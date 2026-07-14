Signify และ BHIRAJ BURI GROUP ผนึกกำลังขับเคลื่อน ESG และ Net Zero ผ่าน Lighting Innovation และ Zero CapEx

กรุงเทพฯ – Signify Commercial (Thailand) Limited ผู้นำระดับโลกด้านระบบและผลิตภัณฑ์แสงสว่างภายใต้แบรนด์ Philips และ BHIRAJ BURI GROUP (BBG) ผู้พัฒนา District Ecosystem ชั้นนำของประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อผลักดันการพัฒนา Smart & Sustainable Spaces ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแสงสว่าง นวัตกรรมดิจิทัล และแนวทางการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้าน ESG และ Net Zero ของทั้งสององค์กรในระยะยาว
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ Signify จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมแสงสว่างระดับโลกกว่า 130 ปี มาสนับสนุนการพัฒนา Smart & Sustainable Spaces Roadmap สำหรับโครงการต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของ BHIRAJ BURI GROUP ซึ่งครอบคลุมทั้งอาคารสำนักงาน ศูนย์นิทรรศการและศูนย์แสดงสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร และสนามกีฬา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้งาน
นอกจากการนำผลิตภัณฑ์ LED ประสิทธิภาพสูงและระบบจัดการแสงสว่างอัจฉริยะ (IoT Lighting) มาใช้แล้ว ความร่วมมือยังครอบคลุมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงาน การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน และการวางแนวทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
คุณปิยะพจน์ ภักดีศุภฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Signify Commercial (Thailand) Ltd. กล่าวว่า “ในปัจจุบัน องค์กรจำนวนมากมีเป้าหมายด้าน ESG และ Net Zero ที่ชัดเจน แต่ความท้าทายสำคัญคือการแปลงเป้าหมายเหล่านั้นให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง Signify เชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่าน Lighting Innovation เป็นหนึ่งในวิธีที่องค์กรสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ทั้งต่อธุรกิจ ผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม”
ด้าน คุณณปิติภัทร บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BHIRAJ BURI GROUP กล่าวว่า“BHIRAJ BURI GROUP มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่และประสบการณ์ของผู้ใช้งานในทุกมิติ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือกับ Signify ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแสงสว่างระดับโลกจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงานของสินทรัพย์ในกลุ่ม พร้อมสนับสนุนเป้าหมายด้าน ESG และ Net Zero ในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น"
หนึ่งในตัวอย่างของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแล้ว คือการยกระดับระบบแสงสว่างภายใน BITEC BURI ซึ่ง Signify ได้เข้าไปสนับสนุนการปรับปรุงระบบแสงสว่างในพื้นที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ลานจอดรถใต้ดิน ฮอลล์จัดแสดงสินค้า ห้องประชุม และพื้นที่สัญจรภายในอาคาร โดยใช้ผลิตภัณฑ์ LED ประสิทธิภาพสูงร่วมกับระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะและเซนเซอร์ตรวจจับการใช้งาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยหรือประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
อีกหนึ่งกลไกสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ คือการนำโมเดลทางการเงิน Zero CapEx by Signify มาเป็นทางเลือกในการสนับสนุนการลงทุนด้านประสิทธิภาพพลังงาน ช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบบแสงสว่าง LED และระบบจัดการแสงสว่างอัจฉริยะได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่ล่วงหน้า ลดอุปสรรคด้านงบประมาณ และช่วยเร่งให้โครงการด้าน ESG เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น
ความร่วมมือระหว่าง Signify และ BHIRAJ BURI GROUP ในครั้งนี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของภาคธุรกิจในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการลดการใช้พลังงานและสร้างความยั่งยืน พร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนผ่านสู่ Smart & Sustainable Spaces ที่สามารถสร้างคุณค่าได้ทั้งต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว