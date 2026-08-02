Black Pearl โชว์ผลงานแจกปันผลปี69 ถึง 8% ดีเดย์ เปิด Staking 15 ส.ค. 69

รายงาน โครงการ Black Pearl ได้ออกประกาศแจ้งความคืบหน้าด้านการดำเนินงานประจำปี 2026 พร้อมเตรียมมอบรางวัล Staking Rewards เป็น Usdt ให้แก่ผู้ถือโทเค็น BPL ที่นำสินทรัพย์มาล็อกไว้ในระบบ (Stake) เพื่อเป็นการตอบแทนชุมชนผู้ถือครองที่ร่วมสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศตลอดช่วงปีที่ผ่านมา
จากการเติบโตทั้งในแง่ของฐานผู้ใช้งานและการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางโครงการได้กำหนดอัตรารางวัล Staking Rewards สำหรับรอบปี 2026 ไว้ที่ 8% APY (อัตราผลตอบแทนต่อปี) โดยมีกำหนดจะเปิดใช้งานลิงก์เชื่อมต่อระบบสำหรับผู้ถือ BPL ทุกท่านตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2026 เป็นต้นไป
ทางตัวแทน Black Pearl ระบุว่า การจัดสรรรางวัลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเติบโตของระบบนิเวศกลับคืนสู่ผู้ใช้ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความโปร่งใส รวมถึงสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับชุมชนผู้ถือ BPL อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ทางโครงการได้ระบุหมายเหตุเพิ่มเติมว่า อัตรา Staking Rewards 8% APY ดังกล่าวเป็นอัตรารายปีของรอบปัจจุบันตามเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งอาจมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนตามผลการดำเนินงานในอนาคต