กรมพัฒนาธุรกิจฯ โชว์ปิดแคมเปญ "เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 3"เงินสะพัดกว่า 230 ล้านบาท ดันรายได้ร้านอาหารไทยเพิ่ม 10% - 15%

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จแคมเปญ "เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 3" หลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ กระตุ้นให้เข้าใช้บริการร้านอาหาร Thai SELECT อย่างต่อเนื่อง และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า 230 ล้านบาท ช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารที่เข้าร่วมแคมเปญฯ 10% - 15% ตอกย้ำบทบาทของ Thai SELECT ในฐานะเครื่องมือยกระดับธุรกิจร้านอาหารไทย สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และผลักดันอาหารไทยสู่การเป็น Soft Power อันดับ 1 ของประเทศ ปิดท้ายแคมเปญฯ จับรางวัลมอบโชคใหญ่แก่นักชิมที่รับประทานอาหาร ณ ร้าน Thai SELECT ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook : Thai SELECT Thailand และ LINE Official Account : @thaiselect วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน
การจับรางวัลแคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 3” ว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินแคมเปญฯ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569 เพื่อเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมรับประทานอาหารไทยคุณภาพ ณ ร้านอาหาร Thai SELECT ทั่วประเทศ รวมถึงสั่งซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery พร้อมสร้างการรับรู้ถึงตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในฐานะเครื่องหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐานร้านอาหารไทยที่ผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นได้ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่า Thai SELECT ไม่ได้เป็นเพียงตรารับรองคุณภาพร้านอาหารไทย แต่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยกรมฯ มุ่งใช้ศักยภาพของอาหารไทยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านการเชื่อมโยงร้านอาหารไทยคุณภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ส่งเสริมให้เกิดการเดินทาง การใช้จ่าย และการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า “แคมเปญเที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 3 ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือมอบรางวัลแก่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงร้านอาหารไทยคุณภาพเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว การรับประทานอาหาร และการใช้จ่ายที่กระจายไปยังผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ โดยผลการดำเนินงานตลอดแคมเปญฯ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 230 ล้านบาท และช่วยให้ร้านอาหาร Thai SELECT ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% - 15% สะท้อนถึงศักยภาพของอาหารไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ เป็น Soft Power อันดับ 1 ของประเทศ”
สำหรับการจับรางวัลแจกใหญ่ จัดเต็ม มอบความสุขส่งท้ายแคมเปญฯ มีการจับรางวัล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีคณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง Facebook : Thai SELECT Thailand และ LINE Official Account : @thaiselect วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 โดยมีรางวัลสำหรับผู้โชคดีตลอดทั้งแคมเปญฯ รวมทั้งสิ้น 369 รางวัล ประกอบด้วย
- ทองคำ 7 รางวัล น้ำหนักรวม 3 บาท
- ประสบการณ์รับประทานอาหารแบบ Exclusive Fine Dining ณ ร้านอาหาร Thai SELECT ระดับ 3 ดาว รังสรรเมนูพิเศษ โดยเชฟชุมพล แจ้งไพร จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน
- ของรางวัลพรีเมียมจาก Thai SELECT จำนวน 350 รางวัล
นอกจากนี้ ยังได้ประกาศผลกิจกรรม “รีวิวดี มีรางวัล” ที่เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์และนักท่องเที่ยวสายกิน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้บริการร้านอาหาร Thai SELECT ผ่านภาพหรือวิดีโอบน Facebook หรือ TikTok เพื่อชิงรางวัล iPhone 17 Pro Max จำนวน 1 เครื่อง Samsung Galaxy S26 Ultra จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยสร้างกระแสไวรัลและการบอกต่อ (Word of Mouth) ให้กับร้านอาหาร Thai SELECT ผ่านคอนเทนต์จากผู้ใช้บริการจริงได้อย่างยอดเยี่ยม
ความสำเร็จของแคมเปญในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร้านอาหาร Thai SELECT 457 ร้านทั่วประเทศ และหน่วยงานพันธมิตร 25 แห่ง รวมทั้งแพลตฟอร์ม Food Delivery สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก สื่อมวลชน และเครือข่ายภาคเอกชน ซึ่งได้ร่วมกันมอบสิทธิประโยชน์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้แคมเปญฯ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ในวงกว้าง และช่วยสร้างบรรยากาศการบริโภคอาหารไทยให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
“กรมฯ มุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นมากกว่าเครื่องหมายรับรองคุณภาพ แต่ต้องเป็น 'เครื่องมือทางการตลาด' ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสรสชาติและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้ร้านอาหารไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้ทาง Facebook: Thai SELECT Thailand และ LINE Official Account: @thaiselect วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 โดยกรมฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป
ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและผู้สนใจกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยผ่านตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สามารถติดตามกิจกรรมหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5954 e-Mail: thaiselectdbd@gmail.com เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และ Call Center 1570
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