวด,ต้นตี้หมูทอดในตำนาน, ข้าวหน้า, Aruna วัตถุดิบราคาส่ง, DPlusExpres, Akiko's Tea, ลูกชิ้นวรารัตน์, เจ้พงษ์ลูกชิ้นยืนกิน, ARP Coffee, โต้ว น้ำเต้าหู้, ปัญจะรส ก๋วยเตี๋ยวเรือ, ธุรกิจสะดวกซัก LG Laundry Lux, MERCURY รถขายสินค้าเคลื่อนที่, KEX รับส่งพัสดุ, ร้านสะดวกซัก CleanChain, GENESENN ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสุขภาพชีวิต, BearWash Laundry, จงชงดี, รสโบราณสเตชั่น, คันโปรด บริการล้างรถอัตโนมัติ, 24 WASH, คลูโอ้ ซักรีด&ซักแห้งยุคใหม่, คินบินโต โตเกียวแป้งนุ่ม, Customix ผู้ให้บริการพัฒนา Website, โครงการ AI TRANSFORMATION ยกระดับธุรกิจด้วย Digital & AI, Payso ตัวช่วยรับชำระเงิน เป็นต้น
ครบจบด้วยแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำมากมาย พร้อมทำเลค้าขายทั่วประเทศ ที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีเสวนาให้ความรู้จากเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกคับคั่ง กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ คนว่างงาน วัยเกษียณ รวมทั้งผู้สนใจลงทุน มาเดินงานนี้เชื่อมั่นว่าจะสามารถจุดประกายไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจและอาชีพ รวมทั้งเติมองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวทันโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Franchise Expo Thailand & TESE 2026 จะมีส่วนช่วยสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เข้มแข็งพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไป งานนี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดราว 220 ล้านบาท" นางสาววิมลณ์เกศกล่าวปิดท้าย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Franchise Expo Thailand & TESE 2026 ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยงานจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 6-9 สิงหาคมนี้ ที่ฮอลล์ 6-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี