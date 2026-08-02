NIA หนุน 5 ข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย PPCIL รุ่น 8 ต่อยอดสู่การนำไปใช้จริงขับเคลื่อนประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

อว. โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ทำพิธีปิด และมอบรางวัล พร้อม นำเสนอผลงาน ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน (Public and Private Chief Innovation Leadership : PPCIL) รุ่นที่ 8 ที่การอบรมได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องมา 13 สัปดาห์ ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร ซึ่งมาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาควิชาการ
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของหลักสูตรในปีนี้ คือ ข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายจำนวน 5 เรื่อง ที่วิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้าง และออกแบบแนวทางแก้ไขที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยครอบคลุม 3 มิติสำคัญของการพัฒนาประเทศ ได้แก่ การพัฒนาทุนมนุษย์ การยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ และการสร้างเศรษฐกิจสุขภาวะ ซึ่งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดย ข้อเสนอทั้ง 5 เรื่อง ประกอบด้วย 3 ข้อเสนอด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ได้แก่ 1.การส่งเสริมการเกิดและคุณภาพชีวิตครอบครัว 2.การปฏิรูประบบการพัฒนาทักษะแรงงานฐานสมรรถนะ และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางใจเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน เพื่อยกระดับคุณภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต และ3.เตรียมกำลังคนที่มีศักยภาพสำหรับอนาคต
และ 1 ข้อเสนอด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation) มุ่งปลดล็อกระบบนิเวศงานวิจัยไทย
เร่งการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้ ยกระดับศักยภาพการวิจัยของประเทศ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และอีก 1 ข้อเสนอด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาวะ (Wellness Economy) มุ่งยกระดับมาตรฐานและเชื่อมโยงระบบนิเวศ Wellness ของไทย เพื่อสร้างอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาวะระดับนานาชาติ
โดย ข้อเสนอทั้ง 5 เรื่องไม่ได้เป็นเพียงผลงานของผู้เข้าร่วมหลักสูตร แต่เป็น ต้นแบบของนโยบาย (Policy Prototype) ที่สามารถต่อยอดผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศNIA จะทำหน้าที่เป็น Platform Builder และ Policy Innovation Platform เชื่อมโยงองค์ความรู้ นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อเร่งให้ข้อเสนอที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดสู่การทดลองเชิงนโยบาย (Policy Sandbox) การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์จริง
ในส่วนของทีม ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน (Public and Private Chief Innovation Leadership : PPCIL) รุ่นที่ 8 ประกอบด้วย
- Change COMPETENCY VALUE Ecosystem ระบบนิเวศน์สมรรถนะเชื่อมโยง สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปฏิรูปสังคมด้วย ระบบฐานสมรรถนะ ผ่านการเชื่อมโยงการศึกษา การพัฒนาทักษะ และนำไปสู่ตลาดแรงงานที่มีศักยภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นทีมวิจัยที่ได้รับคะแนนมา เป็นอันดับ 1 PPCIL รุ่นที่ 8
“ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์” (คุณโจ้ง) ปัจจุบัน ทำงานบริษัท บารามีซี่ แล็บ จำกัด หัวหน้าทีม กล่าวถึงการเข้าร่วมใตโครงการนี้ เป็นโครงการที่ต้องผ่านกระบวนการคิดที่เข้มข้นมาก ด้วยระยะเวลาในกระบวนการคิด เสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่ไม่ได้จบแค่นั้น เพราะหลักสูตร ยังต้องทำต่อ เราต้องไปพบปะผู้คน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กว่าจะตกผลึก ทำให้เราจะต้องทำและเริ่มใหม่กว่า 7 ครั้ง เรียกว่า เหลาไอเดียความคิดของเราจนได้ออกจนสุดท้าย ที่ดีที่สุด และเชื่อว่า ถ้าได้นำไปต่อยอด จะเป็นงานวิจัย และคิดค้นที่จะได้ผลลัพธ์ ที่ออกมายอดเยี่ยม ช่วยยกระดับแรงงานไทย ได้ เพราะแรงงานเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ถ้าสิ่งที่เราคิดเอาไว้ในวันนี้ ได้นำไปต่อยอด จะเกิดประโยชน์ อย่างมากต่อประเทศชาติ ในอนาคต
Apollo Thai Wellness, Globally Trusted ต่อยอดจุดแข็งของไทย สู่เศรษฐกิจ Wellness ระดับโลก ผ่านการพัฒนามาตรฐาน ระบบรับรองคุณภาพ และการเชื่อมโยงระบบนิเวศ Wellness ไทย เอเชีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คุณโป มนต์ธิชา คำเมือง ปัจจุบันทำงาน บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด กล่าวว่า ที่ตัดสินใจมาร่วมในโครงการนี้ เพราะเดิมทำงานภาคเอกชน และเพื่อนที่เคยเข้าร่วมในโครงการนี้ บอกว่า โครงการนี้ ดีมาก ชวนให้เรามาเข้าร่วม และหวังว่า ในอนาคต เติบโตไปเป็นระดับผู้บริหาร การได้เช้าอบรมหลักสูตรแบบนี้ ช่วยส่งเสริมด้านหน้าทีการทำงานของเราในอนาคตได้ และการเลือกทำโครงการ เวลเนส เพราะเป็นโอกาสของประเทศ และไทยต้องการจะผลักดันให้เป็นประเทศ ศูนย์กลางเวลเนส ในอนาคต และคนรุ่นใหม่ ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ มากขึ้น และเวลเนสไม่ใช่แค่ สปา หรือ การนวด แต่มีอย่างอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบให้เราได้ศึกษา อีกเยอะมาก
โดยมอง 3 ส่วนหลัก เกี่ยวข้องเวลเนส เริ่มตั้งแต่ ป้องกันเกิดโรค เป็นแล้วรักษาอย่างไร และ ในอนาคตไม่เกิน 5-10 ปี มีการคาดการณ์ว่า เติบโตไม่ต่ำกว่า 9-10 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า จีดีพีของประเทศ ถึง 3 เท่า ซึ่งมีประโยชน์มาก ต่อประเทศ เพราะประเทศไทยมีองค์ความรู้ ทางด้านนี้ อยู่เยอะมาก เพียงแค่เราต้องหาที่ปล่อยของให้กับเค้า มองว่า ในแต่ละจังหวัดจะมีพื้นที่ เพื่อให้คนที่มีองค์ความรู้ หรือ อะไรที่เกี่ยวกับเวลเนสได้มารวมตัวกัน และทำกิจกรรม เป็นต้น
- Viking รัฐสถาปนิก ออกแบบคุณภาพชีวิตครอบครัว เปลี่ยนการส่งเสริมการมีบุตรจากสวัสดิการแบบกระจัดกระจายสู่ รัฐสถาปนิก ที่ออกแบบระบบให้คนอยากมีลูก มีได้ง่าย เลี้ยงได้ดี และมั่นคงในระยะยาว ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ Freedoom Quaility Sustainability ทีมวิจัยที่ได้รับคะแนนมา เป็นอันดับ 1 PPCIL รุ่นที่ 8
คุณแอน คุณมิ้น และซานต้า กล่าวว่า การมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ดีมากๆ สำหรับพวกเรา นอกจากจะได้ทำกิจกรรมที่ช่วยให้ได้มีความรู้ใหม่ๆ เพราะพวกเราเองก็ไม่มีความรู้เรื่องที่เราทำเลยได้ จะได้ความรู้จากอาจารย์มาช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน และครั้งนี้ เลือกในจุดที่คิดว่า ทำให้เราได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศ โดยเริ่มคิดจากมาดูว่าจุดที่เป็นความใหม่ของประเทศไทย มีอะไรบ้าง
ตอนที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ นี้ เป็นเรื่องที่ยากมาก สำหรับพวกเรา แต่ที่เราเลือกที่จะทำเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามาก พวกเราเป็นคนรุ่นใหม่ ทุกคนก็ต้องการจะมีครอบครัว มีลูก และจะมีลูกหรือ ผลิตคนที่มีคุณภาพออกมาได้อย่างไร ถ้าเรายังต้องใช้ชีวิตในแบบคนเมืองแบบนี้ เราต้องศึกษาหาข้อมูลเยอะมาก เราต้องไปทำงานกับหลายหน่วยงาน เราเคยคิดว่า หน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้ทำอะไร แต่พอได้ลงมาทำ เห็นว่าจริงๆ เค้าก็ทำกันไปเยอะมาก และที่เราคิดออกมา เป็นสิ่งที่ภาครัฐ ทำไปหมดแล้ว แต่มันไม่ง่าย ยากมากเลย ปัญหานี้ ไม่ใช่แค่ปัญหาระดับประเทศ ที่มีมานานแล้ว แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ยังหาวิธีทำไม่ได้
หลังจากจบงานวิจัย คาดหวังว่า แนวคิดหรือ ผลลัพธ์ที่เราทำในวันนี้ มันจะได้นำไปต่อยอด ซึ่งคนที่ในทีมของเรามีคนที่ทำงานให้กับยูเอ็นฯ คิดว่ายูเอ็นจะได้นำไปใช้ต่อได้ เพราะจำนวนประชากรลดลงเรื่อย และต้องทำอย่างไร และให้จำนวนประชากรที่เพิ่มจำนวน และเป็นการเพิ่มอย่างมีคุณภาพด้วย ขอบคุณ เอ็นไอเอ ที่ทำให้เกิดโครงการดีแบบนี้ขึ้นมา
