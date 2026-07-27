เกษตรกรประสบความสำเร็จบนออนไลน์ ! “โชคสุวรรณฟาร์ม” เจ้าของ ปลาทับทิมแดดเดียว กวาดรายได้บนโซเชียลฯ วันละหลักล้านบาท

ปลาทับทิม สัตว์เศรษฐกิจ การนำปลาทับทิมมาแปรรูปเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในช่วงที่ราคาปลาตกต่ำ ปัจจุบัน เกษตรกรไทย มีความก้าวหน้า และพัฒนาตัวเองขึ้นมา โดยการหาช่องทางตลาดใหม่ นอกเหนือ จากการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง
เกษตรกรตัวอย่าง ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์
วันนี้ มีตัวอย่าง เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงปลาทับทิม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่พยายามปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสทางการขายใหม่ โดยนำปลาทับทิมที่ตัวเองเลี้ยงมาแปรรูป ขึ้นขายบนโซเชียลฯ และเป็นรายแรกๆ ทำปลาทับทิมแดดเดียวลงขายหน้าเพจฯ และสร้างยอดขายวันละหลักล้านบาท
คุณสุวรรณี ใจคำ เจ้าของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคสุวรรณฟาร์ม กล่าวว่า ตนเองและสามี คือ คุณพรประเสริฐ โทนแจ้ง ทำฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิม อยู่ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2662 โดยสามีลาออกจากประจำ ในตำแหน่งวิศวกร มาทำเกษตร เริ่มต้นจากปลูกผักสลัดออแกนิก และต่อมาก็ได้มาเลี้ยงปลาทับทิม ซึ่งในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ อาชีพส่วนใหญ่ คือ การทำเกษตร โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาทับทิม มีคนเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นแหล่งเลี้ยงปลาทับทิมแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากที่ตั้งชุมชนอยู่ติดกับริมแม่น้ำน่าน การเลี้ยงปลาทับทิม ก็เลยเป็นอาชีพของชาวบ้านที่นี่
จากเลี้ยงตามธรรมชาติ มาสู่ระบบ Biofloc
ทั้งนี้ ด้วยความที่มีชาวบ้านเลี้ยงกันเยอะ บางช่วงราคาไม่แน่นอน และที่สำคัญไม่สามารถควบคุมคุณภาพน้ำ และเชื้อโรคต่างๆ ที่มาจากแม่น้ำตามธรรมชาติได้ ตนเองและสามีจึงได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมปรับรูปแบบการเลี้ยงเป็นระบบ Biofloc และก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้เราได้มาจำหน่ายลูกปลาทับทิมเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง
และหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโควิด-19 ทำให้นายจ้างที่มาว่าจ้างให้เราเลี้ยง ไม่สามารถมารับลูกปลาตามกำหนดได้ ตนเองและสามี จึงต้องหาทางออกเพื่อระบายผลผลิตปลาทับทิมที่เราเลี้ยง โดยนำปลาทับทิมมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า แทนการจำหน่ายปลาสด และยังช่วยให้ไม่ต้องโดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ที่มารับปลาสดไปจำหน่าย
แจ้งเกิดโลกออนไลน์ในช่วงโควิด
สำหรับในช่วงโควิด เป็นช่วงที่ตลาดออนไลน์บูมมาก ตนเองและสามีตัดสินใจเปิดช่องทางโซเชียลฯ เฟสบุ๊ก นำปลาทับทิมที่นำมาแปรรูปเป็นปลาทับทิมแดดเดียวแบบเลาะก้าง มาจำหน่าย ซึ่งในช่วงนั้น คนทำปลาทับทิมแดดเดียวแบบเนื้อล้วน ในออนไลน์แทบจะไม่เห็นใครขายเลย เราน่าจะเป็นรายแรก และรายเดียวที่นำมาโพสต์ขายบนหน้าเพจ
เจ้าของโขคสุวรรณฟาร์ม เล่าว่า สินค้าตัวแรกที่นำมาจำหน่าย คือ ปลาทับทิมแดดเดียว เน้นสูตรเค็มน้อย ให้เหมาะกับคนรักสุขภาพ ตอนทำแรกไม่ได้รับการตอบรับที่ดี เพราะเราเองก็ใหม่กับการทำตลาดออนไลน์ แต่ต่อมาก็ค่อยเรียนรู้การทำตลาดบนโซเชียลฯ ว่า เค้าทำกันอย่างไร ก็มีซื้อโฆษณากับทางเพจเฟสบุ๊กด้วย จากยอดขายวันแรกหลักร้อยต้นๆ ค่อยขยับขึ้นเรื่อยหลักพัน หลักหมื่น หลักแสน และ เราก็เคยทำยอดขายสูงสุดถึงหลักล้านบาท ต่อวัน แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีนัก สำหรับประเทศไทย แต่ยอดขายของเราก็ยังอยู่หลักแสนบาท ต่อวัน
อย่างไรก็ดี การจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่ว่า ทำการตลาดเป็นอย่างเดียวสินค้าของก็ต้องมีคุณภาพ ซึ่งผ่านมาถึงวันนี้ ผ่านมา 5-6 ปี กับการทำตลาดบนโลกออนไลน์ ยอดขายของเราก็ยังคงสม่ำเสมอ ลูกค้าเก่าก็แวะเวียนมาซื้อซ้ำ และลูกค้าใหม่ ที่เห็นโพสต์ของเราก็ทดลองซื้อ และถ้าชอบก็กลับมาซื้อซ้ำ และบอกต่อๆ กับคนรู้จัก ทำให้เราสามารถเติบโตแบบยั่งยืน มาจนถึงปัจจุบัน กับการทำตลาดออนไลน์ ของปลาทับทิมแปรรูป ของโชคสุวรรณฟาร์ม
จากปลาแดดเดียว ขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลาย
“หลังจากนั้น เริ่มทำแปรรูปปลาทับทิมออกมา เป็นสินค้าอื่นๆ คือ ปลาส้มปลาทับทิม น้ำพริกปลาทับทิมย่างเตาถ่าน และ ไส้อั่วปลาทับทิมสมุนไพร แต่ที่เป็นไฮไลท์ ของร้านและขายดี คือ ปลาทับทิมแดดเดียวเลาะเอาทุกอย่างออกเหลือแต่เนื้อล้วน ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก ชื่อผลิตภัณฑ์คือ ปลาทับทิมแดดเดียวหั่นชิ้นพรีเมี่ยมสูตรไร้ก้าง ปัจจุบันยอดขายออนไลน์เดือนละ 1 ล้านกว่าบาท ผ่านช่องทางโซเชียลฯ บ้านฟ้า อย่าง หน้าเพจเฟซบุ๊ก เป็นหลัก และมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านมาเกือบ 5 -6 ปี กับการทำตลาดออนไลน์ เรียกว่า เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ของเราเป็นออนไลน์ จะมีออกบูทบ้าง ก็จะเป็นการออกบูทในงานโอทอป เพราะเราเป็นสินค้าโอทอป ของอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก”
“สำหรับการทำตลาดช่องทางออนไลน์ บนโซเชียลฯ ที่ผ่านมา ของเราไม่ได้จะประสบความสำเร็จเลย ก็ต้องใช้เวลา เรียนรู้ และปรับปรุงกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา วันแรกขายได้ไม่ถึง ร้อยบาท ขยับขึ้นมาเรื่อย ผ่านมาเข้าปีที่ 1 ปีที่ 2 สามารถทำยอดขายได้แตะหลักแสนบาท ต่อเดือน ถ้าถามว่า ความสำเร็จในการขายออนไลน์ แต่ละคนจะมีเทคนิคในการขายแตกต่างกันออกไป ตามบริบทของสินค้า และบางส่วนก็ต้องใช้ทุนในการซื้อแอดโฆษณาเหมือนคนอื่นๆ ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นได้ สินค้าของเราต้องมีคุณภาพ มีความแตกต่าง และถ้าเป็นอาหารรสชาติต้องดีด้วย อย่างที่บอกมาข้างต้น คือ เราเป็นเกษตรกร และมาขายเอง ความสดใหม่ และความน่าเชื่อถือ มีมากกว่า พ่อค้า คนกลางที่รับไปขาย” เจ้าของโชคสุวรรณฟาร์มกล่าว
ช่วยระบายผลผลิตปลาทับทิมของชุมชนในพื้นที่
ทั้งนี้ เนื่องจากจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปลาทับทิมจากที่ฟาร์มของ “คุณสุวรรณี” ไม่เพียงพอ ทำให้เธอได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลาทับทิมในชุมชน ได้ระบายผลผลิต โดยการนำปลาทับทิมที่เลี้ยง มาส่งให้กับทาง โชคสุวรรณฟาร์ม เพื่อนำไปแปรรูป โดยในหนึ่งเดือน ทางโชคสุวรรณฟาร์มต้องใช้ปลาทับทิมสดไม่ต่ำกว่า 4 ตัน หรือ 4,000 กิโลกรัม ที่ต้องรับซื้อจากชาวบ้านในพื้นที่ โอกาสช่วยชุมชนในการกระจายสินค้าและเกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้นด้วย
และปัจจุบันทางโชคสุวรรณฟาร์มก็ได้เตรียมขยายตลาดในช่องทางออฟไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่าง การเจรจาการส่งสินค้าไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า TOP ในประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งเอกสารและปรับกระบวนการผลิตบางส่วน คาดว่า จะได้เห็นสินค้า โชคสุวรรณฟาร์มใน TOP ทั่วประเทศภายในปี 2569 นี้
สุดท้าย ความสำเร็จของ โชคสุวรรณฟาร์มในวันนี้ มาจากการมองเห็นโอกาส และกล้าที่ลองทำในสิ่งใหม่ๆ เช่น การทำตลาดออนไลน์ เมื่อได้เรียนรู้ และเปิดโอกาสทำในสิ่งใหม่ ถ้าจะผิดพลาดบ้าง แต่ถ้าได้ลงมือทำและพัฒนาต่อเนื่อง จะประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับ เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงปลาทับทิม จากจังหวัดพิษณุโลกรายนี้
ติดต่อ Facebook : ปลาทับทิมแดดเดียว byโชคสุวรรณฟาร์ม
โทร. 09-9295-9192
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