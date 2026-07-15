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(ชมคลิป) ยอดปังแถมสร้างการรอคอย “ขนมไทย” ที่ไม่แก่! แต่รสชาติตรงปก “แก้วบูทีค” เปลี่ยนภาพจำใหม่ด้วย Collaboration

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แก้ว Boutique เราเริ่มมาจากเราค่อย ๆ นำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ที่เป็นขนมไทยนี่แหละ แต่ว่าเรานำมาดัดแปลงนิดหน่อย หน้าตาใหม่ สูตรก็คือดัดแปลงนิดหน่อยโดยที่ยังคง ความเป็นกลิ่นอายรสชาติไทยที่เราคุ้นเคย ยังมีรสใบเตยที่ชัดเจน รสชาติกะทิที่ยังเป็นกะทิคั้นสดจริง ๆ


ไม่ใช่กะทิยูเอชที ที่กลิ่นหรืออาจจะถูกลดทอนไปอย่างเงี้ยครับ ยังคงแก่นแท้ของความเป็นขนมไทยแต่เรา รูปลักษณ์ใหม่ ๆ หรือว่าบางทีเราอาจจะมีนำรสชาติใหม่ ๆ อาจจะเป็นทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็น วานิลลา หรือช็อกโกแลตเราก็ เราเอามาจับมิกซ์แอนด์แมทช์กันหรืออะไรเงี้ยครับ มาลองนำเสนอแบบใหม่ ให้มันมีความ ให้มีสีสันใหม่ ๆ มากขึ้น สำหรับการ Collaboration ตอนนี้รวมกันน่าจะ 11 และถ้าล่าสุดก็น่าจะ 12 แบรนด์แล้วครับ ในระยะเวลาตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้ว คือมันมีช่วงที่เว้นด้วยมันก็เป็น เพชรว่าจริง ๆ collaboration เพชรก็มีได้คุยกับรุ่นพี่ในธุรกิจดังหลาย ๆ แบรนด์ด้วย บางทีเขาก็จะแบบคอยเตือนนะ บางทีแบบ collaboration เราก็ต้องดูความเหมาะสมหรือจังหวะเวลา ปริมาณ เพราะว่าจริง ๆ บางทีเราทำเยอะไป หรือทำอะไรที่มันไม่ได้เหมาะสมกับเราอย่างเงี้ย มันก็เป็นดาบสองคมได้เหมือนกัน ตัวตนเราที่เรายังเป็น เราเป็นใครก็ยังต้องชูให้ชัดเจนอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้ให้สูญเสียไปกับว่าบางทีแบรนด์อื่นเขา Position วางแบรนด์เขาแบบนี้ กลุ่มลูกค้าแบบนี้ บางทีเราทำอะไรเยอะ ๆ ด้วยกันไปบางทีมันอาจจะไหลได้เหมือนกัน” เมธัส ชัยมงคลานนท์ หรือคุณเพชร CEO และ Co-founder ของ “แก้ว Boutique” ที่ฟังจากชื่อแล้วหลายคนอาจจะคุ้น ๆ ว่า “ใช่เจ้าเดียวกัน” กับร้านของฝากชื่อดังในจังหวัดกาญจนบุรีไหม? ซึ่งคำตอบคือ ใช่ เพราะว่าแก้วบูทีคจากคำบอกเล่าของคุณเพชรทำให้เราได้ทราบว่า เป็นทายาทของร้านแก้วของฝากกาญจนบุรีจริง ๆ ที่ต่อยอดธุรกิจมาจากรุ่นคุณพ่อ คุณป้า คุณลุง ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 ของการก่อตั้งแบรนด์ เพื่อนำเอา “ขนมไทย” รากเหง้าเดิมของร้านแก้วมานำเสนอใหม่ “Creative Thai Dessert” ฉบับคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้ “ขนมไทย” ไม่แก่! แต่ดูดีและเป็นคนมีสไตล์ด้วย collaboration


ชื่อร้าน “แก้ว Boutique” ที่มีสินค้าหลักเป็น “ขนมไทย”
“ก็จริง ๆ ในชื่อของร้าน “แก้วบูทีค” เรามันมี hint อยู่แล้วก็คือคำว่าแก้ว เนาะ ซึ่งคำว่าแก้วนี่ก็คือมาจากร้าน (แบรนด์แม่) ของเราก็คือ ร้านแก้วของฝากกาญจนบุรีครับผม ที่มีมาประมาณ 30 กว่าปีแล้วครับผม ก็ก่อตั้งโดยผู้บริหารและก็เจ้าของเจนเนอเรชั่นที่1 ก็คือรุ่นคุณพ่อ คุณป้า คุณลุง ของเพชรครับผม แล้วก็เราก็แก้วบูทีคเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะต่อยอด นำสิ่งดี ๆ ที่เจนเนอเรชั่นที่1 ทำไว้แล้วไม่ว่าจะเป็น ขนมไทย ที่มีคุณภาพดี ใช้กะทิ วัตถุดิบคุณภาพอย่างดีเนี่ย เอามาทำสานต่อให้เขาสามารถ live on ต่อไปได้ในยุคปัจจุบัน” ส่วนคำว่า “Boutique” ก็ถ้าเราลองไปดูในอินดัสทรีของโรงแรมหรือว่าเสื้อผ้าอาจจะเห็นคำนี้บ่อยมากกว่า ซึ่งคำว่าบูทีคมันมักจะอยู่กับโรงแรมหรือเสื้อผ้าหรืออะไรที่เขาต้องการจะ represent ความสตอรี่เทลลิ่ง หรือว่าคอนเซ็ปต์ เบื้องหลังของร้านหรือว่าสิ่งที่เขาทำ ซึ่งเรารู้สึกว่าเรามี “ร้านแก้ว” แล้วเรามีเรื่องราวดี ๆ ที่เราอยากจะเอามาชูแล้วก็ยกระดับ และก็มาเล่าเรื่องต่อ เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ ๆ ที่อาจจะยังไม่ได้เคยมีใครหยิบมาเล่าเรื่องขนาดนั้น เราเลยคิดว่าจริง ๆ เอาสองคำนี้มาอยู่ด้วยกันมันก็จะน่าจะ represent ความที่เป็นเราได้ชัดเจน


สร้างภาพจำ “แบรนด์ปัง” ได้ไว! ด้วยการ Collaboration
ตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มจากสารตั้งต้นของเราเองเลย ก็คือเป็นขนมไทย เราก็นอกจากจะปรับหน้าตารูปลักษณ์แล้ว เราก็ยังลองนำเสนอเอาตัววัตถุดิบใหม่ ๆ ที่มันไม่ได้เคยอยู่ในขนมไทย มาลองมิกซ์แอนด์แมทช์กัน ไม่ว่าจะเป็น จากทางตะวันตกเอยหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่อาจจะเป็นรสชาติที่เราไม่ได้คุ้นเคยขนาดนั้น มาลองค่อย ๆ หยอดลงไป หยอดลงไป เพื่อสร้างสีสันความแปลกใหม่มากขึ้น“แต่ว่าใด ๆ ทุกอย่างที่ยังเป็นของไทยแท้เนี่ย  เราก็ยังคงคุณภาพเขาไว้อย่างดีเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็น ใบเตย เราก็ทำคั้นสดทุกวัน กะทิ เราก็ไม่ได้ใช้กะทิกล่องหรือว่ายูเอชที ที่กลิ่นอายของเขาของกะทิก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับกะทิคั้นสอดอย่างเงี้ยครับ” ก็ยังจะพยายามใช้อะไรที่เป็นแก่นแท้ของแก้วดั้งเดิมอยู่ แต่ว่าเรานำเสนอสิ่งใหม่ ๆ เข้าไป

