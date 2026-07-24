กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดตัวโครงการ “Micro Drama Master : เฟ้นหาครีเอเตอร์ชิงเงินรางวัล 2 แสน พร้อมทัพวิทยากรดังอัปสกิลผลิต “ละครแนวตั้ง”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ยุคใหม่ ประกาศเปิดตัวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Micro Drama Master : เล่าเรื่องสั้น ปั้นให้ปัง แบบมือโปร” เชิญชวนผู้ที่มี passion ในการเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์สื่อทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานโครงร่างบทละครสั้นภายใต้หัวข้อสุดท้าทาย “เมื่อความจริง ไม่มีฟิลเตอร์” เพื่อรับโอกาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟในการเข้าอบรมเข้มข้นเพื่อต่อยอดผลงานสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และสังคมจริง พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพผู้ผลิตสื่อและสร้างสรรค์คอนเทนต์ละครแนวตั้ง (Micro Drama) ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน โดยเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปสัญชาติไทยทุกช่วงวัยจาก 5ภูมิภาคทั่วประเทศ เข้ามาร่วมปล่อยของ ประลองไอเดียผ่านโครงร่างบทความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งทางโครงการจะคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ 250 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (ระดับ Basic) และเฟ้นหาผู้ผ่านเข้ารอบ 25 คน สู่การอบรมในรูปแบบออนไซต์สุดเข้มข้น (ระดับ Advanced)
ความพิเศษของโครงการนี้ คือการรวบรวมทัพวิทยากร และ ทีม Mentor ระดับแนวหน้าของประเทศไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์จริงอย่างใกล้ชิด นำโดยผู้กำกับ มือเขียนบท และครีเอเตอร์ชื่อดัง ที่จะมาร่วมเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ ให้กลายเป็นผลงานคุณภาพระดับมืออาชีพ
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2569 ติดตามรายละเอียด เกณฑ์การคัดเลือก และขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Micro Drama Master : เล่าเรื่องสั้น ปั้นให้ปัง แบบมือโปร หรือสแกน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 061-583-9963 หรือ 083-050-3886