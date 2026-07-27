เซเว่นฯ ผนึกพันธมิตร จัดงานมอบรางวัล “7 Innovation Awards 2026”ชู 31 ผลงานโดดเด่นด้านเทคโนโลยี-นวัตกรรม ดัน SMEs ไทยและสตาร์ทอัพไทยเต็มกำลัง

เซเว่น อีเลฟเว่น จับมือ 10 พันธมิตรด้านนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชน จัดงาน "Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทยสู่ IDEs ประจำปี 2026" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 พร้อมประกาศผลรางวัล "7 Innovation Awards 2026" ให้แก่ 31 ผลงานสุดยอดนวัตกรรมไทย แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดย Signecher Bioserum Aromantin จากบริษัท เอสจี อินโนเวชั่น จำกัด, ListenField AI เพื่อการจัดการ supply chain อย่างแม่นยำ จาก บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด และ NPI ที่นอนอัตโนมัติป้องกันแผลกดทับ จากบริษัท เฟมเม เวิร์ค จำกัด แท็กทีมคว้ารางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทสำเร็จ โชว์ศักยภาพของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพไทย ที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริง
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพไทยมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันใหม่ๆ ที่ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและภาคธุรกิจมากขึ้น สิ่งที่สำคัญคือการมีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอศักยภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่น โดยงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทยสู่ IDEs ประจำปี 2026” จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน พร้อมประกาศผลรางวัล “7 Innovation Awards 2026” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ในการคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่ผลงานที่มีความโดดเด่นใน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
“เราเชื่อว่านวัตกรรมที่มีคุณค่า ไม่ใช่เพียงนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่คือนวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์และตอบโจทย์การใช้งานจริง ดังนั้นบทบาทของ เซเว่น อีเลฟเว่น คือการสนับสนุนเวทีนวัตกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อให้นวัตกรรมไทยสามารถเติบโตและสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค ธุรกิจ และสังคมได้อย่างยั่งยืน” นายก่อศักดิ์ กล่าว
การจัดงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำหรับในปีนี้มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2026 รวม 180 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 31 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 9 รางวัลครอบคลุมทั้งด้านอาหาร สุขภาพ ความงาม โดยผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Signecher Bioserum Aromantin ของบริษัท เอสจี อินโนเวชั่น จำกัด เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่ผสานสารสกัดจากเมือกหอยทากและดอกกุหลาบ ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นและฟื้นฟูผิว โดยผลงานชิ้นนี้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยกว่า 40 ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านสังคม จำนวน 12 รางวัล ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร และงานบริการด้านสังคม โดยผู้คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทนี้ ได้แก่ ListenField AI เพื่อการจัดการ supply chain อย่างแม่นยำ ของ บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด ซึ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ที่เชื่อมโยงข้อมูลการเพาะปลูกและสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยวางแผนและบริหารจัดการการเกษตรได้อย่างแม่นยำ เพิ่มคุณภาพผลผลิต และติดตามข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านเทคโนโลยี จำนวน 10 รางวัลครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “NPI ที่นอนอัตโนมัติป้องกันแผลกดทับ” ของบริษัท เฟมเม เวิร์ค จำกัด โดยนำ Personalized AI ระบบใช้เซนเซอร์วัดแรงกดความละเอียดสูงร่วมกับ AI วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ ช่วยลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน
งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทยสู่ IDEs ประจำปี 2026 และการประกาศผลมอบรางวัล “7 Innovation Awards 2026” ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลด้านเศรษฐกิจ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลด้านสังคม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ในงานยังรวบรวมทัพสินค้านวัตกรรมและสินค้าราคาพิเศษ 100 บูธ