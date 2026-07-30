“ข้าวขวัญสุรินทร์” แบรนด์ข้าวหอมของลูกชาวนา ต่อยอดขายตรงร้านอาหารชั้นนำ สร้างยอดขายปีละกว่า 16 ล้านบาท

นายไกรยุทธ คงทวี เจ้าของ บริษัท จูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารแบรนด์ข้าวขวัญสุรินทร์ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ฟังก์ชั่นแนลฟู้ด (Functional Food)ผลิตภัณฑ์เพิ่มพลังงาน ProEngy เล่าว่า เริ่มต้นทำธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2012 โดยได้ต่อยอดกิจการมาจาก แม่ทำตั้งแต่ปี 2545 แม่เริ่มต้นจากเกษตรกร และนำผลผลิตการเกษตร มาแปรรูป เป็นของใช้แชมพู ของใช้ต่าง รวมถึงจำหน่ายข้าวสารออแกนิก เป็นสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์
ส่วนตัวผม ก็รับช่วงดูแลกิจการต่อ โดยการทำเปิดเป็นโรงสีเล็กนำข้าวหอมมะลิสุรินทร์ บรรจุส่งขายภายใต้แบรนด์ ขวัญสุรินทร์ ส่งขายให้กับร้านอาหารชั้นนำหลายๆแห่ง เป็นการทำตลาดแบบ B2B นอกจากร้านอาหาร ยังมี โรงแรม ร้านข้าวมันไก่ชื่อดัง ฯลฯ การทำตลาดของเราเริ่มต้นมาจากวิ่งเข้าไปหาลูกค้า นำข้าวของเราไปนำเสนอ ซึ่งปกติร้านอาหารชั้นนำเหล่านี้ เน้นการซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเราก็ได้เปรียบตรงนี้ เพราะเราเป็นเกษตรกร และข้าวของเรามีคุณภาพ ข้าวหอมสุรินทร์เป็นข้าวนาปี ปลูกได้ปีละครั้ง มีความหอมกว่าข้าวหอมมะลิชนิดอื่นๆ ส่วนราคาของเราไม่ได้ถูกหรือแพง เป็นราคาสมเหตุสมผล มากกว่า
สำหรับแหล่งที่มาของข้าวที่นำมาจำหน่าย มาจากรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง และมาสีที่โรงสีเล็กของเรา และอีกส่วนเป็นการรับซื้อมาจาก กลุ่มสหกรณ์การเกษตรฯสุรินทร์ โดยมีรายได้จากการขายข้าวปีละประมาณ 16 ล้านบาท ในอนาคตอันใกล้นี้ มีแผนที่จะขยายตลาดในรูปแบบของ B2C ในช่องทางออนไลน์ ด้วย
ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารเพิ่มพลังงาน ProEngy เป็นการนำข้าวที่ไม่สมบูรณ์เมล็ดหักมาเพิ่มมูลค่า ได้ออกมาเป็น ผลิตภัณฑ์ ProEngy เกิดจากคำว่า Professional คือ ความเป็นมืออาชีพ รวมกับคำว่า Energy คือ พลังงาน จากธรรมชาติ รวมกันแล้ว จึงหมายถึง พลังงานจากธรรมชาติ สำหรับมืออาชีพ นักกีฬา และผู้ออกกำลังกาย จากกิจกรรมที่ต้องใช้แรง และพลังงานมาก
ปัจจุบัน ในส่วนของตลาด ProEngy มียอดขายต่อปีกว่า 6 ล้านบาท กลุ่มลูกค้านักกีฬา และคนที่ ชื่นชอบการออกกำลังกาย โดยช่องทางการขายมีทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ มีฝากวางขายที่ร้านขายอุปกรณ์การออกกำลังกาย ทั้งร้านวิ่ง และ จำหน่ายอุปกรณ์กีฬา เช่น ร้านจักรยาน ซึ่งการเติบโตของเราเป็นไปตามเทรนด์สุขภาพคนออกำลังกายมาแรง ทำให้สามารถขายได้เยอะขึ้น
นายไกรยุทธ กล่าวถึงการเข้ามาทำธุรกิจในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากแม่ ทำสินค้าโอทอป ออกมาขาย และแม่อายุเยอะขึ้นไม่มีคนช่วย ผมก็ได้เข้ามาช่วย แต่การเข้ามาของเรา เป็นการทำในแบบของเรา ไม่ได้เหมือนกับที่แม่ทำ ถือว่า ประสบความสำเร็จ ในระดับที่น่าพอใจ เพราะจากปีแรกที่ทำมีรายได้ 1 ล้านบาท ผ่านมา 5 ปี มีรายได้ต่อปี เพิ่มเป็นกว่า 20 ล้านบาท มาจนถึงปัจจุบัน
โทร. 08-3905-9877
www.proengy.com