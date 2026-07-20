VEGAN PROTEIN อาหารเสริมสำหรับโคเนื้อ ทีมวิจัยไทย แทนสารเร่งเนื้อแดง ยูเรีย จุดขายเนื้อวัวไทยสู้เนื้อนำเข้า

จากการทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ทำให้มีเนื้อวัวราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาด เกษตรกรไทยจึงต้องปรับตัวมาทำเนื้อคุณภาพสูงที่มีไขมันแทรกเพื่อสู้ด้วยคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่การเลี้ยงเพื่อให้ได้เนื้อโคคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ แต่ผู้เลี้ยงยังต้องให้ความสำคัญกับการเลี้ยงโคเนื้อที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย การใส่สารต่างๆ ที่น่าจะเป็นอันตรายหรือสารต้องห้าม ถ้าไม่จำเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงพยายามจะเลี่ยง นอกจากเพื่อผู้บริโภคจะได้รับประทานเนื้อโคที่ปลอดภัย และ ยังนำมาเป็นจุดขายตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพที่มากขึ้นในปัจจุบัน
อาหารเสริมมาแทนสารไม่ปลอดภัยในโคเนื้อ
ที่ผ่านมาจะผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ พยายามคิดค้นสารอาหารที่มาจากธรรมชาติ เพื่อทดแทนสารเคมี ต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการคนไทยรายนี้ ได้คิดค้น อาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ ที่ทำมาจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ อย่าง เช่น ข้าวหอมมะลิ และอื่นๆ เป็นสูตรลับเจ้าของสูตร ช่วยทดแทนการนำปุ๋ยยูเรีย เติมในอาหารสัตว์ เหมือนเป็นผงชูรส ช่วยให้รสชาติของอาหารดีขึ้น ทำให้สัตว์เลี้ยงอยากรับประทานอาหารมากขึ้น เพื่อช่วยให้สัตว์โตเร็ว ร่นระยะเวลาในการเลี้ยง
นายธนาพร สืบเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอ็น.ที. อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดจำหน่าย VEGAN PROTEIN วัตถุดิบอาหารสัตว์ เล่าว่า VEGAN PROTEIN ผลิตด้วยกระบวนการหมักทางชีวภาพแบบเข้มข้นหลายขั้นตอน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนไม่ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ออกแบบมาเพื่อโคเนื้อและสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยเฉพาะ ซึ่งการคิดค้นสูตรอาหารเสริมสำหรับโคเนื้อ VEGAN PROTEIN ในครั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ที่มองหาอาหารเสริมที่ปลอดภัย และไม่มีสารตกค้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่รับประทานเนื้อโคที่มาจากเกษตรกรไทย สร้างจุดขายให้คนไทยหันมาเลือกเนื้อโคขุนจากประเทศไทย ทดแทนเนื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเจอปัญหา ที่ทางกรมปศุสัตว์ประกาศห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงและยูเรียเกินขนาด แต่ผู้เลี้ยงบางรายก็ยังลักลอบใช้เพื่อเร่งน้ำหนักสัตว์ โดยเฉพาะยูเรียเป็นเหมือนผงชูรส พอเติมลงในอาหารสัตว์ทำให้รสชาติอาหารสัตว์ดีขึ้นทำให้สัตว์กินอาหารได้มากขึ้น ซึ่งอาหารเสริมโคเนื้อที่เราคิดค้นขึ้นมา เหมือนเป็นผงชูรส สามารถทดแทนการใช้ยูเรียได้ โดยปลอดภัยเพราะมาจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ
ผ่านการทดลองจากเกษตรกรผู้เลี้ยงจริง
" นายธนาพรกล่าว "ผลิตภัณฑ์ของเราจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า เพราะช่วยเพิ่มอัตราการแลกเนื้อและลดระยะเวลาการเลี้ยงได้ จากการใช้งานจริง เกษตรกรผู้เลี้ยงพบว่าโคเนื้อที่ได้รับอาหารผสม VEGAN PROTEIN เจริญอาหารดีขึ้น โตเร็ว น้ำหนักเพิ่ม ช่วยร่นระยะเวลาการเลี้ยงและลดต้นทุน โดยสามารถใช้ทดแทนโปรตีนจากกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารสัตว์แบบดั้งเดิมได้สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์
