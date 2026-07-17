อาหารทะเลออนไลน์ ยุคเปลี่ยนผ่าน "ทางเลือกช่วงวิกฤต" เป็น "ช่องทางหลักชีวิตปกติ" บางแพลตฟอร์มพุ่งเกือบ 300% Defresh ขายส่งร้านดัง ร่วมวง เอาใจแม่บ้านออนไลน์

ภาพรวมของตลาดอาหารทะเลออนไลน์ (Online Seafood Market) ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (ปี 2026) ถือเป็นหนึ่งในเซกเมนต์ที่น่าจับตามองอย่างมาก แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดค้าปลีกแบบเดิมจะเติบโตแบบชะลอตัว แต่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเน้นความสะดวกสบาย และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ทำให้ช่องทางออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักที่ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารทะเล
แนวโน้ม ที่ทำให้ตลาดอาหารทะเลออนไลน์ ได้รับความสนใจ มาจากหลายปัจจัย ดังนี้
1. ความต้องการโตแบบก้าวกระโดดผ่าน Quick-Commerce และเดลิเวอรี
ปัจจุบันผู้บริโภคชาวไทยไม่ได้มองว่าการซื้ออาหารทะเลออนไลน์ต้องรอส่งข้ามวันอีกต่อไป จากข้อมูลล่าสุดพบว่า ยอดขายในหมวดอาหารทะเลสด/แช่แข็งบนแพลตฟอร์มประเภท Quick-Commerce (เช่น LINE MAN Mart, GrabMart, Shopee Food) พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (บางแพลตฟอร์มเติบโตกว่า 200-270% จากช่วงก่อนหน้า) ยอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อวันสะท้อนว่าคนไทยคุ้นชินกับการสั่งวัตถุดิบสดมาประกอบอาหารทันที หรือสั่งอาหารทะเลปรุงสุกพร้อมทาน (Ready-to-Eat) มารับประทานที่บ้านเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน
2. เทรนด์ "กินดีเพื่อสุขภาพ" และการขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดีย
• Premium & Healthy Protection: แม้ผู้บริโภคจะรัดเข็มขัดกับสินค้าฟุ่มเฟือยอื่น ๆ แต่อาหารทะเลคุณภาพสูง เช่น แซลมอน ปลาทะเลน้ำลึก กุ้งแกะเปลือก หรืออาหารทะเลที่มีโภชนาการสูงและไขมันดี กลับเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคยอมจ่าย (Ready-to-pay) เพื่อสุขภาพของตัวเองและครอบครัว
• Social Commerce & Live Streaming: แพลตฟอร์มอย่าง TikTok Shop และ Facebook Live ยังคงเป็นช่องทางทรงพลังสำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น (เช่น ชาวประมง หรือร้านค้าชุมชนติดทะเล) ที่นำเสนอความสดใหม่ ส่งตรงจากเรือถึงหน้าบ้าน (From boat to table) ทำให้เกิดการซื้อขายด้วยความบันเทิง (Shoppertainment) และสร้างความมั่นใจเรื่องแหล่งที่มาของสินค้า
3. รูปแบบสินค้าเปลี่ยนไป: เน้นความง่ายและพร้อมทาน
• อาหารทะเลพร้อมปรุง (Ready-to-Cook): เช่น เนื้อปลาหั่นชิ้น กุ้งผ่าหลังดึงเส้นดำออก หรือหมึกหั่นแว่น แช่แข็งแบบ IQF (Individual Quick Freezing) ได้รับความนิยมสูงมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่และชาวคอนโด เพราะตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็วและไม่มีขยะกลิ่นคาวสะสม
• อาหารทะเลปรุงรส/ดองซีอิ๊ว: กระแสอาหารทะเลดอง (กุ้งดอง ปูดอง แซลมอนดอง) หรือน้ำพริกไข่ปู/ไข่กุ้ง ยังคงขายดีในช่องทางออนไลน์เนื่องจากเป็นสินค้าที่ซื้อง่าย ทานง่าย และเข้ากับคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย
4. ระบบโลจิสติกส์ Cold Chain ที่ครอบคลุมมากขึ้น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดนี้เติบโตได้ต่อเนื่องคือ ระบบการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) ในไทยที่พัฒนาไปไกลมาก ค่าบริการเข้าถึงง่ายขึ้นและจัดส่งได้รวดเร็ว (ทั้งแบบ Same-day และ Next-day ทั่วประเทศ) ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ต่างจังหวัดหรือติดชายทะเลสามารถส่งมอบสินค้าที่ยังคงความสดใหม่เหมือนเพิ่งขึ้นจากแพเรือให้แก่ลูกค้าในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลได้อย่างแม่นยำ
5. ความท้าทายของผู้ประกอบการในปัจจุบัน
• การแข่งขันด้านราคาและความคุ้มค่า: เนื่องจากเศรษฐกิจภาพรวมยังมีความเปราะบาง ผู้บริโภคจึงมองหาความคุ้มค่าอย่างมาก ร้านค้าออนไลน์ต้องทำโปรโมชั่น เช่น คูปองส่งฟรี การจับคู่เซตเมนู หรือการันตีความสด (หากไม่สดเคลมเงินคืน) เพื่อดึงดูดใจลูกค้า
• ความเสี่ยงด้านต้นทุน: ต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง รวมถึงปัญหาการผันผวนของปริมาณสัตว์น้ำตามฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ เป็นสิ่งเสี่ยงที่ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการอย่างรัดกุม
ทั้งนี้ การเลือกซื้ออาหารทะเลสดเอง ไม่ใช่คำตอบในยุคนี้ เพราะตลาดออนไลน์ไลฟ์สด ขายอาหารทะเลสดบูมมาก และ คนนิยมกันมาก เพราะการเลือกอาหารทะเลสดถ้าเลือกไม่เป็น อาจจะไม่ได้ของสด ทำให้ตลาดออนไลน์อาหารทะเลสด ได้รับการตอบรับดีในช่วงนี้ ดีเฟรซ จากส่งอาหารทะเลสดให้ร้านอาหารดัง หันมาบุกตลาดออนไลน์ เพื่อรองรับลูกค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น
นายภูวดล โชติศรีลือชา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรชฟิชเชอริ่ง ผู้จัดจำหน่ายอาหารทะเลสด แบรนด์ Defresh (ดีเฟรช) เล่าถึง อาหารทะเลสด Defresh ว่า จำหน่าย่อาหารทะเลสด และอาหารทะเลแช่แข็ง ประกอบด้วย กุ้ง ปลาหมึก หอยนางรม หอยหวาน หอยเซลล์ ปลากุเลา ปลากะพง ปลาแซลมอน ฯลฯ มีสินค้าทั้งสด และแช่แข็งกว่า 30 รายการ ลูกค้าจะเป็น ร้านอาหารชื่อดัง ทีมีสาขาเปิดในห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง และ การจำหน่ายปลีกให้กับลูกค้า ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่าง Shopee เป็นตัน
จุดขายของเราที่มัดใจลูกค้า ทำให้ร้านอาหารชื่อดัง ยอมมาเป็นลูกค้าเรา มาจากบริการและคุณภาพ ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งได้ ว่า ต้องการให้เราบริการอะไร เช่น การนำมันออกจากหัวกุ้ง และแยกมันส่งมาให้ หรือ การปลอกเปลือกกุ้ง การผ่าหลังเอาขี้ออก การแกะเส้นดำอยู่บนปลาหมึก ทางเราก็บริการลูกค้าให้หมด รวมถึงการบรรจุ ที่เราซีนในแพคสุญญากาศให้ ลูกค้าซื้อไป จะได้อาหารทะเลที่พร้อมใช้งานได้เลย
และที่ลูกค้าทั่วๆไป เชื่อใจและซื้ออาหารทะเลสดจากเรา เพราะเราจะคัดเลือกอาหารทะเลที่สด จริงๆ เพราะ บางครั้ง การซื้อตลาดนัด อาจจะไม่ได้ของที่สดจริง ถ้าเราดูไม่เป็น แต่พอลูกค้ามาซื้อจากเรา คือ การเลือกมาให้แล้ว ว่าสดจริง โดยสามารถส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศ แต่ถ้าเป็นการส่งต่างจังหวัด ลูกค้าจะต้องจ่ายกล่องลังโฟม และค่าขนส่งเอง และสินค้าตัวหนึ่ง ที่ลูกค้าเชื่อใจ และสั่งจากเรา คือ ปลากุเลา เพราะ ปลากุเลา เป็นปลา ที่เมื่อนำมาทำปลาเค็ม จะต้องใช้ปลาสดเท่านั้น ถ้าไม่สดมันจะไม่อร่อยเลย และเราจะรับปลาจากชาวประมง ปากอ่าว โดยตรง ก็จะได้ปลาสดมาทำปลากุเลาตากแห้ง
นายภูวดล เล่าถึงจุดเริ่มต้น ว่า มาจากผมได้เคยรับปลาทูน่าที่คัดออกจากโรงงานมาขายตลาดนัด ก็มีคนมาซื้อยกลัง ไปเยอะมาก และมีลูกค้าทำฃูชิ 10 บาท ให้เราช่วยหาอาหารทะเลอื่นๆ ให้ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ผมได้มาทำอาชีพ ขายส่งอาหารทะเลสด และอาหารทะเลแช่แข็ง และจากลูกค้าซูชิ ก็ได้ลูกค้าบุพเฟ่ต์อาหารทะเลเผา ช่วงนั้น บูมมาก และเป็นช่วงที่ไทยมีการนำเข้าปูม้าแช่แข็ง จากตะวันออกกลางจำนวนมาก ก็เลยได้ส่งปูม้าแช่แข็ง ร้านบุพเฟ่ต์ทะเลเผา แต่ปัจจุบันกระแส ของบุพเฟ่ต์ทะเลเผา ลดลงไป และมาแทนที่ด้วย ร้านบุพเฟต์ชาบู เราก็เลยได้เปลี่ยนมาได้ลูกค้าบุพเฟ่ต์ชาบู แทน ตลาดทะเลเผา
โทร 086-871-4224. 08-3726-4224
www.defreshfood.com