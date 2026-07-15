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กรมพัฒนาธุรกิจฯ ยกระดับแฟรนไชส์ไทยปี 69 สร้างผปก.หน้าใหม่ สู่มาตรฐาน 90 ราย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยความสำเร็จในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2569 ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD Franchise Program) รุ่นที่ 29 และกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) มุ่งเป้าบ่มเพาะศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ พร้อมการันตีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในตลาดโลก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ใน 2 กิจกรรมว่า “ขอแสดงความยินดีกับทุกกิจการที่ได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้ (วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569) โดยกิจกรรมแรกเป็นการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD Franchise Program: DBD-FP) รุ่นที่ 29 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะยาวที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 - วันที่ 2 เมษายน 2569 รวม 23 วัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มาร่วมบ่มเพาะความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเข้มข้นรวม 138 ชั่วโมง

 ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ 4 ส่วน ประกอบด้วย การบริหารจัดการธุรกิจ (18 ชม.) การวางแผนกลยุทธ์ (24 ชม.) กลยุทธ์ทางการตลาด (36 ชม.) และการสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ รวมถึงสัญญาในระบบแฟรนไชส์ (60 ชม.) ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 74 กิจการ และมีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจนสำเร็จหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรทั้งสิ้น 51 กิจการ นำโดยกลุ่มธุรกิจอาหาร 23 ราย เครื่องดื่ม 10 ราย บริการ 6 ราย การศึกษา 5 ราย ค้าปลีก 5 ราย และความงาม/สปา 2 ราย ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2544 - 2569 กรมฯ สามารถสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์แล้ว 29 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,304 กิจการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอาหาร คิดเป็นร้อยละ 44 และธุรกิจบริการ ร้อยละ 16 ตามลำดับ


ในส่วนของกิจกรรมที่สอง เป็นการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Standard) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 แล้ว เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคและผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee) ผ่านกระบวนการพัฒนาใน 6 ขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ การส่งที่ปรึกษาลงพื้นที่ให้คำปรึกษา (Coaching) เชิงลึก ณ สถานประกอบการ การเชื่อมโยงเครือข่าย การศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ (Best Practice) การตรวจประเมิน จนถึงการนำไปต่อยอดเปิดตลาดในงานแสดงสินค้าต่างๆ (Business Showcase) โดยในปี 2569 มีธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 47 กิจการ และมีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมาย Franchise Standard ซึ่งมีอายุการใช้งานนาน 2 ปี จำนวน 40 ธุรกิจ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอาหาร 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 เครื่องดื่ม 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 บริการ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 การศึกษา 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 และค้าปลีก 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลำดับ


ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2569 มีธุรกิจผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสะสมรวมทั้งสิ้น 611 กิจการ และยังคงดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์อย่างแข็งแกร่งจนถึงปัจจุบันถึง 534 ราย โดยผู้ที่ผ่านการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ การประชาสัมพันธ์รายชื่อผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และโอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสริมสร้างองค์ความรู้และการยกระดับเกณฑ์มาตรฐานในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำระบบแฟรนไชส์ไปขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในเวทีสากลต่อไป โดยปัจจุบันมีแฟรนไชส์ไทยอยู่ในระบบ 695 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่าปีละ 200,000 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 กรมฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส ซึ่งมีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์หรือเงินลงทุนให้ 50% สูงสุด 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้ผู้ว่างงานหรือผู้มีรายได้น้อยสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย



กรมพัฒนาธุรกิจฯ ยกระดับแฟรนไชส์ไทยปี 69 สร้างผปก.หน้าใหม่ สู่มาตรฐาน 90 ราย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจฯ ยกระดับแฟรนไชส์ไทยปี 69 สร้างผปก.หน้าใหม่ สู่มาตรฐาน 90 ราย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน
กรมพัฒนาธุรกิจฯ ยกระดับแฟรนไชส์ไทยปี 69 สร้างผปก.หน้าใหม่ สู่มาตรฐาน 90 ราย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน
กรมพัฒนาธุรกิจฯ ยกระดับแฟรนไชส์ไทยปี 69 สร้างผปก.หน้าใหม่ สู่มาตรฐาน 90 ราย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน
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