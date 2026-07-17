ทีทีบี ตอกย้ำบทบาท “Growth Navigator” จัดงาน Networking Day สำหรับ SME

ทีทีบี เดินหน้ายกระดับบทบาทสู่ “Growth Navigator” จัดงาน SME Growth Navigator powered by ttb LEAN : Networking Day สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมงานกว่า 250 บริษัท พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรใน Ecosystem กว่า 13 องค์กร จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ แชร์ประสบการณ์จริงทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อช่วยผู้ประกอบการปลดล็อกข้อจำกัดและต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ ประธานกลุ่มกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำลังซื้อที่เปลี่ยนแปลง ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทำให้โจทย์ของผู้ประกอบการในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการรักษาธุรกิจให้อยู่รอด แต่ต้องสามารถปรับตัวและวางกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากข้อมูล SME Insight ของทีทีบี พบว่า ผู้ประกอบการจำนวนมากยังเผชิญจุดล็อกสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งแก้ปัญหาระยะสั้นมากกว่าการวางแผนระยะยาว การนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้เพียงในระดับพื้นฐาน การขาดการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การเติบโตของยอดขายที่ไม่สอดคล้องกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการขาดทิศทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องได้รับการปลดล็อกเพื่อให้ SME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
“ทีทีบีเชื่อว่าหน้าที่ของธนาคารในวันนี้ไม่ใช่เพียงผู้สนับสนุนด้านการเงิน แต่ต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสใหม่ มีองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรที่ช่วยต่อยอดการเติบโตได้ จึงเป็นที่มาของการยกระดับบทบาทสู่ “Growth Navigator” ที่พร้อมสนับสนุน SME ไทยอย่างครบวงจร ทั้งด้านเงินทุน เครื่องมือดิจิทัล องค์ความรู้ และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ” นายพีรพงศ์ กล่าว
ภายในงาน ผู้ประกอบการได้รับฟังมุมมองและแนวทางการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เริ่มจากการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เจาะลึกเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง : พลิกเกม SME ไทยสู่การเติบโต” โดยนายนริศ สถาผลเดชา ประธานกลุ่ม Data และ Analytics ทีทีบี ได้นำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทางธุรกิจ SME โดยสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การแข่งขันที่สูงขึ้น และความสำคัญของการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Networking Session, Showcase Booth และ Business Matching เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายธุรกิจ และต่อยอดโอกาสความร่วมมือกับพันธมิตรใน Ecosystem อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนา “คิดให้ต่าง เลือกกลยุทธ์ให้ใช่ ในยุคเศรษฐกิจผันผวน” ซึ่งรวบรวมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงในการสร้างการเติบโต ท่ามกลางความท้าทายของตลาด ทั้งการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีและ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การขยายตลาด และการปรับโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ นายฐิติภัทร์ ยิ้มเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชอว์ปิง จำกัด (แบรนด์อาหารแมว Pramy) นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ CTO - Data & AI บจก. ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป (CJ MORE) นายพีรพงศ์ มหาวงศนันท์ Chief Development and New Concept Officer บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และนางกนกพร จูฑา ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ ทีทีบี
ทีทีบีมุ่งมั่นในการเป็น “Growth Navigator” ที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกมิติ ผ่านการเชื่อมโยงองค์ความรู้ โซลูชันทางการเงิน เครื่องมือดิจิทัล และเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยให้ SME ไทยสามารถเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
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