“ไก่ต้มน้ำปลาบ้านห้วยปลาดุก” ต้มขายหน้าบ้าน เอาตัวรอดช่วงโควิด สู่อาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวและชุมชน เคยขายสูงสุดถึงวันละ 700-800 ตัว

“ไก่ต้มน้ำปลา” บ้านห้วยปลาดุก ถูกพูดถึงในวงกว้าง เมื่อนักท่องเที่ยว และคนเดินทางล่องใต้ ได้ไปเจอ “ ไก่ต้มน้ำปลา” ชุมชนหนึ่งริมถนน อำเภอแก่งกระจ่าง ต่างชื่นชอบในรสชาติความแซ่บ จนต้องบอกต่อ ใครจะเชื่อว่าแค่วันแรกขาย ไม่ถึง 10 ตัว ผ่านมา ไม่กี่เดือนยอดขายทะยานไปหลักเกือบพันตัวเทศกาลตรุษจีน และต่อมายังได้ถูกยกให้เป็น ผู้ประกอบการชุมชนมีดี กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอดไก่ต้มน้ำปลา สร้างรายได้ชุมชนได้มีรายได้เลี้ยงชีพก้าวข้ามความยากจน
นายศุภชัย เทพบุตร เจ้าของไก่ต้มน้ำปลา(โอ๋ ห้วยปลาดุก )แก่งกระจ่าง จังหวัดเพชรบุรี หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วม กิจกรรม SMART Local ME-D รุ่นที่ 3 ผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกจนสามารถ ยกระดับและต่อยอดธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม และจากไก่ต้มน้ำปลา ที่ขายข้างทาง หมู่บ้านห้วยปลาดุก อำเภอแก่งกระจ่าง จังหวัดเพชรบุรี ได้ยกระดับขึ้นมาเป็น ผู้ประกอบการชุมชนมีดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่มา ไก่ต้มน้ำปลา บ้านห้วยปลาดุก ของ (คุณโอ๋)
นายศุภชัย (โอ๋) เล่าว่า จุดเริ่มต้นไก่ต้มน้ำปลา บ้านห้วยปลาดุก เกิดขึ้นมาจาก ในช่วงโควิด ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ จากอาชีพหลักที่ทำการเกษตรไม่สามารถนำสินค้าเกษตร ออกไปขายนอกพื้นที่ได้ ตนเองและแม่ (นางชั้น เทพบุตร) คิดกันว่า จะต้องทำอะไรขายในชุมชน และแม่ เป็นแม่ครัวที่ทำอาหารอะไรก็อร่อย โดยเฉพาะเมนูไก่ต้มน้ำปลา แม่ก็เลยทำไก่ต้มน้ำปลามาขาย ในหมู่บ้าน เพราะเดินทางไปไหนไม่ได้ในช่วงนั้น
โดยวันแรกที่ต้มไม่กี่ตัว ขายหมดวันต่อมาคนในหมู่บ้านบอกต่อๆ กัน เข้ามาสั่ง แม่ทำเพิ่ม 30 ตัว ขายหมดอีก ตั้งแต่นั้น แม่ทำไก่ต้มน้ำปลาขายมาเรื่อย เกิดการบอกต่อของคนที่ได้กิน พอถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน ปีแรก มีออเดอร์เข้ามากว่า 700 ตัว มาจนถึงทุกวันนี้ ออเดอร์ช่วงเทศกาลตรุษจีน 700-800 ตัว จากเดิมใช้ไก่ในชุมชน ที่ชาวบ้านเลี้ยง ไม่พอก็ต้องไปซื้อไก่มาจากห้างค้าส่ง เฉพาะแค่ช่วงเทศกาลตรุษจีน เท่านั้นที่เราใช้ไก่ นอกพื้นที่ ถ้าเป็นช่วงขายปกติทุกวัน จะใช้ไก่ ของคนในชุมชน และไก่ที่เลือกมาใช้เป็นไก่พื้นบ้าน ที่เลี้ยง ไม่ได้ใช้ไก่พันธุ์ ที่เลี้ยงตามฟาร์มใหญ่ เพราะรสชาติจะไม่ได้
