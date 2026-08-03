ข่าวดี! ขยายเวลาเปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เชิงปฏิบัติ ถึง 17 สิงหาคม 2569 นี้!
✨อยากพัฒนา “Smart City” แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง?
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อพัฒนาเมืองให้อัจฉริยะและน่าอยู่โดยเฉพาะ
ขอเชิญร่วมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เชิงปฏิบัติ: Smart & Livable City Leaders for Local Transformation” โดยมูลนิธิสัมมาชีพ หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 16 (Leadership for Change- LFC#16)
.
✨ สิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้
✅ เรียนรู้ 4P Framework พัฒนา Smart City แบบใช้ได้จริง (Purpose, Practical, Proof, People)
✅ เข้าใจการทำ TOR, จัดซื้อจัดจ้าง, PPP และ Blended Finance แบบที่ “ทำได้จริง” ภายใต้งบประมาณจริงของท้องถิ่น
✅ ต่อยอดไอเดียเป็นโครงการจริง ผ่านการเรียนแบบ Project-backward Learning
✅ สร้าง Connection กับเครือข่ายสำคัญ ทั้งผู้บริหารเมือง ภาครัฐ เอกชน SMEs Startup และวิสาหกิจเพื่อสังคม
✅ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เห็นแนวทางพัฒนาเมืองที่จับต้องได้
.
🎯 เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ, สถาปนิก, องค์การบริหารส่วนตำบล/ท้องถิ่น, นักพัฒนาโครงการ, วิสาหกิจเพื่อสังคม, SMEs, Startup, ภาคประชาสังคม รวมถึงศิษย์เก่า LFC ที่ต้องการ Re skill – Up skill
🗓 ระยะเวลาอบรม: วันที่ 22 สิงหาคม – 13 กันยายน 2569 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 9 ครั้ง)
📍 สถานที่: ห้อง Grand Hall 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
💰 ค่าลงทะเบียน: บุคคลทั่วไป 40,000 บาท (พิเศษ! ฟรีเสื้อสมาชิก LFC รุ่นที่ 16 และประกาศนียบัตรหลักสูตร)
📌 ขยายเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2569 นี้เท่านั้น!
👇 สนใจสมัครกด Link นี้ได้เลย https://shorturl.asia/5qXv4
.
📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณพรพิมล นวนกุล โทร. 063-661-4468, E-mail: pornpimon.kul@rlf.or.th
🤝 "LFC รุ่นที่ 16 เชื่อมผู้นำธุรกิจ ท้องถิ่น และเทคโนโลยี เพื่อเมืองน่าอยู่"
#มูลนิธิสัมมาชีพ #LFC16 #SmartCity