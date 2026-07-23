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สศอ. ปลื้ม กิจกรรม “อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION” ในงาน Grand Halal Bangkok 2026 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 47 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สศอ. เผยกิจกรรม “อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION” ในงาน Grand Halal Bangkok 2026 ยกขบวนผู้ประกอบการไปจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายเมื่อเร็วๆ นี้ ได้กระแสตอบรับดี สร้างการรับรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยในระดับสากล มีการจับคู่เจรจาธุรกิจจำนวน 140 คู่ จากคู่ค้ากว่า 10 ประเทศ คาดว่าภายในระยะเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 47 ล้านบาท ชี้แนวโน้มผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องปรุงรส มีอัตราเติบโตสูง เป็นที่ต้องการของตลาดฮาลาลโลก


นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) กล่าวว่า จากการนำผู้ประกอบการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มของไทย ที่มีมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และผ่านการประเมินความพร้อมด้านศักยภาพธุรกิจ รวม 38 กิจการ ครอบคลุมสินค้าอาหาร 5 หมวดหลัก ได้แก่ ของทานเล่นและขนมขบเคี้ยว 13 ราย เครื่องปรุงรส 11 ราย เครื่องดื่ม 5 ราย ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป 5 ราย เนื้อสัตว์และอาหารทะเลแปรรูป 4 ราย เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและจำหน่าย ภายในโซน "อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION" 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Grand Halal Bangkok 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อเร็วๆ นี้นั้น พบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากคู่ค้าและผู้เข้าชมงาน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากและตลาดมีแนวโน้มเติบโตสูง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของทานเล่นขนมขบเคี้ยว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคำสั่งซื้อคาดการณ์สูงสุด ได้แก่ ซอสปรุงรส และซอสหอยนางรม รวมมูลค่า 3.3 ล้านบาท รองลงมาคือ เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว รวมมูลค่า 2.8 ล้าน เป็นต้น ทั้งนี้จากการเข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวน 3 วัน มีการจับคู่เจรจาธุรกิจจำนวน 140 คู่ จากคู่ค้ากว่า 10 ประเทศ อาทิ ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น คาดว่าภายในระยะเวลาหนึ่งปีต่อจากนี้ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 47 ล้านบาท


“กิจกรรม “อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION” เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก นั่นคือการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านงานแสดงสินค้าชั้นนำ โดยจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) แบบตัวต่อตัว (B2B) กับคู่ค้าที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเครือข่ายพันธมิตรให้กับผู้ประกอบการฮาลาลของไทยขยายตลาดสู่สากล ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวโน้มตลาด และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ”

นายศุภกิจ กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกที่มีอยู่กว่า 1,900 ล้านคน และมีการขยายตัวของมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลโลกอย่างต่อเนื่องในทุกปี ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายสำคัญของโลก มีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบ องค์ความรู้ และมาตรฐานฮาลาลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน


อนึ่งในภาพรวมของงาน Grand Halal Bangkok 2026 มีผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงสินค้ามากกว่า 500 ราย จากกว่า 30 ประเทศ และประเมินว่ามีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 14,000 คน จากทุกทวีปทั่วโลก เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 1,200 คู่ รวมมูลค่าการค้าโดยประมาณกว่า 1.5 พันล้านบาท

สศอ. ปลื้ม กิจกรรม “อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION” ในงาน Grand Halal Bangkok 2026 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 47 ล้านบาท
สศอ. ปลื้ม กิจกรรม “อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION” ในงาน Grand Halal Bangkok 2026 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 47 ล้านบาท
สศอ. ปลื้ม กิจกรรม “อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION” ในงาน Grand Halal Bangkok 2026 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 47 ล้านบาท
สศอ. ปลื้ม กิจกรรม “อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION” ในงาน Grand Halal Bangkok 2026 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 47 ล้านบาท