เคล็ดลับความอร่อยไก่ต้มน้ำปลา โอ๋ บ้านห้วยปลาดุก
เป้าหมาย หรือ ความตั้งใจ ของเรา ต้องการจะช่วยเหลือคนในชุมชน บ้านห้วยปลาดุก ของเราให้เค้ามีรายได้ จากการขายไก่ต้มน้ำปลาของเราด้วย ดังนั้น ทุกอย่างที่ใช้ก็จะมาจากชุมขน ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลโตนด เพชรบุรี พริกขี้หนูสวน ที่เก็บมาใหม่ จะมีความสด และหอม และที่สำคัญ คือการเลือกใช้มะนาวเมืองเพชร ที่มีเอกลักษณ์ และได้รับขึ้นทะเบียนเป็น มะนาว GI เพชรบุรี มีความพิเศษเปลือกบาง เม็ดเล็ก และให้น้ำมะนาวที่หอม หวานอมเปรี้ยว พอนำทุกอย่างมาปรุงรส จะได้น้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลา ที่ใครชิมก็ต้องติดอกติดใจ
เคล็ดลับความอร่อยไก่ต้มน้ำปลา โอ๋ บ้านห้วยปลาดุก บอกว่า มาตั้งแต่วัตถุดิบที่ดีจากในพื้นที่ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไก่ที่เลือกมาใช้ หรือ มะนาวแป้นเมืองเพชร หนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใคร และอื่นๆ ส่วนเทคนิค การต้มไก่ แม่ผมจะต้มด้วยเตาฟืนและต้มด้วยสมุนไพรที่หาได้ในพื้นที่ การต้มด้วยเตาฟืนอุณหภูมิ มันจะขึ้นๆ ลงๆ ทำให้ได้หนังไก่ที่หนึบ ไม่เหนียว เนื้อข้างในจะมีความฉ่ำชุมน้ำ หนังไก่ก็จะไม่แห้งด้วย และความสุกกำลังพอดี ช่วยให้ไก่ต้มน้ำปลา ของเราออกมารสชาติดี
และจากวิกฤตโควิด เป็นโอกาส ทำให้ผมและแม่ ก็เลยทำไก่ต้มน้ำปลา ขายเป็นรายได้เลี้ยงชีพ ดูแลครอบครัว และยังมีเงินแบ่งปัน ให้กับคนในชุมชน เพราะแม่ผม เป็นคนเอื้อเฟือเพื่อแผร่ ใครเดือดร้อนอะไร มาหยิบยืม แม่พอมีก็จะให้ รายได้มาจากขายไก่ต้มน้ำปลา เราจะไม่ได้รวยเงินทอง แต่รวยน้ำใจ ที่ช่วยเหลือกันในชุมชน ที่ครอบครัวทำแบบมาตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตายาย และตกมาถึงรุ่นแม่ของผม ก็จะยังช่วยเหลือคนในชุมชน
ไม่ขายที่ไหน อยากกินต้องไปกินถึงที่
สานฝันเห็นคนในชุมชนมีรายได้ไปพร้อมๆกัน
สำหรับการขายไก่ต้มน้ำปลา ในครั้งนี้ ผมตั้งใจว่า ถ้ามีคนรู้จัก และชื่นชอบไก่ต้มน้ำปลาของเรา จะต้องเดินทางมากินที่หมู่บ้านของเรา เท่านั้น ผมจะไม่เอาออกไปขายตามสถานที่ต่างๆ แม้ว่าจะได้รับโอกาสให้ไปออกบูท กับหน่วยงานต่างๆ หลายแห่ง แต่ผมเลือกที่จะขายอยู่กับชุมชน นอกเสียจากคนรู้จักให้ผมหิ้วมาให้ เวลามาประชุมในกรุงเทพฯ ผมก็จะหิ้วเอามาแค่เท่าที่สั่ง เพราะเราต้องการจะให้ทุกคนที่ชื่นชอบไก่ต้มน้ำปลาของเราเข้ามากินถึงที่ชุมชนของเรา
ทั้งนี้ เมื่อลูกค้านักท่องเที่ยวมาถึงที่จะกินไก่ต้มสด รสชาติดีกว่า และที่สำคัญกว่านั้น เราจะได้ต่อยอดช่วยเหลือคนในชุมชน เพราะไม่ได้มากินไก่อย่างเดียว จะได้เจอสินค้าของชาวบ้าน นำมาขายด้วย ไม่ว่าจะเป็น “มะนาวเมืองเพชรแท้ๆ” ปัจจุบันเริ่มหายากมาก แต่ชุมชนของเราการันตี ว่า ของแท้ ซึ่งปลูกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ไม่ได้มีการนำไปผสมพันธุ์ หรือ ดัดแปลงตัดแต่งพันธุกรรมใดๆ บางต้นอายุหลายสิบปี ซึ่งชาวบ้านก็จะนำมาตอนกิ่งพันธุ์ขาย หรือ พริกขี้หนูสวนหอมๆ แม้แต่น้ำตาลโตนดของดีเมืองเพชร เราจะให้ชาวบ้านนำมาจำหน่ายที่ร้านของเรา เพื่อช่วยเหลือ คนในชุมชนมีรายได้ ไปพร้อมกับการขายไก่ต้มน้ำปลาของเราด้วย
ในอนาคต อาจจะมีการปรับแต่งสถานที่ให้น่าอยู่มากขึ้น เพื่อรองรับคนที่ต้องการมานั่งกินที่ร้าน เพราะการกินไก่ต้มน้ำ ถ้ากินแบบต้มสดๆ ใหม่ๆ รสชาติจะอร่อยกว่า การซื้อกลับไปกินที่บ้าน อย่างผมเวลามากรุงเทพฯ และเอาไก่ต้มน้ำปลา มาให้กับลูกค้า บอกว่า รสชาติความอร่อยหายไปนะ จะไม่อร่อย เหมือนที่เคยกินแบบต้มสดๆ ใหม่ รับได้ ผมก็หิ้วมาให้เค้าได้ ซึ่งการปรับแต่งสถานที่ครั้งนี้ ไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมาย แค่นำสิ่งที่เรามีอยู่ ธรรมชาติ จากต้นไม้ จากบ่อน้ำ มาปรับให้น่าดูมากขึ้น ตามกำลังเงินในกระเป๋า ที่เรามี
ขายไก่ต้มน้ำปลาทำให้ครอบครัวมีรายได้ทุกวัน
ปัจจุบัน รายได้จากการขายไก่ต้มน้ำปลา ของ แม่ผมจะมีรายได้ทุกวัน โดยยอดขายต่อวัน ประมาณ 3-4 พันบาท แค่นี้ แม่ผมก็พอใจมากแล้ว เพราะเป็นรายได้ที่เข้ามาทุกวัน แม่ก็ขายหมดทุกวันหนึ่งประมาณ 16-20 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท ลูกค้าตอนนี้ ไม่ใช่แค่คนในหมู่บ้าน แต่คนนอกพื้นที่ใกล้เคียง ต่างอำเภอแวะมาซื้อกัน หรือ ให้เราหิ้วไปส่ง บ้าง และด้วยความไก่ของเรารสชาติดี พอในช่วงที่จัดงานบุญ อะไร ก็จะมาสั่งไก่เรา ก็จะขายตรงนี้ได้เยอะ
โอ๋ เล่าว่า ทุกวันนี้ ชาวบ้าน คนในชุมชนเองก็ยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรม แต่เป็นที่น่าเสียดาย เพราะบางคนได้ขายที่ดินไป ก็จะไม่มีที่ดินทำกิน เราอยากจะต้นแบบให้คนในชุมชนอยู่แบบพอเพียงและหันมาทำเกษตรเลี้ยงชีพ เพราะถ้าขายที่ดินไปแล้ว เงินหมดไป ที่ดินก็ไม่มีทำกิน เหมือนหลายครอบครัวในชุมชนของเรา
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