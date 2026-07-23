สศอ. ปลื้ม กิจกรรม “อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION” ในงาน Grand Halal Bangkok 2026 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 47 ล้านบาท

สศอ. เผยกิจกรรม “อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION” ในงาน Grand Halal Bangkok 2026 ยกขบวนผู้ประกอบการไปจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายเมื่อเร็วๆ นี้ ได้กระแสตอบรับดี สร้างการรับรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยในระดับสากล มีการจับคู่เจรจาธุรกิจจำนวน 140 คู่ จากคู่ค้ากว่า 10 ประเทศ คาดว่าภายในระยะเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 47 ล้านบาท ชี้แนวโน้มผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องปรุงรส มีอัตราเติบโตสูง เป็นที่ต้องการของตลาดฮาลาลโลก
นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) กล่าวว่า จากการนำผู้ประกอบการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มของไทย ที่มีมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และผ่านการประเมินความพร้อมด้านศักยภาพธุรกิจ รวม 38 กิจการ ครอบคลุมสินค้าอาหาร 5 หมวดหลัก ได้แก่ ของทานเล่นและขนมขบเคี้ยว 13 ราย เครื่องปรุงรส 11 ราย เครื่องดื่ม 5 ราย ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป 5 ราย เนื้อสัตว์และอาหารทะเลแปรรูป 4 ราย เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและจำหน่าย ภายในโซน "อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION"
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Grand Halal Bangkok 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อเร็วๆ นี้นั้น พบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากคู่ค้าและผู้เข้าชมงาน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากและตลาดมีแนวโน้มเติบโตสูง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของทานเล่นขนมขบเคี้ยว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคำสั่งซื้อคาดการณ์สูงสุด ได้แก่ ซอสปรุงรส และซอสหอยนางรม รวมมูลค่า 3.3 ล้านบาท รองลงมาคือ เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว รวมมูลค่า 2.8 ล้าน เป็นต้น ทั้งนี้จากการเข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวน 3 วัน มีการจับคู่เจรจาธุรกิจจำนวน 140 คู่ จากคู่ค้ากว่า 10 ประเทศ อาทิ ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น คาดว่าภายในระยะเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 47 ล้านบาท
“กิจกรรม “อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION” เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก นั่นคือการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านงานแสดงสินค้าชั้นนำ โดยจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) แบบตัวต่อตัว (B2B) กับคู่ค้าที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเครือข่ายพันธมิตรให้กับผู้ประกอบการฮาลาลของไทยขยายตลาดสู่สากล ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวโน้มตลาด และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ”
นายศุภกิจ กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกที่มีอยู่กว่า 1,900 ล้านคน และมีการขยายตัวของมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลโลกอย่างต่อเนื่องในทุกปี ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายสำคัญของโลก มีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบ องค์ความรู้ และมาตรฐานฮาลาลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน
อนึ่งในภาพรวมของงาน Grand Halal Bangkok 2026 มีผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงสินค้ามากกว่า 500 ราย จากกว่า 30 ประเทศ และประเมินว่ามีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 14,000 คน จากทุกทวีปทั่วโลก เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 1,200 คู่ รวมมูลค่าการค้าโดยประมาณกว่า 1.5 พันล้านบาท