สศอ. นำทัพผปก.ฮาลาลไทย ออกบูธโชว์ศักยภาพ สร้างโอกาสการค้าระดับสากล งาน OIE PAVILION ในงาน Grand Halal Bangkok 2026 ไบเทค 15-17 ก.ค. 69

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม นำทัพผู้ประกอบการฮาลาลไทย 38 กิจการ ออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มุ่งสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน เครือข่ายพันธมิตร และส่งเสริมการเจรจาจับคู่ธุรกิจสู่ตลาดสากล (Business Matching)
นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร นำผู้ประกอบการฮาลาลจำนวน 38 กิจการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โซน OIE PAVILION บริเวณ Hall 98 - 99 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค(BITEC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Grand Halal Bangkok 2026 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ค. 2569 เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการอาหารฮาลาลไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เชื่อมโยงตลาดและโอกาสในการแสดงสินค้าในงานฮาลาลระดับนานาชาติ โดยคาดหวังให้ผู้ประกอบการได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และต่อยอดธุรกิจได้ในระยะยาว พร้อมแสดงศักยภาพสินค้าฮาลาลไทยไปสู่ระดับสากล
“ผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธ จำนวน 38 กิจการ ได้ผ่านการคัดเลือกและประเมินความพร้อมด้านศักยภาพธุรกิจ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานฮาลาล และมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบโจทย์ตลาด รวมถึงมีความสามารถของกำลังการผลิตที่เพียงพอ โดยแบ่งเป็นสินค้าหลักจำนวน 5 หมวด ได้แก่ ของทานเล่น ขนมขบเคี้ยว 13 ราย เครื่องปรุงรส 11 ราย เครื่องดื่ม 5 ราย ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป 5 ราย และเนื้อสัตว์และอาหารทะเลแปรรูป 4 ราย ทั้งนี้มีสินค้าที่น่าสนใจ อาทิ ข้าวเกรียบผักและเห็ดหอม โดดเด่นเรื่องความกรอบอร่อย บางเบา ไม่อมน้ำมัน มีรสชาติยอดนิยมให้เลือกหลากหลาย อินทผลัมธัญพืชชนิดแท่ง ที่อร่อยและได้ประโยชน์จากอินทผลัม เครื่องดื่มกาแฟมะพร้าว และกาแฟทุเรียนชนิดผง รสชาติเข้มข้น สะดวก ดื่มง่าย และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย”
นายศุภกิจ กล่าวต่อว่า กิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการออกบูธครั้งนี้ ก็คือการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านงานแสดงสินค้าชั้นนำ โดยจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) แบบตัว ต่อตัว (B2B) กับคู่ค้าที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเครือข่ายพันธมิตรให้กับผู้ประกอบการ ฮาลาลของไทย ต่อยอดการค้าและขยายตลาดสู่สากล ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวโน้มตลาด และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
โดยบริเวณโซน OIE PAVILION ยังจัดให้มีกิจกรรม Cooking Show สาธิตการรังสรรค์เมนูอาหารใหม่โดยใช้ผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดย เชฟซัยยิดซูลกีฟลี ไซห์ฮามิ เจ้าของร้าน Chef Yis และ Pizza Rof Boy และเชฟยงค์ฤทธิ์ สุนทร (อานัส) เจ้าของร้าน THE BUNG STEAK HALAL FOOD นอกจากนี้ยังได้เปิดจุดให้คำปรึกษา (Halal Clinic) สำหรับผู้เข้าชมงานที่สนใจขอรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยจะให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน HALAL ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตรวจวิเคราะห์ (ห้องปฎิบัติการ) และด้านการเงิน การลงทุน
ทั้งนี้จะจัดให้มีพิธีเปิด “อุตสาหกรรมฮาลาล OIE PAVILION” ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันพุธที่ 15 ก.ค. 2569 เวลา 14.00 น. ณ Hall 98 บริเวณโซน OIE PAVILION ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณน้ำผึ้ง และคุณนภัสวรรณ โทร. 02 4228688 ต่อ 2404, 9204