สนค. ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่การค้าโลก ชู “เครื่องหอม-ความงาม-ดิจิทัลคอนเทนต์” เพิ่มมูลค่าสินค้าไทย

สนค. กระทรวงพาณิชย์ ผนึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมจัดสัมมนาเผยแพร่ผลศึกษา “ยกระดับสินค้าไทยเชิงพาณิชย์ด้วยซอฟต์พาวเวอร์” ชูแนวคิด From Local to Global พลิกทุนท้องถิ่นสู่เวทีโลก พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ เอกชน และวิชาการ หวังต่อยอดอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ไทย สู่การเพิ่มมูลค่าการค้าและขีดความสามารถแข่งขันในตลาดโลก
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าผลักดันบทบาทการเพิ่มมูลค่าผ่านกลยุทธ์ซอฟต์พาวเวอร์ในมิติการค้า โดย สนค.ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้ “โครงการการเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าอุตสาหกรรมไทยเชิงพาณิชย์ด้วยซอฟต์พาวเวอร์”ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 – 14.30 น. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ แนวทางการเพิ่มมูลค่าการค้าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการ จาก 2 กลุ่มสินค้าศักยภาพที่ได้รับการคัดเลือก คือกลุ่มสินค้าเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ความงาม และธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์
กิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ การจัดงานมีแนวคิดคอนเซปต์ From Local to Global พลิกทุนท้องถิ่น ทะยานสู่เวทีโลก โดยที่ผ่านมา สนค. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลบริบทความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อภาคการค้าไทย ไปจนถึงวิถีอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และเรื่องราวของไทย ให้กลายเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยในงานจะมีการนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อยกระดับสินค้าและธุรกิจบริการไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
โดยในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังกรณีศึกษาการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าที่สะท้อนศักยภาพของไทยในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา และความเข้าใจผู้บริโภคสมัยใหม่ ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จากเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ
อีกหนึ่งช่วงสำคัญของงานคือเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของการเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้า อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการไทยเชิงพาณิชย์ด้วยซอฟต์พาวเวอร์” ซึ่งจะเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองต่ออนาคตของซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเชิงการค้า โดยจะชวนผู้เข้าร่วมมองต่อไปว่า ประเทศไทยควรเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่หยุดอยู่เพียงการสร้างกระแสหรือภาพลักษณ์ แต่สามารถต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ช่วงท้ายของงานจะเป็นกิจกรรมระดมความคิดเห็น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ได้ร่วมสะท้อนและแบ่งปันประสบการณ์จริง พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาด สอดคล้องกับบริบทของสินค้าเป้าหมาย และนำไปต่อยอดสู่การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ ความงาม และธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า ทั้งในด้านการพัฒนาสินค้า การสร้างแบรนด์ การขยายตลาดและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
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