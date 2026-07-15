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“Northern S1 Signature Expo 2026” ยกขบวนสินค้าอัตลักษณ์ และเกษตรแปรรูปบุกชลบุรี เปิดตลาดเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสู่เวทีสากล คาดเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก, สุโขทัยเพชรบูรณ์, ตาก, และอุตรดิตถ์ ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Northern S1 Signature Expo 2026” ยกระดับผู้ประกอบการไทย พร้อมขยายฐานการตลาดเชื่อมโยงภูมิภาคจากภาคเหนือตอนล่างสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนอย่างไร้ขีดจำกัด


นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงมาก ทั้งในด้านการเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าอัตลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนเป็นจุดเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ NSEC และ EWEC ซึ่งการจัดงาน Northern S1 Signature Expo 2026” ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2569 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ รวมถึงขยายตลาดให้กับสินค้าศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, ตาก, และอุตรดิตถ์ ที่แต่ละจังหวัดล้วนมีสินค้าที่มีเอกลักษณ์ และมีศักยภาพพร้อมต่อยอดขยายตลาดสู่สากล

“การยกขบวนสินค้ามาจัดงาน Northern S1Signature Expo 2026 ที่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ โดยเรามุ่งเน้นการขยายฐานการตลาดไปสู่พื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงและมีความหลากหลายอย่างจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นประตูสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของเราได้พบกับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในระดับสากลต่อไป”นายเกียรติศักดิ์ กล่าว


ด้าน นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงาน “Northern S1Signature Expo 2026” เพิ่มเติมว่า การจัดงาน Northern S1Signature Expo 2026นี้ นับเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของผู้ประกอบการกว่า 150 ราย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SMEs, OTOP และเครือข่าย Moc Biz Club จากทั้ง5 จังหวัด ที่จะมานำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่คงคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างงดงาม อาทิ สินค้าเกษตรปลอดภัย พืชเมืองหนาว สินค้าเกษตรแปรรูป นวัตกรรมอาหารชั้นนำ งานหัตถศิลป์และงานคราฟท์ระดับสูง เช่น ผ้าทอโบราณ และเครื่องเงิน-เครื่องทอง รวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น

“ไฮไลท์สำคัญนอกเหนือจากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าแล้ว เรายังมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเกิดคู่เจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 25 คู่ เพื่อสร้างช่องทางตลาดที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ และคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าการค้าภายในงานได้ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท” พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าว


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
รวมถึงนักธุรกิจและนักลงทุน มาร่วมพิสูจน์ศักยภาพ สัมผัสความงดงาม และร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมในงาน “Northern S1Signature Expo 2026” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2569 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี...งานนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมขยายตลาดสินค้า 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแล้ว ยังนำเทรนด์ด้วยการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำ CarbonNeutrality หรือการคำนวณค่าความเป็นกลางทางคาร์บอนจากการจัดกิจกรรม แล้วนำไปชดเชยด้วยการซื้อเครดิตคาร์บอนด้วยนับเป็นเทรนด์ใหม่ของการจัดงานแสดงสินค้าในปัจจุบัน ดังนั้น ประชาชนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ จึงถือได้ว่ามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย... มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน งานนี้นักช้อป นักชิม นักลงทุน...ห้ามพลาด!!!

“Northern S1 Signature Expo 2026” ยกขบวนสินค้าอัตลักษณ์ และเกษตรแปรรูปบุกชลบุรี เปิดตลาดเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสู่เวทีสากล คาดเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท
“Northern S1 Signature Expo 2026” ยกขบวนสินค้าอัตลักษณ์ และเกษตรแปรรูปบุกชลบุรี เปิดตลาดเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสู่เวทีสากล คาดเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท
“Northern S1 Signature Expo 2026” ยกขบวนสินค้าอัตลักษณ์ และเกษตรแปรรูปบุกชลบุรี เปิดตลาดเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสู่เวทีสากล คาดเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท
“Northern S1 Signature Expo 2026” ยกขบวนสินค้าอัตลักษณ์ และเกษตรแปรรูปบุกชลบุรี เปิดตลาดเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสู่เวทีสากล คาดเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท