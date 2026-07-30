(คลิป) “สุกี้นายพัน” ขวัญใจนักศึกษาหลายสถาบันกว่า 20 ปี ลุยเปิดแฟรนไชส์ราคาถูกอีกครั้ง รับสังคมผู้สูงอายุ มองหาอาชีพ

จากการสำรวจ อาหารที่ไทยนิยมรับประทาน เวลาออกไปกินอาหารนอกบ้าน และสุกี้ ติด 1ใน5 เป็นที่มา ที่หนุ่มเมืองนครฯ ตัดสินใจเปิดร้านสุกี้ ชื่อว่า “สุกี้นายพันหม้อดิน” ที่หน้าม.บูรพา จังหวัดชลบุรี จนกลายเป็นร้านขวัญใจนักศึกษา ก่อนจะย้ายมาเปิดในกรุงเทพฯ เลือกกลุ่มนักศึกษา หน้ามหาวิทยาลัยหอการค้า จนถึงปัจจุบัน กว่า 20 ปี ปีนี้ เตรียมบุกตลาดแฟรนไชส์อีกครั้ง หวังรองรับสังคมผู้สูงอายุ มองหาอาชีพ
มารู้จัก “สุกี้นายพัน” ขวัญนักศึกษามากว่า 20 ปี
นายอำพัน พงศ์พันธ์ เจ้าของร้านสุกี้ นายพัน กล่าวว่า ร้านสุกี้ นายพัน มาจากชื่อของผมเอง ชื่อ นายพัน เปิดร้านสุกี้ มากว่า 20 ปี ตอนเปิดครั้งแรก ในสมัยนั้น ผมทำเป็นอาชีพเสริม จากงานประจำ อยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เปิดในย่านนักศึกษา ขายตอนเย็นตั้งแต่ 5 โมงเย็น ถึง 3 ทุ่ม ตอนแรกที่เปิด ผมเลือกภาชนะเป็นหม้อดิน คนก็ให้ความสนใจกันเยอะมาก พอได้มาชิมและอร่อยก็กลับมากินกันอีก ตอนนั้นผมขายอยู่ชามละ 40 บาท ลูกค้าให้การตอบรับดีมาก และผมก็ได้ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพฯ ก็เลยยกสาขาที่ม่.บูรพาให้กับญาติดูแลไป ส่วนตัวผมมาเปิด ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้า ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ที่เลือกเปิดที่นี่ เพราะผมก็เรียนจบจากที่นี่ เราก็จะคุ้นเคยกับสถานที่ ซึ่งมาเปิดที่มหาวิทยาลัยหอการค้า ได้รับการตอบรับดี มากเช่นเคย แต่ผมไม่ได้ใช้ภาชนะหม้อดิน เพราะแตกหักง่าย และน้ำหนักเยอะล้างทำความสะอาดยาก
หลังจากเปิดมหาวิทยาลัยหอการค้า มีคนสนใจอยากจะให้เราเปิดขายแฟรนไชส์ ผมก็เลยเปิดขายแฟรนไชส์ ขยายไปได้ประมาณ 20 กว่า สาขา แต่พอมาเจอสถานการณ์โควิด-19 ร้านปิดหมด รวมถึงสาขาร้านแฟรนไชส์ ของเราปิดตัวไปด้วย ซึ่งในตอนนั้น ผมเองก็ต้องปรับตัว หันมาขายแบบเดลิเวอรี่ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้เราสามารถผ่านสถานการณ์โควิด มาได้ ในขณะที่ลูกค้าแฟรนไชส์ของเรา ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับมาเปิดอีก
เตรียมกลับมาลุยขยายสาขาแฟรนไชส์อีกรอบ
สำหรับในปีนี้ ผมเริ่มมองเห็นว่า น่าจะกลับมาขยายสาขาในรูปแบบของแฟรนไชส์อีกครั้ง เพราะประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีคนที่อยู่ในวัยเกษียณอายุเยอะขึ้น และกำลังมองหาอาชีพ สร้างรายได้ ในช่วงวัยเกษียณ และเราก็อยากจะเป็นตัวเลือกให้กับใครหลายคน รวมถึงผู้สูงอายุ เราก็เลยกลับมาทำแฟรนไชส์สุกี้นายพันอีกครั้ง ในราคาที่หลายๆ จับต้องได้ไม่ยาก เริ่มต้นที่ 39,000 บาท
“ผมเองก็เริ่มต้นสุกี้นายพันจากเป็นอาชีพเสริมมาก่อน ทุกอย่างได้ทดลองมาให้แล้ว ทุกคนไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ หรือ รสชาติของสุกี้ เพราะขายมากว่า 20 ปี ผมทำเป็นอาชีพเสริมได้ และอย่างที่ผมทำสามารถต่อยอดมาเป็นอาชีพหลักได้ ด้วยรายได้ที่มากพอที่จะดูแลครอบครัว ได้ อยากให้แรงงานคนไทยที่ทำงานประจำอยู่ และอยากมีรายได้เพิ่มก็มาซื้อแฟรนไชส์ของเราไปเปิดได้”
สุกี้ เป็นเมนูที่ใครก็ขายได้ไม่ต้องทำอาหารเป็น
ทั้งนี้ ข้อดีของสุกี้ คือ ใครก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องทำอาหารเป็น ง่ายกว่าการขายอาหารชนิดอื่นๆ เพราะหัวใจสำคัญคือ น้ำจิ้ม ถ้ามีน้ำจิ้มอร่อย วัตถุดิบสด ก็ชนะมัดใจลูกค้าได้แล้ว และการเตรียมไม่ได้มีขั้นตอนเยอะหรือ ยุ่งยากอะไร ใครก็สามารถทำได้ ต่างจากการขายอาหารชนิดอื่นๆ การตอบรับของลูกค้าถือว่าดี ขึ้นเรื่อย คนไทยรู้จักและชื่นชอบการรับประทาน “สุกี้” ลูกค้ามีทุกช่วงวัย เป็นเมนูอาหารที่รับประทานง่าย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ หรือวัยรุ่น อย่างร้านที่เปิดหน้ามหาวิทยาลัย จะเป็นวัยรุ่น นักศึกษา แต่พอเปิดสาขา 2 ได้กลุ่มครอบครัว เพิ่มขึ้นมา
สำหรับสุกี้นายพัน ที่ผ่านมา ยอดขายของเราไม่ต่ำกว่า 150-200 ชามต่อวัน ต่อสาขา ส่วนจุดขายของเราอยู่ที่น้ำซุป ที่มีให้เลือก 5 แบบ และน้ำจิ้ม ให้เลือก ถึง 4 แบบ น้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มหม่าล่า น้ำจิ้มกวางตุ้ง การปรับเปลี่ยนมาทำน้ำจิ้ม และน้ำซุปแบบใหม่ให้กับลูกค้าเลือก นั้น มาจากในยุคหนึ่ง สุกี้ หม่าล่า มาแรง ทำให้เราก็ต้องปรับตัว เพื่อให้กับยุคสมัย เพราะลูกค้าเราจะเป็นนักศึกษา เพราะยึดช่องทางการขายโดยการเปิดตาม มหาวิทยาลัย
และล่าสุดได้เพิ่มเมนูไข่ข้น เข้ามา ได้รับการตอบรับดีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ข้าวราดหน้าไข่ข้น และ สุกี้ไข่ข้น ในส่วนของราคาขาย อยู่ที่ชามละ 65 บาท ยอดขายต่อวันอยู่ที่ประมาณ 15,000-20,000 บาท ซึ่งยอดขายสูงสุดที่แฟรนไชส์ของเราทำได้ คือ 15 วัน สามารถขายได้ 450,000 บาท หลังจากไปออกบูท ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ลูกค้า ต่างชาติ โดยเฉพาะคนจีนให้การตอบรับดีมาก
ทำอาชีพเสริม สู่อาชีพหลัก
นายพัน กล่าวว่า ตนเองเป็นคนนครศรีธรรมราช เดิมครอบครัวทำประมง และกิจการไปไม่รอด ทำให้ล้มละลาย ผมจากไม่เคยทำงานประจำ ก็ต้องมาทำงานประจำ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว แต่ส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหาร และพอมาทำงานประจำ รายได้ก็ยังไม่พอ ตอนเย็นเปิดขายอาหาร และที่เลือกขายสุกี้ เพราะส่วนตัวชื่นชอบการกินสุกี้ และเราก็มีสูตรน้ำจิ้มที่ได้มาจากครอบครัว และนำมาปรับ ค่อนข้างมั่นใจในรสชาติน้ำจิ้มของเรา ก็เลยตัดสินใจเปิดร้านสุกี้ และการทำสุกี้ คิดว่า แค่น้ำจิ้มอร่อย ไม่ได้ต้องมีขั้นตอนที่เยอะ เหมือนอาหารอื่นๆ ก็เลยเลือกขายสุกี้ และชลบุรี อยู่ติดทะเล เราหาวัตถุดิบที่สดและใหม่ได้ง่าย และเมนูสุกี้ ก็เป็น 1 ใน 5 ที่คนนิยมกิน
ติดต่อ Facebook : สุกี้นายพัน เจ้าดัง ม.หอการค้า
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *