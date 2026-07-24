สธ. จับมือ GWI ผนึก 8 ภาคีหลัก ประกาศความพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพ Global Wellness Summit 2026 ที่ ภูเก็ต ชู ไทยเป็นศูนย์กลาง wellness ของโลก

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะผู้บริหาร Global Wellness Institute (GWI) และ 8 ภาคีเครือข่าย ประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเวลเนสโลก Global Wellness Summit (GWS 2026) ที่จังหวัดภูเก็ต เดือนพฤศจิกายนนี้ มุ่งยกระดับมรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากล ชู ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง wellness ของโลกภายใต้ 3 เสาหลักเศรษฐกิจสุขภาพ ได้แก่ ผสานภูมิปัญญากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ยกระดับสู่มาตรฐานสากลและเศรษฐกิจมูลค่าสูง และผลักดันสู่เชิงพาณิชย์และการส่งออก
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2569) ที่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหาร Global Wellness Institute และภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนหลัก 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (สทนว.) กลุ่มบีดีเอ็มเอส เวลเนส บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัทชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท และ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว Global Wellness Summit 2026 (GWS 2026) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–13 พฤศจิกายน 2569 ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “The Science, Art and Soul of Wellness : วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และจิตวิญญาณแห่งสุขภาพที่ดี”
นายพัฒนา เปิดเผยว่า การที่ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน GWS 2026 เป็นสิ่งยืนยันถึงศักยภาพของการเป็นหมุดหมายด้านสุขภาพอันดับหนึ่งที่ทั่วโลกไว้วางใจ ในนามของรัฐบาลไทย ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร Global Wellness Summit ที่ให้ความไว้วางใจเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดจาก Global Wellness Institute (GWI) ชี้ว่า ในปี 2567 (ค.ศ. 2024) เศรษฐกิจเวลเนสโลกมีมูลค่าสูงถึง 6.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 230 ล้านล้านบาท ขณะที่ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็น ตลาดเวลเนสอันดับ 24 ของโลก ด้วยมูลค่าเศรษฐกิจ 42.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.45 ล้านล้านบาท) เติบโต 10.1% สะท้อนศักยภาพของไทยในการก้าวสู่หนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเวลเนสของโลก เฉพาะภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีความแข็งแกร่งเป็นอันดับ 15 ของโลก รัฐบาลจึงตั้งเป้าใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม Hi-End และนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริป กระตุ้นการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศ
การเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Wellness Summit 2026 (GWS 2026) สะท้อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลก (Global Wellness Hub) โดยมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ ผ่านการยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร นวดไทย ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการกระจายรายได้สู่ชุมชน 2) ด้านซอฟต์พาวเวอร์ โดยผลักดันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และมาตรฐานการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการส่งเสริมสุขภาวะระยะยาว (Preventive & Longevity Care) และ 3) ด้านระบบนิเวศสุขภาพ (Wellness Ecosystem) ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ผู้ผลิตสมุนไพร ผู้ประกอบการสปาและเวลเนส คลินิกและสถานพยาบาล ไปจนถึงเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยอย่างครบวงจรและยั่งยืน
“ขอเชิญชวนกลุ่มนักลงทุน องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ กลุ่มนักวิชาการ และผู้สนใจด้านสุขภาพจากทั่วโลก มาพบกันที่จังหวัดภูเก็ต ในการประชุม GWS 2026 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2569 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และออกแบบอนาคตของโลกแห่งสุขภาวะร่วมกัน” นายพัฒนากล่าว
ด้าน ซูซี เอลลิส (Susie Ellis) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Global Wellness Institute (GWI) กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกประเทศไทยว่า “ไม่มีสถานที่ใดที่จะเหมาะสมไปกว่าประเทศไทยในการสำรวจอนาคตนี้อีกแล้ว ที่ซึ่งประเพณีการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนาน กำลังถูกผสานรวมเข้ากับความพยายามอันน่าประทับใจ เพื่อก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์-สุขภาพ (Medical-Wellness) และการแพทย์เชิงป้องกันแห่งใหม่ล่าสุดของโลก”
นพ.ศักดา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมุ่งขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่ยั่งยืน สอดรับกับทิศทางประเทศที่ยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและเวลเนสเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจแห่งอนาคต โดยเชื่อมโยงศักยภาพด้านการแพทย์ การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การจัดงาน GWS 2026 จึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือ การลงทุน และเครือข่ายสุขภาพระดับโลก ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และเวลเนสของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ขณะที่ ดร.นพ.พงศธร กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เร่งขับเคลื่อนเวลเนสเชิงพื้นที่ผ่าน Thai Wellness Destination (TWD) ยกระดับสถานประกอบการสู่ “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย” และThai Wellness Community (TWC) พัฒนาชุมชนต้นแบบ สร้างมูลค่าจากสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ 3 เสาหลักเศรษฐกิจสุขภาพ ได้แก่ การผสานภูมิปัญญากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยกระดับสู่มาตรฐานสากลและเศรษฐกิจมูลค่าสูง และการผลักดันสู่เชิงพาณิชย์และการส่งออก โดย GWS 2026 จะเป็นเวทีเชื่อมไทยกับผู้นำและนักลงทุนระดับโลก ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง wellness ของโลกและเกิดการต่อยอดการลงทุน การท่องเที่ยวคุณภาพสูง และมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งนักลงทุน ผู้นำธุรกิจองค์กรภาครัฐ นักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก
สามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://www.globalwellnesssummit.com/ หรือ https://thailandgws.dtam.moph.go.th และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 2510