ถามว่าการตอบรับของ “ลูกค้า” มีทั้งดีและไม่ดี ก็คือมีทั้งดีและไม่ดีเนี่ยก็คือ ตัวที่ดีเราก็เหมือนกับว่า เอ้อทำไมมันถึงดี? ก็ต้องมารีเฟล็กซ์กับ ตัวที่ไม่ดีก็ลองเปรียบเทียบกันว่า ทำไมมันถึงต่ำ ตัวนี้ดี แล้วตัวนี้ไม่ดีตอนนั้นที่เราได้เรียนรู้ก็รู้สึกว่า ถ้าเราทำอะไรที่มันฉีกเกินไปแบบเกินขอบเขตที่ ลูกค้าอาจจะคุ้นชินคุ้นเคยกับขนมไทยมันอาจจะ เข้าใจยากไปนิดหนึ่ง อาจจะเข้าไม่ถึงเราก็เลยต้องแบบปรับจูน ความ Creativity ที่เราอาจจะเอ๊ย! ลองทำอันนั้นอันนี้ให้มันอยู่ในกรอบที่เรารู้สึกว่า ลูกค้ายัง comfort แล้วก็สะดวกสบายใจที่จะลอง ลองซื้อสิ่งนี้อย่างเงี้ยครับ”แล้วก็รวมถึงพอเราวกกลับมาที่เรื่อง collaboration ก็เป็นหนึ่งใน Solution ที่เรามองถึงความเป็น Creative Thai Dessert ของเราเหมือนกัน เพราะว่าพอเรามีอะไรที่อยากจะลอง อยากจะทำให้ขนมไทยมันแตกต่าง หรือว่าสร้างสิ่งใหม่ ๆ โดยที่ยังคงความเป็นไทยอยู่ด้วยอย่างเงี้ย แต่ว่าพอบางทีมันครีเอทีฟมาก ๆ เนี่ยมันเกินขอบเขตที่เขาไว้วางใจเราCollaboration ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราอยากจะสรรหาพาร์ทเนอร์ที่เขามีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รสชาติจากต่างประเทศ สมมติว่าแบรนด์นี้ทำไอศกรีมเป็นรสชาติแนวฝรั่งเศส เราอยากจะนำเสนอรสชาติไทยกับฝรั่งเศสมาแมทช์กันเราก็เชิญร้านไอศกรีมมาแบบเอ๊ยเรามีไอเดียแบบนี้สนใจไหม? ลองทำด้วยกันอย่างเงี้ยครับผม” ในปีที่ผ่านมาก็เริ่มไอเดียประมาณนี้เลย ซึ่งตอนที่ทำเนี่ยก็ได้ฟีดแบ็คที่ดีกว่าทำคนเดียวตั้งแต่โปรเจคท์แรกเลย


เพราะว่าเพชรเนี่ยเคยทำตอนนั้นเราก็ลองทำแบบ พวกรสชาติออกเป็นแนวตะวันตก ตอนนั้นเคยทำ “ขนมชั้น” รสแบบว่า มัทฉะ
หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นญี่ปุ่น ก็มีคนที่สนใจ แต่ว่ามีคนที่ไม่กล้าลอง แล้วก็คนที่สนใจก็มีชอบไปเลยด้วย มันจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ “เฉพาะกลุ่ม” และก็Niche ประมาณหนึ่ง ทีนี้ตอนนั้นเพชรก็คิดว่าถ้าเราอยากให้คนเชื่อใจเรามากขึ้น ขยายให้จาก Niche มันกว้างขึ้น เราก็เลยฟิลอินคนที่เขาเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ด้านนั้นจริง ๆ อย่างแบบตอน พอเราลองทำเป็นตัว “ทองม้วนสด” อย่างเงี้ยครับ ทองม้วนสดกรอบ ที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเรา“แล้วเราอยากลองทำรสชาติแบบ ช็อกโกแลต หรืออะไรที่มันเป็นฝรั่งเศสตะวันตกหน่อย แล้วลองคุยกับร้านแวนไอศกรีมชื่อ Montagne ตอนนั้น เราก็มี vision ตรงกันว่าเราอยากจะพัฒนาขนมไทยให้มันเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะ ให้คนแบบว่ากลับมาสนใจขนมไทยมากขึ้น”มาลองทำด้วยกัน ตอนนั้นก็เลยได้ออกมาเป็นตัว ทองม้วนสดกรอบรสช็อกโกแลต Praline คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนครับผม ก็เป็นคัสตาร์ดมะพร้าวน้ำหอมมี “เนื้อมะพร้าวอ่อน” ที่มาแมทช์กับช็อกโกแลตพาลีเน่มีกลิ่นอายเฮเซลนัทสไตล์ฝรั่งเศส มีกรุบกรอบ มีชุ่มฉ่ำเยิ้ม ๆ ของช็อกโกแลตด้านในอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เข้ากันได้ดีเลย ลูกค้าก็ให้การตอบรับที่ดีมากตอนนั้น ก็เป็นจุดเริ่มต้นทอล์คออฟเดอะทาวน์ของความเป็น การ collab ของเราในช่วงเริ่มต้นเลย


เป็นมากกว่า Marketing แต่คือการสร้าง “ความเชื่อใจ” ด้วย
ในช่วงแรก ๆ เพชรก็เข้าไปอยู่ในหน้า Shop ของตัวเองตลอดเลย เราได้ให้ข้อมูลกับลูกค้า ลูกค้าก็ให้ข้อมูลกับเราด้วยเหมือนกัน บางทีเราก็ถามว่าแบบ เป็นยังไงบ้างครับ ชอบไหม ฯลฯ หรือบางทีก็จะเห็นด้วยว่า เป็นลูกค้าที่เดินกลับมาหรือเปล่า เป็นลูกค้าแบบเอ๊ยเมื่อวานเขามาซื้อวันนี้เขามาอีกแล้ว เพชรจะได้สัมผัสอะไรแบบนี้แบบใกล้ชิด และก็รวมถึงในทีมเราด้วยที่เราก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเอ๊ยเรากำลังทำอะไร สินค้าเราเป็นแบบนี้ ตัวตนของแก้วบูทีคเราคืออะไร ให้พนักเราเนี่ยในองค์กรได้เข้าใจไปด้วย

“คือตอนนี้เพชรมองว่าตัวcollaboration ครับเป็นหนึ่งใน มันแบบเกือบจะมองไปว่าไม่ใช่แค่ Marketing แล้วแต่ว่าอาจจะต้องเป็นในเชิงของ “กลยุทธ์” เลยด้วยซ้ำ” ถ้าลองมองดูหลาย ๆ ทุกวันนี้คือเห็นตลอด คือแทบจะทุกแบรนด์ที่เพชรรู้จักก็จะมี collaboration จริง ๆ collaboration อาจจะตอบโจทย์ได้หลากหลายมาก มีพูดถึงเรื่องของ Trust ของความเชื่อใจว่าเออเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งถ้าเราลองมองในยุคนี้เราก็มีธุรกิจ SMEs หรือว่าเจ้าอื่น ๆ ที่แบบขึ้นมา ความรวดเร็ว ของตลาดมันเร็วขึ้นมาก มันไม่ได้เหมือนก่อนที่เจ้าใหญ่ก็จะทำทุกอย่าง เก่งทุกอย่าง ตอนนี้มันไม่ได้มีใครที่เก่งทุกอย่างแล้ว แบบบางคนก็ชำนาญเรื่องนี้ อีกคนนึงชำนาญเรื่องนี้


ตอนนี้รวมกันน่าจะ 11 และถ้าล่าสุดก็น่าจะ 12 ครับ(แบรนด์ที่มา collab กัน) ในระยะเวลาตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้ว ประมาณแต่ว่าตอนนี้ก็กลางปีก็ถ้าจริง ๆ เฉลี่ยก็อาจจะเดือนละแบรนด์ ส่วนที่ไป collab กับหนังของดิสนีย์มาด้วยตอนนี้ก็ 2 วาระแล้ว“ก็ต้องบอกว่าจริง ๆ คืออันนี้เป็นโปรเจคท์ที่ไม่ได้เหมือนกับ collaboration กับแบรนด์อื่น ๆ ที่ผ่านมา อันนี้เรียกว่าเป็นโปรเจคท์ที่ทาง Disney เนี่ยเขาต้องการที่จะปล่อยตัวหนังเนาะ แล้วก็เขาก็สนใจอยากได้ SME แหละแบบไปอยู่ในงาน เพื่อที่จะแบบให้กิจกรรมลูกค้าคนที่เข้ามาในงานนี้ที่เขาเชิญเข้ามา มีอะไรทานแล้วก็มีกิจกรรมในงานใช่ไหมครับ ให้มีสีสัน เราก็จริง ๆ เราไปด้วยตัวซิกเนเจอร์ของเราก็ได้ แต่ว่าเราก็เป็นคน offer เองว่าเอ๊ยเดี๋ยวเราทำเมนูพิเศษเพื่อให้เข้ากับ Theme งานตัวหนัง เพื่อจะได้โปรโมทไปด้วยไหม? เวลาคนมาทานก็จะได้แบบ อ๊อเออ! เกี่ยวกับหนังอะไรอย่างเงี้ยครับผม” เราก็เสนอไป เขาก็ตอบรับได้ดีเขาบอกว่า เออดีเลยก็จะได้ช่วยกันเสริมในวันงานอย่างเงี้ยครับ อย่างงานล่าสุดนี้เราไปงาน Toy Story ก็ดีมากเลยอันนี้น่ารักมีอยู่ในตู้ด้วยตอนนี้ ทางดิสนีย์เขามีปล่อยตัวหนังใหม่ชื่อ “ทอยสตอรี่ 5” เนาะ ที่เป็นน้องตุ๊กตาบัชไลท์เยียร์ต่าง ๆ อะไรเงี้ยครับ เพราะว่าเราก็เคยร่วมงานกันมาก่อนก็ไปออกงาน “Grogu” มาเขาก็เลยเชิญว่าเอ๊ยมาไหม? ตั้งบูธเราก็แจกขนมให้ เราก็ไปซับพอร์ตเขาแบบเต็มใจไปซับพอร์ต เตรียมขนมไปทีนี้เราก็เหมือนทำตัวเมนูขึ้นมาให้มันrepresent หรือว่าเป็นตัวแทนของหนัง Toy Story 5 ด้วย เพื่อให้แบบมันน่ารักแหละและก็ให้คนมารู้สึกว่าแบบ เราทำพิเศษให้กับหนังโดยเฉพาะ


กระตุ้นยอดขายและสร้างการรอคอย ในฐานะของ “Seasonal Product”
ก็จริง ๆ ถ้าเล่าเรื่องของศาสตร์ “Seasonal Product” ว่าทำไม Seasonal ต้อง Seasonal แล้วมีเฉพาะแค่ช่วงเวลา เวลาหนึ่งโดยหลักการแล้วปกติที่เราใช้กันแบบพวก Seasonal Product เราก็จะ ต้องการให้มันเป็น Seasonal อยู่ในช่วงนั้น เพื่อเป็นเหมือนความศักดิ์สิทธิ์ของสินค้าเฉพาะช่วงเวลา เราเรียกว่าเหมือนเป็น time limitation ของตัวสินค้าว่า เอ๊ยถ้าคุณไม่ได้มาทานช่วงนี้ มันไม่มีแล้วนะ! ดังนั้นบางทีก็จะมีความรู้สึกของ เขาเรียก FOMO (Fear of Missing Out) ครับว่าเอ๊ยฉันต้องมาซื้อแล้ว! ต้องมาทาน ต้องมาลอง แล้วแบบชอบไม่ชอบค่อยว่ากันหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ” หรือบางทีแบบเขามาทานแล้ว จบไปแล้ว คนก็จะบอกว่าอึ๊ยชอบจังเลย ยังอยากกินอะไรเงี้ย บางทีก็แบบเราก็จะอึ๊ยแต่เรามีอะไรออกมาใหม่ ๆ นะ คอยติดตามได้(สร้างการรอคอย) ซึ่งจริง ๆ อันนี้มันก็เป็น มันมองว่าก็เป็นความสนุกก็ได้ หรือมองว่าเป็นสิ่งที่แบบแปลกใหม่ก็ได้ หรือว่าเราจะมองว่าเป็น strategy เรื่องของ Solution กับยุคปัจจุบันก็ได้


ปีกว่า ๆ ขยายสู่ 10 สาขา ตรึงลูกค้าหลักเป็นกลุ่ม Officer
คีย์พอยท์ของ collaboration เพชรว่า มันคือการร่วมมือกัน คีย์พอยท์เลยคือเราต้องมองของเรื่อง Give and Take ให้ได้ ถ้าสมมติเราคิดแค่แบบของเราฝ่ายเดียวมันจะเป็น collaboration ที่มันจืดมากเนาะ เพราะว่าเราจะไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเลยว่าเราจะ เขาต้องการอะไร แล้วเราจะร่วมมือกันแล้วสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าเรามองเขาแบบ เราอยากได้อันนี้ เราจะเอาแบบเน้นแบบนี้ อย่างเงี้ยคือเพชรว่า จะเป็น collaboration ที่ successful ได้ยากแล้วกัน หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ดีก็ได้ถ้าสุดท้าน End Product มันดี Resolve ดี แต่ว่าเพชรคิดว่าการร่วมงานกันก็จะยากและก็ได้ Resolve ออกมาก็จะยากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่า เราร่วมมือกันเพื่ออะไร“ถ้าเราเข้าใจ give and take แล้วว่าเอ๊ยเราร่วมกันเนี่ย เขาต้องการที่จะ Drive สิ่งนี้นะ สิ่งที่เขาชอบในตัวเราเนี่ย แล้วสิ่งที่มันเป็นเราเนี่ย มันไปแมทช์กับเขาได้ยังไง”ต้องทำความเข้าใจกันทั้งสองแบรนด์ แบรนด์เราก็ต้องเข้าใจเขา แบรนด์เขาก็ต้องเข้าใจแบรนด์เราว่า เราเป็นใคร เราทำอะไร ลูกค้าเราคือใคร แล้วเราตอบโจทย์แบรนด์เขายังไง แล้วสิ่งที่เราอยากจะสร้างกันขึ้นมาเนี่ย มันเป็น Solution จริง ๆ ไหมสำหรับเป้าหมายที่เราอยากจะทำกันทั้งคู่

จริง ๆ สัดส่วนของ “สินค้า” ที่เรามีเป็นสินค้าOwn house เป็นโปรดักส์ของเราเองแก้ว Boutique ก็ 90% ส่วนตัว collaboration เนี่ยเราก็จะมี เวียนอยู่แล้วปกติเราแบบ เดือนนึงจริง ๆ ก็คือ ถ้าเรามีขายที่หน้าสโตร์เราก็แค่ 1 แบรนด์เท่านั้น ถ้าจะมีเป็น collaboration กับแบรนด์อื่นแล้ววางขายที่หน้าร้านเราเพื่อ ไม่ให้แย่งซีนกันด้วย ไม่ให้ลูกค้าสับสนหรืองง แต่ว่าจริง ๆมันสามารถทำได้มากกว่าหนึ่ง มันอยู่ที่ Storytelling มันอยู่ที่การสื่อสาร ก็มีหลายแบรนด์ที่ collab พร้อมกันเลยแบบ 4 เมนู 4 แบรนด์ อย่างเงี้ยครับซึ่งมันทำได้ แล้วก็เพชรว่าฟีดแบ็คดีด้วย แต่ว่าเรายังไม่เคยทำ


“จากที่เรา Pop Up มาถึงตอนนี้ประมาณ 2 ปีครึ่งครับ เราเริ่มจากป๊อบอัพก่อน ในห้างฯ ครับ เอ่อที่แรกที่สีลมคอมเพล็กซ์เป็นป๊อบอัพครับ ใช่ เป็นป๊อบอัพแบบว่า ลงทุนต่ำ ๆ เลยแค่แบบว่า มีโต๊ะตัวนึง ฟิวเจอร์บอร์ดแปะหน้าแล้วก็เอาผ้าคลุม ตอนนั้นยังเป็นโลโก้ “แก้ว” อยู่เลย แต่ว่าเราค่อย ๆ แทรกแบบ แก้ว Boutique เข้าไปในโลโก้ของพวกแบบ แพคเก็จจิ้งขนมนิดหนึ่ง มีสติกเกอร์แล้วก็แปะแก้วบูทีคเข้าไป” บางทีลูกค้าก็จะถาม เราก็จะเล่า อะไรอย่างเงี้ยครับ ทีนี้พอผ่านไปประมาณปีนึงเลยก่อนที่เราจะมี Permanent Shop ที่แรกที่เรามีนี่คือ ปีที่แล้ว ก็คือนับมาตอนนี้ก็น่าจะปีครึ่ง ใช่ ๆ ของแก้วบูทีคที่เป็น Journey สาขาแรกที่ เซ็นทรัลฯ ชิดลม ตอนนั้นเราก็คือทำ Branding ชัดเจน ตัวตนแก้วบูทีคก็ชัดแล้ว เราก็จริง ๆ พร้อมที่จะเริ่มเป็นร้านใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับ“แล้วเราก็ดูแหละว่า Location ตรงนั้นก็เป็นที่ ๆ กลุ่มลูกค้าเราอยู่ด้วย เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย กลุ่มลูกค้าหลักเราเลยคือ Officer เป็นออฟฟิศเวิร์กเกอร์ที่อยู่ตามออฟฟิศ สำนักงาน อะไรเงี้ยครับ ซึ่งจริง ๆ โซนนี้ สาทร ตอนนั้นที่เรามา สีลมคอมเพล็กซ์ก็เยอะ โซนชิดลมก็เยอะเหมือนกัน ตั้งแต่ตึกเซ็นทรัลก็มีพนักงานออฟฟิศเต็มไปหมดอย่างเงี้ย” พักกลางวันคนก็เดินหาของกินแถวนั้น ดังนั้นตอนนั้นเราก็เลยโอเคเราว่า เราไปเพราะว่าลูกค้าเราอยู่ตรงนั้น ซึ่ง officer หนึ่งแต่ว่าอันนั้นคือเวลาเราดู เหมือนลูกค้าก็จะมีในเรื่อง ดูหลายอย่างอาจจะ อายุ อาชีพ สถานที่ที่อยู่หรือว่า แต่เพชรว่าที่สำคัญเลยคือ เรื่องของ “คุณค่า”ว่าเขาให้คุณค่ากับอะไร และก็ไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไง อิโมชั่นเขาชอบหรือถูกจริตกับอะไร อย่างเงี้ยครับ

“ซึ่งส่วนมากที่เราศึกษามาเนี่ย แพคเก็จจิ้งที่เราทำ สไตล์สินค้าที่เราทำ ขนมไทย ที่มีรูปลักษณ์เปลี่ยนไป รสชาติใหม่ ๆ อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปในกลุ่มของ officer ที่เป็นวัยแบบประมาณนี้ Gen Y หรือ Gen Z ลงมาแล้วก็เขาชอบลองอะไรใหม่ ๆ ชอบแบบสินค้าที่กินแล้วเขาดูแบบ เขายังดูวัยรุ่นน่ะเขายังไม่ได้อยาก เขายังไม่ได้อยากดูแก่เหมือนรุ่นพ่อแม่หรือว่าแบบ รุ่นคุณปู่-ย่าที่กินขนมไทยดั้งเดิมโบราณอย่างเงี้ย” อันนั้นคือเพชรก็รู้สึกว่า เอ๊ยสิ่งนี้มันก็ตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่อยู่ตรงนี้แหละ คือกลุ่ม officer ที่อยู่ตรงนี้เขาก็สไตล์ประมาณนี้ แต่งตัวดูดี ชอบแบบว่าทานอะไรที่แล้วเขารู้สึกว่ามันเป็น ตัวตนของเขา อย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าโอเคดังนั้น เซ็นทรัลชิดลมก็น่าจะเป็น Destination ที่ดีครับ เราก็เลยเลือกไปซึ่งก็ ก็ถือว่าเป็นช้อยส์ที่ถูกต้อง ใช่ครับ ณ ปัจจุบันนี้รวมแล้วที่เปิดไปก็มีประมาณ 10 สาขาแล้ว


“ขนมไทย” ที่ไม่แก่! อร่อยและดูดีแบบคนมีสไตล์
เจ้าของแบรนด์ “แก้ว Boutique” คุณเพชร-เมทัส ชัยมงคลานนท์ บอกด้วยว่า ถ้าเราเทียบ “ขนมไทย” เราต้องบอกว่า เราเทียบกับอะไร ถ้าเราเทียบกับขนมชั้นที่ตลาดนัดแน่นอนว่ามัน แพงกว่า อยู่แล้วใช่แบบว่าก็ต้องดูว่าเรา อย่างที่เพชรบอกว่า ขนมชั้น ถ้าสมมติกินคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ยก็ใกล้เคียง ถ้าต้องการกินแค่ขนมชั้น เราต้องการแค่รสชาติ เขาก็อาจจะพอแล้ว เขากินขนมชั้น 20 บาทก็ได้ที่ตลาดนัดถูกไหมครับ“แต่ว่าแล้วทำไมต้องกินขนมชั้นที่เรา? อะไรเงี้ยเพชรว่ามันก็ เราก็ให้คุณค่าในนั้นมันก็มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแบบ ทั้งเบื้องหลังที่เราจะทำ SOP มาตรฐานการผลิตให้ได้มาตรฐาน ที่ทุกครั้งคุณกลับมากินขนมชั้นจะได้เนื้อสัมผัสนี้ ได้ความหวานน้อยแบบนี้ ได้หน้าตาแบบนี้ ใช่ไหมครับ แล้วก็ไม่ว่าจะในเรื่องของ Customer Experience ที่เราก็เทรนพนักงานเราให้ทำบริการลูกค้ายังไง หน้าตาสินค้าที่คุณมาแล้วคุณไม่ได้ซื้อแค่ขนมชั้นแต่ว่า คุณได้แบบเอ๊ยถ่ายรูปได้ ถืออวดเพื่อนได้ว่าฉันกินสิ่งนี้แล้วฉันภาคภูมิใจในการกินสิ่งนี้” เพชรว่ามันก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเหมือนกินก๋วยเตี๋ยว ชามละ 20 กับกินก๋วยเตี๋ยวชามละ 120 เพชรว่าจริง ๆ มันเหมือน ถ้าเราลองแงะเข้าไปดูจริง ๆ Cost เบื้องหลังของก๋วยเตี๋ยว 20 บาทกับก๋วยเตี๋ยว 120 บาท ก็คนละเท่าตัวเลยเหมือนกัน ดังนั้น เพชรรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าโดยจริงใจจริง ๆ Value ที่เราอยากให้เขา มันมีมูลค่าอยู่ในนั้น แล้วเราก็มันก็รีเฟล็กซ์ออกมาด้วยตัวราคาที่เราก็ เราเชื่อว่าเราไม่ได้ตั้งเกินโดยที่แบบว่าเราจะแบบว่า หน้ามืดตามัวหน้าเลือดเอาสูบเงินจาก Customer เรา ใช่



“เพชรว่าทุกคน SMEs หรือ Entrepreneur ทุก ๆ เจ้าก็พยายาม เหมือนกับหาอะไรเข้ามาทำหรือว่าเสิร์ฟให้ลูกค้าที่เรายังอยู่กับเราเนี่ย ก็กลับมา คอยซับพอร์ตเราตลอด แล้วเราก็ยังจะทำอะไรที่จะให้คุณค่ากับเขาได้ไปเรื่อย ๆ โดยที่แบบว่ามันไปได้ long term ไม่ได้แค่แบบเจอแล้วมันจบ เพราะว่าเราก็มองเป็นเกมส์ระยะยาวอยู่แล้วครับ” ก็พยายามหา Wow effect อะไรขึ้นมาเรื่อย ๆ ครับหรือว่าปรับโมเดล สมมติสินค้าที่อยู่ได้ระยะสั้นเราอาจจะมองหา Snack หรือหาของที่อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ขยายไปตลาดออนไลน์ หรือว่าตลาดพวกโซเชียลคอมเมิร์ชผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ก็ต้องปรับไปตามเวลาของตลาด หาสินค้าที่เข้ากับฟอร์แมทช์นั้นได้และก็เพิ่มเติมไป หรือว่าจะมีแบบตอนนี้อึ๊ยคนเห็นว่า “ขนมไทย” ประเภทนี้ success มีคน jump in เข้ามาเรื่อย ๆ อย่างเงี้ย มันก็เป็นหนึ่งใน Challenge ที่เราก็ต้องไป แล้วก็เราจะเผชิญหน้าเรื่องนี้ยังไง ส่งผลกับเรามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ต้องประเมินกันตลอด แล้วเราก็ปรับตัวไปเรื่อย ๆ

ยอดปังแถมสร้างการรอคอย “ขนมไทย” ที่ไม่แก่! แต่รสชาติตรงปก “แก้วบูทีค” เปลี่ยนภาพจำใหม่ด้วย Collaboration สามารถติดตามร้านและขนมไทยอร่อย ๆ แบบว้าว! ได้ทาง FB : Kaew Boutique และโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในชื่อเดียวกันนี้ หรือโทร.065-445-3638 ขอบคุณสถานที่: ดุสิต เซ็นทรัล ปาร์ค

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(ชมคลิป) ยอดปังแถมสร้างการรอคอย “ขนมไทย” ที่ไม่แก่! แต่รสชาติตรงปก “แก้วบูทีค” เปลี่ยนภาพจำใหม่ด้วย Collaboration
(ชมคลิป) ยอดปังแถมสร้างการรอคอย “ขนมไทย” ที่ไม่แก่! แต่รสชาติตรงปก “แก้วบูทีค” เปลี่ยนภาพจำใหม่ด้วย Collaboration
(ชมคลิป) ยอดปังแถมสร้างการรอคอย “ขนมไทย” ที่ไม่แก่! แต่รสชาติตรงปก “แก้วบูทีค” เปลี่ยนภาพจำใหม่ด้วย Collaboration
(ชมคลิป) ยอดปังแถมสร้างการรอคอย “ขนมไทย” ที่ไม่แก่! แต่รสชาติตรงปก “แก้วบูทีค” เปลี่ยนภาพจำใหม่ด้วย Collaboration
(ชมคลิป) ยอดปังแถมสร้างการรอคอย “ขนมไทย” ที่ไม่แก่! แต่รสชาติตรงปก “แก้วบูทีค” เปลี่ยนภาพจำใหม่ด้วย Collaboration
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