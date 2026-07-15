“Northern S1 Signature Expo 2026” ยกขบวนสินค้าอัตลักษณ์ และเกษตรแปรรูปบุกชลบุรี เปิดตลาดเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสู่เวทีสากล คาดเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก, สุโขทัยเพชรบูรณ์, ตาก, และอุตรดิตถ์ ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Northern S1 Signature Expo 2026” ยกระดับผู้ประกอบการไทย พร้อมขยายฐานการตลาดเชื่อมโยงภูมิภาคจากภาคเหนือตอนล่างสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนอย่างไร้ขีดจำกัด
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงมาก ทั้งในด้านการเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าอัตลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนเป็นจุดเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ NSEC และ EWEC ซึ่งการจัดงาน “Northern S1 Signature Expo 2026” ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2569 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ รวมถึงขยายตลาดให้กับสินค้าศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, ตาก, และอุตรดิตถ์ ที่แต่ละจังหวัดล้วนมีสินค้าที่มีเอกลักษณ์ และมีศักยภาพพร้อมต่อยอดขยายตลาดสู่สากล
“การยกขบวนสินค้ามาจัดงาน Northern S1Signature Expo 2026 ที่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ โดยเรามุ่งเน้นการขยายฐานการตลาดไปสู่พื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงและมีความหลากหลายอย่างจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นประตูสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของเราได้พบกับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในระดับสากลต่อไป”นายเกียรติศักดิ์ กล่าว
ด้าน นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงาน “Northern S1Signature Expo 2026” เพิ่มเติมว่า การจัดงาน Northern S1Signature Expo 2026นี้ นับเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของผู้ประกอบการกว่า 150 ราย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SMEs, OTOP และเครือข่าย Moc Biz Club จากทั้ง5 จังหวัด ที่จะมานำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่คงคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างงดงาม อาทิ สินค้าเกษตรปลอดภัย พืชเมืองหนาว สินค้าเกษตรแปรรูป นวัตกรรมอาหารชั้นนำ งานหัตถศิลป์และงานคราฟท์ระดับสูง เช่น ผ้าทอโบราณ และเครื่องเงิน-เครื่องทอง รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น
“ไฮไลท์สำคัญนอกเหนือจากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแล้ว เรายังมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเกิดคู่เจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 25 คู่ เพื่อสร้างช่องทางตลาดที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ และคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าการค้าภายในงานได้ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท” พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
รวมถึงนักธุรกิจและนักลงทุน มาร่วมพิสูจน์ศักยภาพ สัมผัสความงดงาม และร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมในงาน “Northern S1Signature Expo 2026” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2569 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี...งานนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมขยายตลาดสินค้า 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแล้ว ยังนำเทรนด์ด้วยการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำ CarbonNeutrality หรือการคำนวณค่าความเป็นกลางทางคาร์บอนจากการจัดกิจกรรม แล้วนำไปชดเชยด้วยการซื้อเครดิตคาร์บอนด้วยนับเป็นเทรนด์ใหม่ของการจัดงานแสดงสินค้าในปัจจุบัน ดังนั้น ประชาชนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ จึงถือได้ว่ามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย... มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน งานนี้นักช้อป นักชิม นักลงทุน...ห้ามพลาด!!!