(ชมคลิป) เที่ยวให้ได้เงิน! อาชีพ Travel Creator เปลี่ยน “ค่าเที่ยว” เป็น “ต้นทุนสร้างรายได้”

ปัจจุบันการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมสำหรับพักผ่อนหรือใช้เวลาว่างเท่านั้น แต่ยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ โดยเฉพาะในยุคที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจเดินทางของผู้บริโภค ทำให้เกิดอาชีพ Travel Influencer, Travel Blogger และ Travel Creator ที่นำประสบการณ์การเดินทางมาผลิตเป็นคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์
อาชีพนี้สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่การทำคอนเทนต์รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม ไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และประสบการณ์จริง เพื่อช่วยให้ผู้ชมสามารถนำข้อมูลไปวางแผนท่องเที่ยวได้
สำหรับคนที่สนใจเริ่มต้น อุปกรณ์สำคัญที่ต้องลงทุน ได้แก่ สมาร์ตโฟนหรือกล้องถ่ายภาพ ไมโครโฟน ขาตั้งกล้อง และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมถึงค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเข้าสถานที่ ซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักของการทำคอนเทนต์ แต่ในช่วงเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง สามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่ และเริ่มต้นจากการเดินทางในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้งบไม่สูงได้
หัวใจสำคัญของการทำอาชีพนี้ คือการสร้าง จุดเด่นและตัวตนที่ชัดเจน เพราะปัจจุบันมีครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวจำนวนมาก การทำคอนเทนต์ให้แตกต่างจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช่น เที่ยวด้วยงบหลักร้อย เที่ยวคนเดียว เที่ยวแบบประหยัด เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เที่ยวด้วยรถไฟ รีวิวโรงแรม หรือการนำเสนอค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละทริป ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมจดจำช่องและติดตามเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ การทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การถ่ายภาพหรือวิดีโอสวย ๆ แต่ต้องให้ข้อมูลที่มีประโยชน์และตอบโจทย์ผู้ชม เช่น เดินทางอย่างไร ใช้เงินเท่าไร พักที่ไหน มีอะไรน่าสนใจ รวมถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละสถานที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ติดตามตัดสินใจเดินทางตามได้
ในด้านรายได้ Travel Creator สามารถสร้างรายได้หลายช่องทาง ทั้งการรับงานรีวิวจากโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว การรับสปอนเซอร์จากแบรนด์ การทำ Affiliate Marketing จากการแนะนำที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงรายได้จากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น YouTube และการรับจ้างผลิตคอนเทนต์ให้กับธุรกิจในรูปแบบ UGC หรือ User-Generated Content
อีกหนึ่งโอกาสสำคัญคือ ธุรกิจท่องเที่ยวและ SME เพราะปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากมักค้นหาข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียก่อนตัดสินใจเดินทาง ทำให้โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ และธุรกิจท้องถิ่น สามารถใช้ Influencer และ Creator เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ
โดยเฉพาะ Micro Influencer และ Nano Influencer ที่แม้จะมีจำนวนผู้ติดตามไม่มาก แต่มีฐานผู้ชมเฉพาะกลุ่มและมีความใกล้ชิดกับผู้ติดตาม จึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อหรือเดินทางได้
ดังนั้น อาชีพ Travel Creator จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถเริ่มต้นได้ด้วยต้นทุนไม่สูงนัก และไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามหลักแสนตั้งแต่แรก แต่ต้องอาศัยการสร้างคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ มีเอกลักษณ์ และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ชมได้
สุดท้ายแล้ว การเดินทางหนึ่งทริปจึงไม่จำเป็นต้องจบลงแค่การได้ประสบการณ์ แต่สามารถนำมาต่อยอดเป็นคอนเทนต์ สร้างฐานผู้ติดตาม และพัฒนาไปสู่รายได้หลายช่องทางได้ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ธุรกิจท่องเที่ยวและ SME ใช้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของการทำตลาดในยุคดิจิทัลได้อีกด้วย
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