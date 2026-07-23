ยกขบวนสินค้าพรีเมียมและสินค้าอัตลักษณ์ “ภาคเหนือตอนล่าง” ตะลุยเมืองชลฯ

“Northern S1 Signature Expo 2026” ประกาศศักดา 5 จังหวัดภาคเหนือ ยกขบวนสินค้าพรีเมียมและสินค้าอัตลักษณ์ตะลุยเมืองชลฯ เชื่อมโอกาสสู่ตลาด EEC คาดกระตุ้นเศรษฐกิจทำเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท
จังหวัดชลบุรีร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, ตาก และอุตรดิตถ์) จัดพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Northern S1 Signature Expo 2026” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงคู่ค้าข้ามภูมิภาค ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่เวทีสากล พร้อมชูไฮไลต์การจัดงานมิติใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Carbon Neutrality) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2569 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
นายอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานในพิธีเปิดและเจ้าของพื้นที่จัดงาน เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรีมีความยินดีและภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งชลบุรีถือเป็นประตูบานสำคัญในการเชื่อมโยงสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีกำลังซื้อสูง และมีความหลากหลายของผู้บริโภค การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างภูมิภาค เป็นการนำความมหัศจรรย์จาก 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมาสู่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
“ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชลบุรีจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพ เอกลักษณ์ของ 5 จังหวัดระดับพรีเมียมในราคาผู้ผลิตโดยตรง ขณะเดียวกันพี่น้องผู้ประกอบการจากภาคเหนือตอนล่างทั้ง 5 จังหวัด ก็จะได้ขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น งานนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันระหว่างสองภูมิภาค ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามทิศทางการค้ายุคใหม่” นายอดิเรก กล่าว
ด้าน นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ในนามของคณะผู้จัดงาน ได้กล่าวถึงศักยภาพและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ (Signature) ของแต่ละจังหวัด ซึ่งยกทัพมาจัดแสดงมากกว่า 150 คูหา จากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs, OTOP พรีเมียม และเครือข่าย Moc Biz Club โดยมีไฮไลท์เด่นจาก 5 ร้านดังที่ห้ามพลาด อาทิ จังหวัดพิษณุโลก นำเสนอกล้วยตากบางกระทุ่มที่เลื่องชื่อ และงานหัตถศิลป์ งานฝีมือพระพุทธชินราช รวมถึงผ้าพื้นเมือง จังหวัดตาก มาพร้อมรสชาติเข้มข้นของ กาแฟเด่นชัย (กาแฟดอยมูเซอ) ผลไม้อะโวคาโดสด และ พลอยขึ้นชื่อ ของจังหวัด จังหวัดสุโขทัย นำความประณีตล้ำค่าของ เครื่องเงิน-ทองโบราณ ผ้าทอมรดกโลก และเมนูเด็ดอย่าง หมูอบโอ่ง มาให้ได้ลิ้มลองความอร่อย จังหวัดอุตรดิตถ์ นำนวัตกรรมแปรรูปผลไม้ GI ทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล สับปะรดห้วยมุ่น และงานฝีมือจาก เหล็กน้ำพี้ มาจัดแสดง และ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จัดเต็มด้วยพืชผักเมืองหนาวปลอดภัยสด ๆ จากยอดภูทับเบิก และ มะขามหวานแปรรูปพรีเมียม พร้อมสินค้าเกษตรแปรรูปอื่น ๆ อีกมากมาย
“งานนี้เราไม่ได้มาเพียงแค่จำหน่ายสินค้า แต่เรายังมุ่งสร้างช่องทางตลาดที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business
Matching) ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยตั้งเป้าหมายให้เกิดคู่เจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 25 คู่ค้า และคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าภายในงานครั้งนี้ได้ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีความพิเศษสุดในการจัดงานในครั้งนี้ คือเราให้ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย จึงมีการทำ Carbon Neutrality ชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมของการจัดงาน ด้วยการซื้อเครดิตคาร์บอนชดเชย ดังนั้น ประชาชนที่มาช้อปปิ้งในงานนี้จึงถือว่าได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อโลกด้วยครับ” นายพิชัย กล่าว
นอกจากนี้ “Northern S1 Signature Expo 2026” ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม และแจกโชคใหญ่สินค้าดีรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาททุกวัน พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิงจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงาน
“Northern S1 Signature Expo 2026” จึงถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของทั้งการชอปปิ้งและค้นหาพันธมิตรธุรกิจที่พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ร่วมพิสูจน์ศักยภาพและสัมผัสความมหัศจรรย์ของสุดยอดสินค้าSignature ในงาน “Northern S1 Signature Expo 2026” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2569 (ชมฟรีตลอดงาน)