เซเว่นฯ หนุนชาวสวนลำไย 3 จังหวัดภาคเหนือ รับซื้อกว่า 830 ตันต่อปี ส่งตรงถึงผู้บริโภค

เบื้องหลังลำไยทุกผลที่วางจำหน่ายบนชั้นวางสินค้า คือความตั้งใจของเกษตรกรที่ดูแลผลผลิตอย่างพิถีพิถัน ก่อนจะส่งถึงมือผู้บริโภค และการมีช่องทางจำหน่ายที่มั่นคงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสนับสนุน “ลำไยไทย” ด้วยการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโซนภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน รวมกว่า 830 ตันต่อปี ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 200 ราย ก่อนกระจายสู่ เซเว่นฯ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงลำไยคุณภาพจากแหล่งผลิตได้อย่างสะดวก พร้อมขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผลผลิตของเกษตรกรไทย
เปิดฤดูกาล “ลำไยอีดอ” ส่งตรงจากแหล่งปลูกสู่ผู้บริโภคทั่วไทย
ในปีนี้ เซเว่นฯ เตรียมวางจำหน่าย "ลำไยอีดอ" มากถึง 48 ตัน (ตลอดฤดูกาล) แบบพวงผลสดคัดคุณภาพจากแหล่งปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ด้วยจุดเด่นของเนื้อที่หนา รสหวาน และมีความกรอบ รับประทานสดได้อร่อย โดยจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม จนกว่าสินค้าจะหมดฤดูกาล ในขนาด 350 กรัม ราคาเพียง 35 บาท ผ่านช่องทางหน้าร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศ และเซเว่นเดลิเวอรี่ เพื่อส่งต่อความสดใหม่จากแหล่งเพาะปลูกถึงมือผู้บริโภค พร้อมรองรับผลผลิตจากเกษตรกรในช่วงที่ลำไยออกสู่ตลาดจำนวนมาก และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงลำไยคุณภาพจากแหล่งผลิตในช่วงฤดูกาลได้อย่างสะดวก
จากสวน...สู่เซเว่นฯ เดินหน้าร่วมมือ SME ต่อยอดแปรรูปสินค้าพร้อมทาน
นอกจากการจำหน่ายผลสดแล้ว เซเว่นฯ ร่วมกับผู้ประกอบการ SME และคู่ค้ารายใหญ่ นำลำไยไทยมาต่อยอดเป็นสินค้าหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค และช่วยกระจายผลผลิตในช่วงฤดูกาล ผ่านการแปรรูปที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา และเพิ่มมูลค่าในการสร้างแบรนด์ลำไยคุณภาพ ปัจจุบันมีทั้งผลไม้พร้อมทาน อย่างลำไยคว้านเมล็ด และเมนูของหวาน อาทิ ข้าวเหนียวเปียกลำไยมะพร้าวอ่อน วุ้นมะพร้าวรวมมิตรในน้ำลำไย และลำไยลอยแก้ว เพิ่มความสดชื่น ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก และผู้ที่มองหาทางเลือกใหม่ในการบริโภคผลไม้ไทย
ความร่วมมือในการสนับสนุนลำไยครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของซีพี ออลล์ ในการเชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ประกอบการ SME และผู้บริโภค ผ่านการสร้างโอกาสให้ผลผลิตไทยเข้าถึงตลาด และได้รับการต่อยอดในหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ที่ขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ ให้ช่องทางจำหน่าย ให้ความรู้ และให้การเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อช่วยให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกัน
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