ชวนร่วมงาน Franchise Expo Thailand & TESE 2026 วันที่ 6-9 ส.ค.69 อิมแพ็ค ขนทัพแฟรนไชส์รัฐช่วยจ่าย 50% ครบทั้งแหล่งทุน&ทำเล

หมุดหมายสำคัญที่ไม่ควรพลาด !! ชวนคุณล็อกเป้ามางาน " Franchise Expo Thailand & Thailand E-Commerce Selection Expo (TESE 2026) " จัดโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สถาบันอาหาร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ TOYOTA HlLUX Champ พร้อมใจขนทัพแฟรนไชส์น่าลงทุนและธุรกิจครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ขนมหวาน คาเฟ่ ร้านอาหาร สตรีทฟู้ด ธุรกิจสะดวกซัก ธุรกิจหยอดเหรียญ ธุรกิจล้างรถอัตโนมัติ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง การศึกษา เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ AI Solution โรงงานรับจ้างผลิต แพกเกจจิ้ง ขนส่งโลจิสติกส์ เวลเนส&Longevity และอีกมากมาย รวมกว่า 250 แบรนด์ บนพื้นที่ 15,000 ตารางเมตร จัดแพ็กเกจดีลสุดพิเศษช่วงกลางปี
ช้อปให้คุ้มกับแฟรนไชส์มาตรฐานในโครงการ "ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส" ที่รัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% พร้อมแหล่งทุน การเชื่อมโยงตลาดดิจิทัล รวมทั้งพื้นที่ขายในโลตัสและแม็คโครกว่า 2,000 สาขา รวม 10,000 จุดทั่วประเทศ แถมฟรีค่าเช่าอีก 6 เดือน เสริมด้วย 100 ตลาดค้าขายจากสมาคมตลาดสดไทยสนับสนุนพื้นที่ขายให้ผู้ประกอบการ (จองก่อนได้สิทธิก่อน จำกัด 10,000 สิทธิเท่านั้น !!)
ภายในงานยังรวมผู้ผลิตสินค้าจากจีนและอาเซียนโดยตรงกว่า 200 โรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้ค้าไทยได้คัดเลือกสินค้าเพื่อค้าขายออนไลน์โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง และโซนบริการด้านอีคอมเมิร์ซครบวงจร อีกทั้งยังมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับเอสเอ็มอี เสิร์ฟพร้อมทำเลทองครบจบในงาน พร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ อัพเดทเทรนด์ธุรกิจและเครื่องมือการตลาดยุคใหม่กับเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญบนเวทีอีกคับคั่งตลอดงาน
หากคุณวางแผนจะเริ่มต้นหรือต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งนักลงทุน วัยเกษียณ ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพสร้างรายได้ เตรียมล็อกเป้ามาเดินงานนี้ Franchise Expo Thailand & TESE 2026 จัดระหว่างวันที่ 6–9 สิงหาคม 2569 ฮอลล์ 6–8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
>> ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ลุ้นรับกระเป๋าผ้าสุดชิค (ของมีจำนวนจำกัด) คลิก >> https://lnk.ink/franchiseexpo01
>> ผู้สนใจออกบูธในงาน โทร. 08-6344-5358, 06-2845-9515