Millennium Falcon ปลดล็อกนิเวศวิจัยไทย จากงานวิจัยขึ้นหิ้ง สู่ มูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ ปฏิรูประบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม ด้วย 3P People Process Partnership เชื่อมนักวิจัย ภาคธุรกิจ และสังคม ก้าวข้าม Valley of Death เร่งงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง สร้างนวัตกรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
คุณเต๋อ ปวิณา วัฒนาภา ภาคีเพื่อการศึกษาไทย กล่าวว่า ตอนที่ติดต่อเข้าร่วมโครงการ ต้องการทำทำนโยบายด้านการศึกษา แต่พอได้มาเข้าร่วมโครงการจริง ได้ทำนโยบายกระบวนการขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าทีคิด มาก เป็นการชาเลนจ์ตัวเอง ท้าท้ายความสามารถของเราได้ทดลองทำจริง ไม่ใช่เป็นแค่นโยบาย ได้ออกจากคอมฟอร์ทโซน ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้คิดว่าจะได้ทำมาก่อน มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอมาก ส่วนการนำไปต่อยอด มองว่าจำเป็นอย่างมาก อย่าง ในส่วนการศึกษาที่ ตัวเองทำอยู่ ก็นำไปใช้ได้เลย เพราะในความเป็นจริง งานวิจัยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ถ้าไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ คนที่เสียประโยชน์นักวิจัย อย่างอาจารย์มหาวิทยาลัย ควรจะได้มีโอกาสนำงานวิจัยไปต่อเกิดเป็นภาพการใช้จริง ไม่ใช่แค่งานวิจัยบนกระดาษ อีกต่อไป ซึ่งภาครัฐ ควรจะมีงบประมาณ เพื่อให้งานวิจัยตรงนี้ให้ได้หยิบไปใช้ต่อได้
Voyager โตไปด้วยกัน ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางใจ เพื่ออนาคตประเทศไทย เปลี่ยนการดูแลสุขภาพจิตจากการรักษา สู่การสร้าง โครงสร้างพื้นฐานทางใจ ด้วยความฉลาดรู้ด้านสุขภาพจิต บรรทัดฐานใหม่ และระบบสนับสนุนที่เข้มแข็ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยกระดับทุนมนุษย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- คุณจอห์น ธนพัฒน์ มหาพาณิชย์กุล บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะ ต้องการจะทำอะไรเพื่อสังคม และนโยบายที่ดี ใครได้ประโยชน์ และใครเสียประโยชน์ และข้อเสนอดี ทำได้จริง ไม่ใช่แค่ข้อเสนอแนะ และนโยบายเปลี่ยนไปตามความคิด ในการทำนโยบาย การออกแบบนโยบายดี ๆ ถ้ามีคนเห็นก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะในครั้งนี้ มีนักการเมือง มีสื่อมวลชน ได้มาเห็นนโยบายที่นำเสนอ และมีโอกาสได้นำไปใช้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เกิดประโยชน์ กับเด็กๆ เพราะเด็ก เป็นหัวใจที่สำคัญของประเทศ นโยบายดีที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีเด็กที่โตขึ้น ในอนาคตได้นำไปใช้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร อยากให้ทุกๆ คน ไปสร้างค่านิยม หรือ ตีค่าเด็กๆ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ โดยเฉพาะเด็ก LGBT ที่ควรจะได้ภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อเติบโตไปอย่างมีคุณค่า ไม่ใช่เค้าโตมาแบบด้อยค่า
"ความสำเร็จของ PPCIL ไม่ได้วัดจากจำนวนผู้สำเร็จการอบรม แต่คือการสร้างผู้นำที่สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เข้ากับการกำหนดนโยบายสาธารณะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ที่พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เพราะท้ายที่สุดแล้ว การแข่งขันของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีทรัพยากรมากเพียงใด แต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างคน สร้างนโยบาย และสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อนาคต สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จะเดินหน้าสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยง คน
องค์ความรู้ เครือข่าย และนโยบาย เพื่อผลักดันนวัตกรรมเชิงนโยบายให้เกิดการนำไปใช้จริง พร้อมใช้ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ดร.กริชผกา กล่าวทิ้งท้าย