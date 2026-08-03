NEA ชวนผู้ประกอบการไทยก้าวทันเศรษฐกิจกระแสใหม่กับหลักสูตรเข้มอบรมฟรี !!

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชวนผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill) "Megatrend Arrow: พลิกเกมธุรกิจ เร่งสปีดด้วย AI" เรียนรู้การทำธุรกิจยุคใหม่ ด้วย AI + Digital Tools สำหรับการค้าระหว่างประเทศ
เพราะธุรกิจยุคใหม่ ถ้าไม่ใช้ AI = อาจตามโลกไม่ทัน
วันนี้โลกการค้าไม่ได้แข่งกันที่ “สินค้า” อย่างเดียว แต่แข่งกันที่ ข้อมูล เทคโนโลยี และความเร็วในการตัดสินใจ
ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการที่อยาก ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ อยากใช้ AI มาวิเคราะห์ตลาดและพัฒนาธุรกิจ โอกาสนี้มาถึงแล้วกับ หลักสูตรเข้มข้น 2 วัน (อบรม+workshop) ดังนี้
วันที่ 20 สิงหาคม 2569
- AI วิเคราะห์แนวโน้มตลาดโลก (Megatrend)
- Business Mindset สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
- ขับเคลื่อนการค้าโลกด้วย AI และเทคโนโลยีดิจิทัล อัจฉริยะ : Driving Global Trade with AI & Digital Intelligence
- Workshop การใช้ Digital Tools เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ 21 สิงหาคม 2569
- การใช้ AI ในการพัฒนาธุรกิจ
- การสร้างมูลค่าสินค้าด้วย AI
- การบริหารจัดการการส่งออกอย่างชาญฉลาดด้วยเครื่องมือ ดิจิทัล : Intelligent Export Management with Digital Tools
- Workshop การใช้ Digital Tools เพื่อขยายตลาดโลก
สิ่งที่คุณจะได้จากโครงการนี้
1. เข้าใจ Megatrend การค้าโลก : รู้ว่าตลาดโลกกำลังไปทางไหน
2. เรียนรู้ การใช้ AI วิเคราะห์ตลาด และนำ AI มาพัฒนาธุรกิจจริง
3. รู้จัก Digital Tools สำหรับการส่งออก ที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องใช้
4. ปรับ Business Mindset : ให้ทันโลกธุรกิจยุคดิจิทัล
5. Workshop ลงมือทำจริง ไม่ใช่แค่ฟัง แต่ ได้ทดลองใช้เครื่องมือจริง
6. เพิ่มโอกาสขยายธุรกิจสู่ ตลาดต่างประเทศ
กำหนดการอบรม : วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รูปแบบอบรม : แบบ Hybrid Onsite : 150 คน และ Online : 50 คน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs / MSMEs / ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2569 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 200 คน เท่านั้น
สมัครได้ที่ Link : https://forms.gle/sJJqJrYYDB2U1ACb8 และ bit.ly/4pFPEWI
Facebook : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : NEA Call Center 1169 กด 1 กด 1 และ คุณศรัญญา (ญา) โทร. 088-452-4373 , คุณพิรุณพร (หยก) โทร. 094-983-9650