ARV & SKYLLER Open House 2026 โชว์ศักยภาพ สุดยอดเทคโนโลยีโดรนและโซลูชันอัจฉริยะ เพื่อภาคอุตสาหกรรม

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงของไทย พร้อมกับ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (SKYLLER SOLUTIONS) ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือ โดรนร่วมจัดงานนิทรรศการและการสาธิตเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ "ARV & SKYLLER Open House 2026" โดยเลือกพื้นที่โครงการ Reignwood Park โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ลักชัวรี เป็นสถานที่จัดงาน โดยผสานระหว่าง 'ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี' ของ ARV & SKYLLER เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ
ภายในงาน SKYLLER ได้นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชันของบริษัท พร้อมยกตัวอย่างความสำเร็จจากการใช้งานจริงที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่องค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้รับความสนใจจากพันธมิตรทางธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าระดับชั้นนำให้มาร่วมชมการสาธิตเทคโนโลยีภาคสนามและนิทรรศการอย่างคับคั่ง
คุณณภาภัช หงสประภาส หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและปฏิบัติการ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ในฐานะผู้แทนคณะผู้จัดงาน ได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า
"ARV และ SKYLLER รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่ ARV & SKYLLER Open House 2026 ในวันนี้ งานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สัมผัสศักยภาพของเทคโนโลยีและโซลูชันที่เราพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การใช้งานจริง พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ ที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น พร้อมขอขอบคุณ Reignwood Park ที่ให้เกียรติเป็นสถานที่จัดงานและให้ความไว้วางใจเลือกใช้โซลูชันของ SKYLLER ในการยกระดับการบริหารจัดการและระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยี่ยมชมในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่าง ARV, SKYLLER และทุกภาคส่วนในอนาคต"
คุณธษภิชญ ถาวรสุข หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และหัวใจสำคัญของการจัดงานว่า "การจัดงาน ARV & SKYLLER Open House 2026 ไม่ได้เป็นเพียงการสาธิตเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นความตั้งใจของ ARV ที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับและโซลูชันอัจฉริยะ ที่พร้อมเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากลให้แก่พันธมิตรและลูกค้าของเรา"
คุณคุณาชาติ วิทูรสุนทร ผู้จัดการทีมเทคโนโลยีโซลูชัน บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (SKYLLER SOLUTIONS) เปิดเผยว่า "ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โซลูชันโดรนกำลังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล สำหรับการเลือกจัดงาน ณ Reignwood Park นั้น เราต้องการสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โซลูชันโดรนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ในภาคอุตสาหกรรม แต่ยังรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว"
ไฮไลต์การสาธิตเทคโนโลยีในสถานการณ์จริง (Live Demonstration) บนพื้นที่โครงการ
● การลาดตระเวนระยะไกลด้วยโดรน Fixed-wing: สาธิตศักยภาพของเทคโนโลยีโดรนสำหรับการเฝ้าระวังรองรับภารกิจด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
● การขนส่งสินค้าด้วยโดรน (Drone Delivery) ผสานนวัตกรรม ColdCare Solutions: จำลองภารกิจขนส่งสินค้าด้วยโดรนให้แก่ผู้ร่วมงาน พร้อมสาธิตการทำงานของ ColdCare Cooler Box (กล่องควบคุมอุณหภูมิ) ที่มาพร้อมกับColdCare Platform (ระบบติดตามแบบเรียลไทม์) ที่ช่วยให้สามารถติดตามอุณหภูมิ ความชื้น แรงสั่นสะเทือน และพิกัดตำแหน่งได้แบบเรียลไทม์ ปฏิวัติวงการขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สู่พื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ประสบภัย
● การตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ (Solar FloatingInspection): สาธิตการใช้โดรนติดตั้งกล้องความละเอียดสูง (High-Resolution Camera) และกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera) เพื่อตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง
นอกจากนี้ ยังมีการเจาะลึกนวัตกรรมเชิงลึกใน Solution Showcase Zone ถึง 3 โซนหลัก ได้แก่ โซน Advanced Drone Solutions นำเสนอโซลูชันตรวจสอบสินทรัพย์สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน โดยผสานเทคโนโลยีโดรนเข้ากับการวิเคราะห์ผลด้วย AI และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา(API Certified Inspector)
โซน Drone Delivery & ColdCare นำเสนอโซลูชันขนส่งด้วยโดรนพร้อมระบบควบคุมและติดตามอุณหภูมิแบบ Real-Time ผ่าน ColdCare Platform รองรับการขนส่งเวชภัณฑ์และสิ่งของควบคุมอุณหภูมิ พร้อมตอบโจทย์การใช้งานด้าน Medical, Offshore Logistics และการขนส่งในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ประสบภัย
โซน Gas Emission Monitoring Solutions ที่นำเสนอโซลูชันตรวจจับและวัดปริมาณการปล่อยก๊าซ ด้วยเทคโนโลยีโดรน เซนเซอร์ และข้อมูลจากดาวเทียม ครอบคลุมการตรวจสอบ ตั้งแต่ระดับอุปกรณ์ (Asset-Level Monitoring) ไปจนถึงการติดตามพื้นที่ขนาดใหญ่ (Site-level Monitoring) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ESG และมาตรฐานการรายงานการปล่อยก๊าซมีเทนระดับสากลOGMP 2.0
กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร ARV ก่อนนำชมการบินโดรนโดยนักบินผู้เชี่ยวชาญ ปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์พิเศษคณะผู้บริหารเพื่อเจาะลึกทิศทางธุรกิจในอนาคต
สำหรับองค์กรที่สนใจและต้องการเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดโซลูชันเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.Skyller.co