สำหรับที่มาของผลิตภัณฑ์ นายธนาพรอธิบายว่า VEGAN PROTEIN เกิดจากการร่วมคิดค้นและพัฒนาระหว่างบริษัทพาร์ทเนอร์และทีมวิจัย ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติอย่างข้าวหอมมะลิและกรดอะมิโน ร่วมกับสูตรเฉพาะที่พัฒนาขึ้น ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยทั้งต่อสัตว์เลี้ยงและต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์
"เราเพิ่งเปิดตัว VEGAN PROTEIN สู่ตลาดในปีนี้ ผลตอบรับดีเกินคาด ฟาร์มที่เคยใช้กลับมาซื้อซ้ำ เพราะโคน้ำหนักเพิ่มขึ้นและให้เนื้อที่สวย อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องลักลอบใช้ยูเรียหรือสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเสียอีก" นายธนาพรกล่าว
กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตอาหารสัตว์ และขายตรงเกษตรกร
ปัจจุบันลูกค้าหลักแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ซื้อไปผสมเพื่อจำหน่ายต่อ และเกษตรกรเจ้าของฟาร์มโคเนื้อ โดยที่ผ่านมาการเติบโตเกิดจากการบอกต่อในกลุ่มคนที่รู้จักเป็นหลัก "เป้าหมายตอนนี้คือทำให้ตลาดรู้จักเรามากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย" ด้านราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท โดยอาหารสัตว์ 3 ตัน (3,000 กิโลกรัม) ใช้ VEGAN PROTEIN เพียง 30 กิโลกรัม
เมื่อเทียบกับการต้องใช้ยูเรีย หรือ สารเร่งเนื้อแดง รวมถึงกากถั่วเหลือง ในปริมาณอาหารสัตว์ 3 ตัน การเติม VEGAN PROTEIN ของเราถือว่า ใช้ต้นทุนที่น้อยกว่า ช่วยเกษตรกร หรือ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ลดต้นทุนได้ และข้อดีของการเลี้ยงด้วยอาหารเสริมจากธรรมชาติ ยังไปช่วยลดความร้อน เพราะจะไปช่วยรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย ขจัดความเครียดจากความร้อน และทำให้สัตว์กินอาหารได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มปริมาณการกินและเติบโตต่อเนื่อง และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน จากลำไส้ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในระบบปศุสัตว์ยั่งยืน
จากผปก.ลานตาก สู่ เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมโคเนื้อ
นายธนาพรเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการมาเป็นพาร์ทเนอร์ว่า เดิมตนประกอบธุรกิจลานตากผลผลิตทางการเกษตร แต่เมื่อบริษัทคู่สัญญาเลิกผลิต ลูกค้าที่เคยใช้บริการลานตากก็หายไปด้วย จึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ดังกล่าว วัตถุดิบหลักอย่างข้าวหอมมะลิก็ต้องผ่านการตากเช่นกัน จึงได้นำลานตากของเรากลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
ส่วนแผนการตลาดในอนาคต ต้องการที่จะทำให้ VEGAN PROTEIN อาหารเสริมสำหรับโคเนื้อ ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะหลังจากเปิดมา 1 ปี ไม่ได้ทำการตลาดอะไรอย่างจริงจัง ลูกค้าของเรา เริ่มมาจากนำไปให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ และหลังจากนั้น ก็กลายมาเป็นลูกค้าของเรา และมีการบอกต่อกันในกลุ่มผู้เลี้ยง ซึ่งก็ยังอยู่ในวงแคบ ในอนาคต อยากจะทำสื่อออนไลน์ให้คนให้รู้จักมากขึ้น หรือ ออกสื่ออื่น ๆ หรือ การหาตัวแทนจำหน่าย ในส่วนของการผลิต เรามีโรงงานผลิตของเราเอง ที่ได้ผ่านมาตราฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
โทร. 08-0904-4051
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