คต. จับมือ สสว. เดินหน้าโครงการยกระดับ SME ข้าวไทย ก้าวสู่ตลาดโลก จัดงาน "Thai Rice Roadshow” ในกวางโจว หนุน SME ข้าวไทยเข้าสู่แดนมังกร

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการยกระดับ SME ข้าวไทย ก้าวสู่ตลาดโลก ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ สสว. โดยจัดงาน "Thai Rice Roadshow: Think Rice Think Thailand" ในระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2569 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสู่ตลาดจีน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการโครงการยกระดับ SME ข้าวไทย ก้าวสู่ตลาดโลก เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและยกระดับผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้สามารถเชื่อมโยงการค้า และนำไปสู่การส่งออกสินค้าดังกล่าวได้ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในด้านคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งความหลากหลายและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้น
โดยโครงการฯ ดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดงาน "Thai Rice Roadshow" ณ นครกวางโจว และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย โดยการใช้ Soft Power
สำหรับการจัดงาน "Thai Rice Roadshow" ได้ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2569 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากกวางโจวเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งข้าวไทย ซึ่งเป็นมณฑลที่มีผู้บริโภคข้าวมากที่สุด และผู้นำเข้าข้าวของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองกวางโจว อีกทั้งข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนกว่าร้อยละ 80 ผ่านด่านในมณฑลกวางตุ้ง และกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศจีน กวางโจวจึงมีความสำคัญในด้านการค้าข้าวอย่างมาก ในการนี้ ตนจึงได้มอบให้นางชนินทร หริ่มเจริญ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวม 28 ราย โดยมีคณะผู้ส่งออกข้าวไทย ผู้แทนกรมการค้าภายใน และผู้แทน สสว. เข้าร่วมคณะ
โดยภายในงาน Thai Rice Roadshow กรมฯ ได้กิจกรรมการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของผู้ประกอบการ SME ทั้ง 28 ราย การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ SME ดังกล่าวกับผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ/ผู้ประกอบการรายสำคัญในจีน เพื่อส่งเสริมการส่งออกของผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวไทย นอกจากนี้ ยังนำตัวอย่างข้าวไทยได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว ข้าวหอมไทย ข้าวเหนียว และข้าวคุณลักษณะพิเศษของไทย อย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด และข้าวหอมนิล ไปจัดแสดงนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ความหลากหลาย และคุณภาพมาตรฐานของข้าวไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้าวไทย ขณะเดียวกันยังจัดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมอาหารไทยที่ทำจากข้าวไทย เช่น ข้าวอบสับปะรด ข้าวอบใบบัว และข้าวเหนียวมะม่วง เป็นต้น เพื่อจะได้รับรู้รสชาติและเอกลักษณ์ของข้าวไทย และกระตุ้นความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้น
ส่วนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย โดยการใช้ Soft Power ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผ่านทาง Offline และ Online โดยทาง Offline เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในเมืองกวางโจว 3 ร้าน ได้แก่ ร้าน Mango Tree ร้าน Lian Restaurant และร้าน Manmailai ภายใต้แคมเปญ “Think Rice Think Thailand : Taste of Thai Cuisine” ในระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2569 โดยผู้ที่ไปทานอาหารที่ร้านดังกล่าวและสั่งเมนูที่เข้าร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ โดยรางวัลใหญ่เป็นตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางกวางโจว – กรุงเทพฯ จำนวน 2 ที่นั่ง เพื่อมาสัมผัสประสบการณ์อาหารไทยรูปแบบ Fine Diningที่ร้าน "ข้าวสารเสก" ย่านทรงวาด กรุงเทพมหานคร โดยเชฟแพม–พิชญา สุนทรญาณกิจ เชฟมิชลินสตาร์ซึ่งตนได้มอบให้นางชนินทร หริ่มเจริญ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในการเปิดแคมเปญดังกล่าวในโอกาสที่นำคณะไปจัด "Thai Rice Roadshow" ณ นครกวางโจว ในส่วนการประชาสัมพันธ์ข้าวไทย โดยการใช้ Soft Power ผ่าน Online กรมฯ จะร่วมกับ 4 Key Influencers ในตลาดสำคัญของข้าวไทย
อย่างจีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ประชาสัมพันธ์ข้าวไทย เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นความต้องการบริโภคข้าวไทยให้เพิ่มขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับ Key Influencer คาดว่า ภายในเดือนนี้จะรับการยืนยัน
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า จีนเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญและมีศักยภาพสูงของไทยที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000–750,000 ตัน/ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 – 27 ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีนที่มีประมาณ 1.63 – 6.14 ล้าน/ปี สำหรับในปี 2569 ในช่วง 5 เดือนแรก ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้วกว่า 139,460 ตัน โดยจีนเป็นอันดับ 5 ของตลาดส่งออกที่สำคัญของข้าวไทย
รองจากแอฟริกาใต้ สหรัฐฯ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ สำหรับชนิดข้าวที่ส่งออกไปจีนส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว (ร้อยละ 50) รองลงมา ได้แก่ ข้าวเหนียว (ร้อยละ 32) และที่เหลือเป็นข้าวหอมมะลิไทย ทั้งนี้ จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการยกระดับ SME ข้าวไทย ก้าวสู่ตลาดโลก จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้เข้าถึงตลาดต่างประเทศควบคู่กับการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค และช่วยยกระดับภาพลักษณ์ข้าวไทยในฐานะสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียม เพิ่มมูลค่าทางการค้า และสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในจีนต่อไป