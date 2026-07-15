กรมพัฒนาธุรกิจฯ ยกระดับแฟรนไชส์ไทยปี 69 สร้างผปก.หน้าใหม่ สู่มาตรฐาน 90 ราย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยความสำเร็จในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2569 ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD Franchise Program) รุ่นที่ 29 และกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) มุ่งเป้าบ่มเพาะศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ พร้อมการันตีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในตลาดโลก
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ใน 2 กิจกรรมว่า “ขอแสดงความยินดีกับทุกกิจการที่ได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้ (วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569) โดยกิจกรรมแรกเป็นการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD Franchise Program: DBD-FP) รุ่นที่ 29 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะยาวที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 - วันที่ 2 เมษายน 2569 รวม 23 วัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มาร่วมบ่มเพาะความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเข้มข้นรวม 138 ชั่วโมง
ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ 4 ส่วน ประกอบด้วย การบริหารจัดการธุรกิจ (18 ชม.) การวางแผนกลยุทธ์ (24 ชม.) กลยุทธ์ทางการตลาด (36 ชม.) และการสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ รวมถึงสัญญาในระบบแฟรนไชส์ (60 ชม.) ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 74 กิจการ และมีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมจนสำเร็จหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรทั้งสิ้น 51 กิจการ นำโดยกลุ่มธุรกิจอาหาร 23 ราย เครื่องดื่ม 10 ราย บริการ 6 ราย การศึกษา 5 ราย ค้าปลีก 5 ราย และความงาม/สปา 2 ราย ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2544 - 2569 กรมฯ สามารถสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์แล้ว 29 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,304 กิจการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอาหาร คิดเป็นร้อยละ 44 และธุรกิจบริการ ร้อยละ 16 ตามลำดับ
ในส่วนของกิจกรรมที่สอง เป็นการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Standard) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 แล้ว เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคและผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee) ผ่านกระบวนการพัฒนาใน 6 ขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ การส่งที่ปรึกษาลงพื้นที่ให้คำปรึกษา (Coaching) เชิงลึก ณ สถานประกอบการ การเชื่อมโยงเครือข่าย การศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ (Best Practice) การตรวจประเมิน จนถึงการนำไปต่อยอดเปิดตลาดในงานแสดงสินค้าต่างๆ (Business Showcase) โดยในปี 2569 มีธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 47 กิจการ และมีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมาย Franchise Standard ซึ่งมีอายุการใช้งานนาน 2 ปี จำนวน 40 ธุรกิจ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอาหาร 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 เครื่องดื่ม 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 บริการ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 การศึกษา 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 และค้าปลีก 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลำดับ
ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2569 มีธุรกิจผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสะสมรวมทั้งสิ้น 611 กิจการ และยังคงดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์อย่างแข็งแกร่งจนถึงปัจจุบันถึง 534 ราย โดยผู้ที่ผ่านการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ การประชาสัมพันธ์รายชื่อผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และโอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสริมสร้างองค์ความรู้และการยกระดับเกณฑ์มาตรฐานในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำระบบแฟรนไชส์ไปขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในเวทีสากลต่อไป โดยปัจจุบันมีแฟรนไชส์ไทยอยู่ในระบบ 695 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่าปีละ 200,000 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 กรมฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส ซึ่งมีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์หรือเงินลงทุนให้ 50% สูงสุด 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้ผู้ว่างงานหรือผู้มีรายได้น้อยสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย