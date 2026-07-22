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Franchisee เปลี่ยนบทบาทจากการเป็น "ทางลัดสู่ความรวย" ไปเป็น "การซื้อประกันความเสี่ยง" แทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การที่ร้านสะดวกซื้อคู่แข่งอย่าง 7-Eleven และ CJ More (หรือ CJ Express/CJ Supermarket) มาเปิดปักหมุดแทบจะชนกันหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามกัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และไม่ใช่แค่เรื่องการบลัฟเพื่อเอาชนะกันอย่างเดียว แต่มีหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดรองรับอยู่ชัดเจนสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้งสองแบรนด์เลือกทำเลใกล้กัน


1.ทฤษฎีทำเลที่ตั้ง (Hotelling's Law) ในทางเศรษฐศาสตร์มีทฤษฎีที่ชื่อว่า Hotelling’s Model of Spatial Competition อธิบายว่า เมื่อมีคู่แข่งสองรายขายสินค้าหรือบริการที่ใกล้เคียงกัน จุดที่ดีที่สุดทางสถิติในการตั้งร้านคือ "จุดที่เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดร่วมกัน" ลองจินตนาการถึงถนนสายหนึ่ง ถ้า 7-Eleven ตั้งอยู่ตรงกลาง แล้ว CJ ไปตั้งอยู่ที่หัวถนน คนที่อยู่ท้ายถนนก็จะเดินไป 7-Eleven อยู่ดี แต่ถ้าCJ เขยิบมาตั้ง "ข้าง ๆ 7-Eleven" ทั้งสองร้านจะมีโอกาสแบ่งลูกค้าคนละครึ่งจากทั้งถนนทันที ดังนั้นการตั้งใกล้กันจึงเป็นการดักส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ที่ปลอดภัยที่สุด


2.การการันตีว่า "ตรงนี้มีกำลังซื้อ" (Market Validation) 7-Eleven เป็นรายใหญ่ที่มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) และทีมสำรวจทำเลที่แม่นยำมาก เขารู้ยอดtraffic คนเดินผ่าน จำนวนรถยนต์ หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมคนในชุมชนนั้น ๆ CJ ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ :

การที่ CJ เห็น 7-Eleven เปิดอยู่แล้วยอดขายดี เท่ากับเป็นการ "กรองทำเล" ให้เสร็จสรรพว่าย่านนั้นมีกำลังซื้อจริง การตามไปเปิดใกล้ ๆ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนลงได้เยอะมาก

3.กลุ่มเป้าหมายและจุดขายที่ไม่เหมือนกัน (Complementary Strategy)แม้จะดูเหมือนร้านสะดวกซื้อเหมือนกัน แต่จริง ๆ แล้ว Positioning ของทั้งสองแบรนด์ต่างกันชัดเจน ทำให้พวกเขาสามารถแชร์ลูกค้าในย่านเดียวกันได้โดยไม่หักล้างกันเองทั้งหมด :


ผลลัพธ์ : ลูกค้าหลายคนเข้า 7-Eleven เพื่อซื้อข้าวกล่องกับกาแฟ แล้วเดินข้ามมา CJ เพื่อซื้อน้ำซอส ข้าวสาร หรือของใช้ในบ้านต่อ กลายเป็น "การสร้าง Hub Shopping" ในย่านนั้นไปโดยปริยาย

4.กลยุทธ์ตรึงพื้นที่ ไม่ให้คู่แข่งครองตลาดเดี่ยว (Market Preemption) ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเปิดร้านอยู่เจ้าเดียว คนในย่านนั้นจะเกิดความคุ้นชินและสร้าง Brand Loyalty กับแบรนด์นั้นไปเลย การเปิดร้านดักไว้ในระยะสายตาเป็นการ :

1. เสนอตัวเลือกทันที: เมื่อแถวรอคิว 7-Eleven ยาว หรือสินค้าหมด ลูกค้าจะเดินมาร้าน CJ ทันที (และในทางกลับกัน)
2. ตัดโอกาสการโตฝั่งเดียว: ไม่ยอมให้อีกแบรนด์สร้างกินรอบวง (Monopoly) ในชุมชนนั้น ๆ

สรุป:การเปิดร้านใกล้กันไม่ได้หมายถึงการแย่งลูกค้าแบบ "ตายกันไปข้าง" เสมอไป แต่เป็นการ ปักหมุดในย่านที่มีdemand สูงสุด แล้วใช้จุดแข็งของตัวเอง (7-Eleven เด่นเรื่องความสะดวก/อาหารพร้อมทาน vs CJ เด่นเรื่องความคุ้มค่า/ของใช้ในบ้านครบวงจร) เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง


หากวัดกันที่ตัวเลขผลประกอบการล่าสุดของปี 2568 ต้องบอกว่า "ยักษ์ใหญ่ครองเค้กชิ้นใหญ่กว่า แต่เบอร์รองสปีดแรงกว่า"

ถ้ามองในแง่"มูลค่าเงินที่ทำได้" 7-Eleven (CP ALL) ยังคงทิ้งห่างแบบคนละชั้น แต่ถ้ามองในแง่ "อัตราการเติบโต (Growth Rate)" ทางฝั่ง CJ Express ถือว่าทำผลงานได้อย่างน่ากลัวมาก

สรุปตัวเลขผลประกอบการปี 2568 (เปรียบเทียบ)


หมายเหตุ: งบของ CP ALL รวมสัดส่วนจากธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีกอย่าง Makro และ Lotus's เข้าไปด้วย แต่ประมาณ 50-52%
ของรายได้หลักและกำไรมาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยตรง

ใคร "ดีกว่า / เก่งกว่า" ในมิติไหน?

1. CP ALL (7-Eleven) - เก่งเรื่อง "สเกลและความมั่นคง"


มหาอำนาจด้านรายได้: ทำรายได้หลัก ล้านล้านบาท และกำไรหลัก หมื่นล้านบาท สะท้อนถึงระบบ Supply Chain โลจิสติกส์ และความครอบคลุมของสาขา (มากกว่า 14,000+ สาขาทั่วประเทศ) ที่ไม่มีใครล้มได้ง่ายๆ

การบริหารอัตรากำไร: แม้รายได้รวมจะโตไม่หวือหวา (+3.5%) แต่สามารถเค้น กำไรสุทธิให้โตได้ถึง +11.3% ผ่านการขายสินค้ากลุ่มที่มี Margin สูง (เช่น สินค้า RTE/อาหารพร้อมทาน, กาแฟ All Café และการขายผ่านช่องทาง O2O Delivery)

2. ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส (CJ More) — เก่งเรื่อง "สปีดและการเจาะตลาด"


การเติบโตระดับติดเทอร์โบ: รายได้โต +33% และกำไรโต +28% ในปีเดียว ถือเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับธุรกิจปลีก

โมเดลที่ตอบโจทย์ชุมชน: การวางpositioning แบบ Super-convenience store (มินิซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้าน) ที่เน้นของใช้ยกแพ็ก ราคาประหยัด บวกรวมกับสตรีทแบรนด์ในเครือ (เช่นNine Beauty, ร้านกาแฟบาวคาเฟ่) ทำให้ดึงเงินในกระเป๋าของลูกค้าระดับชุมชนได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย

บทสรุป: หากวัดที่"ความสามารถในการทำเงิน (Volume & Profit)" ทาง7-Eleven (CP ALL) ชนะขาดลอย แต่ถ้ามองในแง่"ความเก่งในการขยายธุรกิจและชิงส่วนแบ่งตลาด" นาทีนี้ต้องยกให้CJ Express เป็นม้ามืดที่ทำผลงานได้จัดจ้านที่สุดในเค้กค้าปลีกไทยเลย


แล้วถ้าหน่วยก้านดีขนาดนี้ อยากเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมธุรกิจในรูปแบบของFranchise กับ CJ ต้องทำยังไงบ้าง?

ความจริงก็คือCJ More (หรือCJ Express) ไม่ได้ขายแฟรนไชส์ ให้กับนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

สาขาทั้งหมดของ CJ ใช้ระบบ COCO (Company Owned, Company Operated) หรือบริษัทลงทุน ลงสินค้า และบริหารจัดการเอง 100% เพื่อควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และความคล่องตัวในการปรับโมเดลร้าน

แล้วถ้าอยาก "พาร์ทเนอร์" ร่วมทำเงินกับ CJ ทำอย่างไรได้บ้าง?

แม้จะไม่ได้เปิดร้านในฐานะFranchisee แต่ CJ มีโมเดลการร่วมธุรกิจกับบุคคลภายนอกในรูปแบบอื่นที่น่าสนใจมาก:

1.เสนอที่ดิน / อาคารให้ CJ เช่า (Passive Income)
ถ้าคุณมีที่ดินเปล่าหรืออาคารพาณิชย์ในทำเลที่มีคนพลุกพล่าน คุณสามารถส่งเรื่องเสนอพื้นที่ให้ทาง CJ มาเช่าเปิดสาขาได้
โดยจะได้ค่าเช่าระยะยาว (สัญญาส่วนใหญ่ 6–10 ปี)

เกณฑ์พื้นที่เบื้องต้นที่ CJ รับพิจารณา:
ขนาดที่ดิน: ขั้นต่ำ 2 งาน (200 ตารางวา หรือประมาณ 800 ตารางเมตรขึ้นไป)
หน้ากว้าง: ติดถนนขั้นต่ำ 20 เมตร (เพื่อให้รถเข้า-ออก และทำลานจอดรถได้)
ทำเล: อยู่ในแหล่งชุมชน ตลาด หอพัก หรือเส้นทางเดินทางหลักที่มีทราฟฟิกคนผ่าน
ช่องทางติดต่อ: สามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ ar.cjmore.co.th ได้โดยตรง

2. เช่าพื้นที่หน้าร้าน CJ เปิดธุรกิจตัวเอง

CJ มีนโยบายสนับสนุนร้านค้าในชุมชนโดยการเปิดให้ เช่าพื้นที่บริเวณหน้าร้าน / ลานหน้าร้าน เพื่อขายอาหาร เครื่องดื่ม
หรือบริการต่าง ๆ

จุดเด่น: ค่าเช่ามักจะย่อมเยากว่าเจ้าตลาดเดิม (เฉลี่ยประมาณ 3,500 – 5,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับสาขาและทำเล)
เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสู้ไหว และช่วยดึงคนเข้าออกหน้าร้านซึ่งกันและกัน

3. นำสินค้าเข้าไปวางขาย (Supplier)หากคุณมีผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน หรือสินค้าบริโภคที่มีแบรนด์และได้มาตรฐาน (มี อย./บาร์โค้ด) คุณสามารถเสนอสินค้าเข้าแผนกจัดซื้อของ CJ เพื่อวางขายในเชลฟ์ หรือขายร่วมกับแบรนด์ในเครือ (เช่น Nine Beauty หรือBao Cafe) ได้เช่นกัน

ข้อสรุป: ถ้าเป้าหมายคือ "อยากลงทุนเปิดร้านสะดวกซื้อในฐานะเจ้าของร้าน (Franchisee)" แบรนด์หลัก ๆ ในไทยที่เปิดขายแฟรนไชส์อย่างเป็นทางการยังคงเป็น 7-Eleven (งบลงทุนเริ่มต้นประมาณ1.5 – 2.6 ล้านบาท)
หรือ Mini Big C / Lawson 108 แต่ถ้าคุณมีทำเลที่ดินสวย ๆ อยู่ในมือ การเสนอให้ CJ มาเช่า ก็เป็นตัวเลือกที่เก็บกินค่าเช่าได้ยาว ๆ โดยไม่ต้องแบกความเสี่ยงบริหารร้านเอง


Check-list สั้นๆ เพื่อช่วยคุณตัดสินใจ:
1. ถ้าเลือก7-Eleven (แฟรนไชส์):
 เหมาะถ้าคุณพร้อม "ลงมือทำเอง" มีเวลาจัดการร้าน มีทักษะการบริหารคน และพร้อมรับความเสี่ยงเรื่องเป้าหมายยอดขาย แต่ข้อดีคือได้แบรนด์ติดตลาดอันดับ1 ที่คนเข้าตลอด 24 ชั่วโมง


2.ถ้าเลือก CJ More (เสนอเช่าที่ดิน):
เหมาะถ้าคุณมี "ทำเลดีในชุมชน" (หน้ากว้าง 20 เมตรขึ้นไป) แล้วอยากได้รายได้ประจำแบบไม่ต้องเหนื่อยวิ่งเต้นบริหารร้านเอง ให้บริษัทใหญ่จัดการความเสี่ยงทั้งหมดแทน

3. ถ้ามีทำเลแต่ไม่อยากปล่อยเช่า และอยากทำเองด้วย:
อาจลองพิจารณา 7-Eleven (ยื่นทำเลตัวเองเพื่อขอเปิดแฟรนไชส์) หรือคู่แข่งเจ้าอื่นที่เปิดขายแฟรนไชส์ เช่น Mini Big C หรือ Lotus's go fresh ควบคู่ไปด้วยได้


ชั่วโมงนี้ตอบแบบฟันธงให้อย่างชัดเจนเลยว่า:

"แฟรนไชส์ยังคงเป็นทางเลือกที่'น่าสนใจและปลอดภัยกว่าการเริ่มต้นเองจากศูนย์' ในยุคนี้ แต่'ไม่ใช่ขุมทรัพย์สำเร็จรูป' ที่ลงเงินแล้วจะการันตีผลกำไรเสมอไป"

ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่กำลังซื้อผันผวน และต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น โมเดลการเป็น Franchisee เปลี่ยนบทบาทจากการเป็น"ทางลัดสู่ความรวย" ไปเป็น"การซื้อประกันความเสี่ยง" แทน

“3 เหตุผล” ที่แฟรนไชส์ยังคงน่าลงทุน:

1. ซื้อระบบเพื่อลด Risk of Failure (ความเสี่ยงในการเจ๊ง):
การสร้างแบรนด์ใหม่เองในยุคนี้มีต้นทุนค่าการตลาดและค่าลองผิดลองถูกสูงมาก การซื้อแฟรนไชส์คือการจ่ายเงินแลกกับ ระบบที่พิสูจน์มาแล้ว (Proven Model), อำนาจการต่อรองวัตถุดิบ (Economies of Scale), และความคุ้นเคยของลูกค้ารายวัน

2. ได้ประโยชน์จากระบบนิเวศการตลาดใหญ่:
แบรนด์แม่ (Franchisor) มักมีการลงทุนพัฒนาแอปพลิเคชัน, ระบบสะสมแต้ม, และโปรโมชัน O2O (Online-to-Offline) รวมทั้งดีลกับแพลตฟอร์มไรเดอร์เดลิเวอรีให้อยู่แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยทำเองได้ยากมาก

3. เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายกว่า: สถาบันการเงินและธนาคารมักปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่ซื้อแฟรนไชส์แบรนด์มาตรฐานได้ง่ายกว่าการขอกู้ไปทำแบรนด์ใหม่ที่ไม่รู้จัก

“2 ความจริง” ที่ต้องยอมรับ (ถ้าคิดจะเข้าสู่วงการนี้)

1. Margin (อัตรากำไร) ถูกบีบแคบลง:
คุณต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขายให้เจ้าของแบรนด์ (Royalty Fee / Marketing Fee) หรือต้องซื้อวัตถุดิบจากบริษัทแม่ตามราคาที่กำหนด ยุคนี้กำไรสุทธิส่วนใหญ่จะไม่ได้หนามาก แต่เน้นการเก็บกินระยะยาว

2. ขยันอย่างเดียวไม่พอ ต้อง "เลือกแบรนด์เป็น":
ยุคนี้มีแฟรนไชส์ประเภท"ขายระบบแค่ตอนเริ่มต้น แล้วทอดทิ้ง" เยอะมาก หากเลือกแบรนด์ที่เน้นแต่ขายสิทธิ์
แต่ไม่มีระบบสนับสนุนหรือการควบคุมทำเลทับซ้อน ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะกลายเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงทั้งหมดทันที

Checklist ฟันธง: คุณเหมาะกับการลงทุน Franchisee ไหม?




หากต้องการลงทุนในยุคนี้ ควรเลือกลงทุนในแฟรนไชส์ที่มี "ปัจจัย 4 + ความสะดวก" (เช่น ร้านสะดวกซื้อ, อาหาร/เครื่องดื่มทานง่ายราคาคุ้มค่า, หรือบริการที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน) และต้องคำนวณระยะเวลาคืนทุนโดยอิงจาก สภาวะเศรษฐกิจแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) เสมอ

ขอบคุณข้อมูลจาก: CP ALL, Smart SME, Forbes Thailand,panphol.com, Lemon8, Pantip, CJ MORE, Thailand Exhibition, ฐานเศรษฐกิจ



Franchisee เปลี่ยนบทบาทจากการเป็น "ทางลัดสู่ความรวย" ไปเป็น "การซื้อประกันความเสี่ยง" แทน
Franchisee เปลี่ยนบทบาทจากการเป็น "ทางลัดสู่ความรวย" ไปเป็น "การซื้อประกันความเสี่ยง" แทน
Franchisee เปลี่ยนบทบาทจากการเป็น "ทางลัดสู่ความรวย" ไปเป็น "การซื้อประกันความเสี่ยง" แทน
Franchisee เปลี่ยนบทบาทจากการเป็น "ทางลัดสู่ความรวย" ไปเป็น "การซื้อประกันความเสี่ยง" แทน
Franchisee เปลี่ยนบทบาทจากการเป็น "ทางลัดสู่ความรวย" ไปเป็น "การซื้อประกันความเสี่ยง" แทน
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