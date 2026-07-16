กรมพัฒนาธุรกิจฯ จับมือ Meta ยกระดับผู้ประกอบการไทย เปิดเวที Workshop ติดอาวุธธุรกิจด้วย AI และ Social Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ Meta Platforms เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ติดสปีดธุรกิจไทย เชื่อมทุกโอกาสไร้พรมแดนไปกับ Meta Platforms" เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน Social Commerce และเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการ SME และ Micro SME (MSME) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เตรียมความพร้อมรับเทรนด์ธุรกิจดิจิทัลปี 2569 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ จ.กาญจนบุรี จ.บุรีรัมย์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฯ ทาง Facebook : DBD e-Commerce และเว็บไซต์ www.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบันแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น Facebook, Instagram และ WhatsApp เป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงผู้บริโภค การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า สร้างคอนเทนต์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด การขาย และการบริหารจัดการ ตลอดจนยกระดับศักยภาพการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการค้าออนไลน์
กรมฯ ร่วมกับ Meta Platforms จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ติดสปีดธุรกิจไทยเชื่อมทุกโอกาส ไร้พรมแดนไปกับ Meta Platforms” โดยปักหมุด 2 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดกาญจนบุรี อบรมฯ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 ณ เทวมันตร์ทรารีสอร์ท (DhevaMantraResort) และ 2.จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมฯ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรมเครสโค บุรีรัมย์ (Cresco Hotel Buriram) โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมจังหวัดละ 120 ราย เพื่อยกระดับให้ SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่อยอดไปยังตลาดต่างประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่กรมฯ เร่งผลักดันให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพราะช่องทางการค้าออนไลน์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการขยายตลาดของผู้ประกอบการไทย โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญของ Meta ในหัวข้อสำคัญ อาทิ การสร้างการเติบโตบน Instagram อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งาน Meta Andromeda เทคโนโลยี AI รุ่นใหม่ การประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ การใช้ WhatsApp เพื่อธุรกิจ สำหรับการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ รวมถึงการอัปเดตเทรนด์ Social Commerce ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายตลาด สร้างยอดขาย และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจไทย สร้างระบบนิเวศการค้าดิจิทัล (Digital Ecosystem) ที่เข้มแข็ง และผลักดัน SME ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมฯ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2569 และ ครั้งที่ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2569 ทาง Facebook : DBD e-Commerce และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5960 Call Center 1570