(คลิป) ARV จับมือ SKYLLER เตรียมผลักดันโดรนฯสู่ระบบขนส่งฯ และอุตสาหกรรม แก้ปัญหาด้านขาดแคลนพลังงาน

ARV จับมือ SKYLLER ผู้เชี่ยวชาญโดรนฯ เตรียมดันโดรนสู่ระบบขนส่งฯ และอุตสาหกรรม หวังช่วยแก้ปัญหาด้านขาดแคลนพลังงาน
คุณคุณาชาติ วิทูรสุนทร ผู้จัดการทีมเทคโนโลยีโซลูชัน บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (SKYLLER SOLUTIONS)ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมากว่า 5 ปี โดยได้ทำงานร่วมกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงของไทย เป็นบริษัทในเครือ ของ ปตท.สผ.
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำโดรนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อใช้ในการทำงานช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมในหลายๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการบินสำรวจเพื่อตรวจสอบแท่นขุดเจาะพลังงาน กลางทะเล หรือ การทำงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ หรือ การขนยาเวชภัณฑ์ ไปยังโรงพยาบาลที่ห่างไกล ช่วยผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการยาและเวชภัณฑ์ ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับงานตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ ของโครงการบ้านจัดสรร
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โดยการทำงานที่ผ่านมา ผสานระหว่าง 'ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี' ของ ARV & SKYLLER เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบทำให้ โดรนของ SKYLLER ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ ด้านการให้บริการ มีหน่วยงานภาคเอกชน สนใจและสั่งซื้อโดรนของเราไปใช้งาน ในหลายอุตสาหกรรม และในส่วนของโดรนขนของ อากาศยานไร้คนขับในอนาคต เชื่อว่า จะมีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการนำมาใช้ในระบบขนส่ง เพราะช่วยประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน และลดการใช้แรงงานคน ในการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น โดรนจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการขนส่งสินค้า ที่จะช่วยให้แพลตฟอร์มผู้ให้บริการด้านขนส่งสะดวก สบาย และประหยัดต้นทุนในการขนส่งได้มากขึ้น และสามารถส่งสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น
ที่ผ่านมา มีการใช้ในระบบขนส่งเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด เท่านั้น แต่การบินโดรนแต่ละครั้งในประเทศไทย จะต้องได้รับอนุญาต ก่อน ปัจจุบันจะอนุญาติให้บินได้ไม่เกิน 100-200 กิโลเมตรเท่านั้น และบินได้เฉพาะในบางพื้นที่ ต่างจังหวัดเท่านั้น ในอนาคต จะมีการอนุญาติการบินโดรนให้มีการบินได้ง่ายขึ้น ทำให้อากาศยานไร้คนขับของเราเติบโต และสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ต่างๆ ในเรื่องของพลังงาน การขนส่งได้มากขึ้น ส่วนภาระกิจในการทำงานสำรวจ ตอนนี้ ได้รับอนุญาติได้บินได้ ลูกค้าของเราจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ต่างๆ ที่ ต้องการโดรนไปช่วยในการสำรวจแทนแรงงานคน อยู่
"ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โซลูชันโดรนกำลังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล สำหรับตัวอย่างโครงการ Reignwood Park สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โซลูชันโดรนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ในภาคอุตสาหกรรม แต่ยังรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว" โดยที่ผ่านมา โดรนได้ทำงานในหลายภาคส่วน เช่น
● การลาดตระเวนระยะไกลด้วยโดรน Fixed-wing: สาธิตศักยภาพของเทคโนโลยีโดรนสำหรับการเฝ้าระวังรองรับภารกิจด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
● การขนส่งสินค้าด้วยโดรน (Drone Delivery) ผสานนวัตกรรม ColdCare Solutions: จำลองภารกิจขนส่งสินค้าด้วยโดรนให้แก่ผู้ร่วมงาน พร้อมสาธิตการทำงานของ ColdCare Cooler Box (กล่องควบคุมอุณหภูมิ) ที่มาพร้อมกับColdCare Platform (ระบบติดตามแบบเรียลไทม์) ที่ช่วยให้สามารถติดตามอุณหภูมิ ความชื้น แรงสั่นสะเทือน และพิกัดตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ ปฏิวัติวงการขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สู่พื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ประสบภัย
● การตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ (Solar FloatingInspection): สาธิตการใช้โดรนติดตั้งกล้องความละเอียดสูง (High-Resolution Camera) และกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera) เพื่อตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง