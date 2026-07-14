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Signify และ BHIRAJ BURI GROUP ผนึกกำลังขับเคลื่อน ESG และ Net Zero ผ่าน Lighting Innovation และ Zero CapEx

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ – Signify Commercial (Thailand) Limited ผู้นำระดับโลกด้านระบบและผลิตภัณฑ์แสงสว่างภายใต้แบรนด์ Philips และ BHIRAJ BURI GROUP (BBG) ผู้พัฒนา District Ecosystem ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อผลักดันการพัฒนา Smart & Sustainable Spaces ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสงสว่าง นวัตกรรมดิจิทัล และแนวทางการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้าน ESG และ Net Zero ของทั้งสององค์กรในระยะยาว


ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ Signify จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมแสงสว่างระดับโลกกว่า 130 ปี มาสนับสนุนการพัฒนา Smart & Sustainable Spaces Roadmap สำหรับโครงการต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของ BHIRAJ BURI GROUP ซึ่งครอบคลุมทั้งอาคารสำนักงาน ศูนย์นิทรรศการและศูนย์แสดงสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร และสนามกีฬา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้งาน

นอกจากการนำผลิตภัณฑ์ LED ประสิทธิภาพสูงและระบบจัดการแสงสว่างอัจฉริยะ (IoT Lighting) มาใช้แล้ว ความร่วมมือยังครอบคลุมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงาน การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และการวางแนวทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม


คุณปิยะพจน์ ภักดีศุภฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Signify Commercial (Thailand) Ltd. กล่าวว่า   “ในปัจจุบัน องค์กรจำนวนมากมีเป้าหมายด้าน ESG และ Net Zero ที่ชัดเจน แต่ความท้าทายสำคัญคือการแปลงเป้าหมายเหล่านั้นให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง Signify เชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่าน Lighting Innovation เป็นหนึ่งในวิธีที่องค์กรสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ทั้งต่อธุรกิจ ผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม”


ด้าน คุณณปิติภัทร บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BHIRAJ BURI GROUP กล่าวว่า“BHIRAJ BURI GROUP มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่และประสบการณ์ของผู้ใช้งานในทุกมิติ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือกับ Signify ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแสงสว่างระดับโลกจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงานของสินทรัพย์ในกลุ่ม พร้อมสนับสนุนเป้าหมายด้าน ESG และ Net Zero ในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น"

หนึ่งในตัวอย่างของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแล้ว คือการยกระดับระบบแสงสว่างภายใน BITEC BURI ซึ่ง Signify ได้เข้าไปสนับสนุนการปรับปรุงระบบแสงสว่างในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ลานจอดรถใต้ดิน ฮอลล์จัดแสดงสินค้า ห้องประชุม และพื้นที่สัญจรภายในอาคาร โดยใช้ผลิตภัณฑ์ LED ประสิทธิภาพสูงร่วมกับระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะและเซนเซอร์ตรวจจับการใช้งาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยหรือประสบการณ์ของผู้ใช้งาน


อีกหนึ่งกลไกสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ คือการนำโมเดลทางการเงิน Zero CapEx by Signify มาเป็นทางเลือกในการสนับสนุนการลงทุนด้านประสิทธิภาพพลังงาน ช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบบแสงสว่าง LED และระบบจัดการแสงสว่างอัจฉริยะได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ล่วงหน้า ลดอุปสรรคด้านงบประมาณ และช่วยเร่งให้โครงการด้าน ESG เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น

ความร่วมมือระหว่าง Signify และ BHIRAJ BURI GROUP ในครั้งนี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของภาคธุรกิจในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการลดการใช้พลังงานและสร้างความยั่งยืน พร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนผ่านสู่ Smart & Sustainable Spaces ที่สามารถสร้างคุณค่าได้ทั้งต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

Signify และ BHIRAJ BURI GROUP ผนึกกำลังขับเคลื่อน ESG และ Net Zero ผ่าน Lighting Innovation และ Zero CapEx
Signify และ BHIRAJ BURI GROUP ผนึกกำลังขับเคลื่อน ESG และ Net Zero ผ่าน Lighting Innovation และ Zero CapEx
Signify และ BHIRAJ BURI GROUP ผนึกกำลังขับเคลื่อน ESG และ Net Zero ผ่าน Lighting Innovation และ Zero CapEx
Signify และ BHIRAJ BURI GROUP ผนึกกำลังขับเคลื่อน ESG และ Net Zero ผ่าน Lighting Innovation และ Zero CapEx
Signify และ BHIRAJ BURI GROUP ผนึกกำลังขับเคลื่อน ESG และ Net Zero ผ่าน Lighting Innovation และ Zero CapEx