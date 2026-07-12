ปรับตัวเอสเอ็มอี!! “ปาปาโฮม” เปลี่ยน ร้านวัสดุก่อสร้างเป็นร้านสะดวกซื้อ ตั้งเป้าแฟรนไชส์ปีแรก 10 สาขา

ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ซ่อมบ้าน การแข่งขันดุเดือดมาตลอด ด้วยมูลค่าตลาดมีสูง หลายรายพยายามจะเข้ามาสู่ตลาดนี้ และก็เป็นอีกครั้ง ที่เราจะได้เห็นการปรับตัวเอสเอ็มอีในวงการก่อสร้างเพื่อรับมือกับการเข้ามาบุกตลาดโมเดิร์นเทรดรายใหญ่ที่เข้ามาแชร์ตลาดพื้นที่ต่างจังหวัด โดยนำเสนอรูปแบบใหม่ร้านวัสดุก่อสร้างแบบของ แฟรนไชส์ “ปาปาโฮม”
นายเกรียงไกร ช่วยดำรงสกุล (ลุงช่าง) เจ้าของเพจ คุยกับลุงช่าง และเจ้าของปาปาโฮม PAPAHOME เล่าถึง ปาปาโฮมว่า PAPAHOME เป็นร้านวัสดุก่อสร้าง ในรูปแบบใหม่ วางตัวเป็นคอนวีเนียนสโตร์ ที่ไม่ได้ขายแค่วัสดุก่อสร้าง และจบ แต่เรายังเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ให้กับ ทั้งช่าง เจ้าของบ้าน และนักลงทุน ได้มาเจอกัน เพราะการเกิดขึ้นของปาปาโฮมในครั้งนี้ อาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการก่อสร้าง เมืองไทย ที่ตอบโจทย์ คนที่มีปัญหาเรื่องบ้านและยังหาคำตอบไม่ได้
“ความตั้งใจของเรา คือ ต้องการที่จะทำคอนเซ็ปต์ของปาปาโฮมให้เหมือนกับ ร้านสะดวกซื้อชื่อดัง อย่าง 7-11 เพราะปัญหาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการของช่าง หรือ เจ้าของบ้าน ที่ ต้องการสินค้าชิ้นเดียว ก็คงไม่ได้ต้องการจะไปห้างใหญ่ หรือบางครั้งไม่ได้ต้องการเดินเลือกของเป็นชั่วโมง ไม่ได้อยากจอดรถไกล แลกบัตร ขึ้นบันไดเลื่อน เดินวนทั้งห้าง เพื่อซื้อของแค่ชิ้นเดียว โดยเฉพาะช่าง ที่เวลาทุกนาทีมีค่า”
ทั้งนี้ PAPAHOME จึงไม่ใช่ร้านวัสดุก่อสร้างที่พยายามมีของเยอะที่สุดแต่เป็นร้านที่ แต่เราเลือกของที่ควรใช้ มาให้แล้ว เช่น งานแบบนี้ ใช้ตัวนี้พอ งานแบบนี้ ต้องใช้ของดีหน่อย ซ่อมแค่นี้ ไม่ต้องซื้อแพ็กใหญ่ ใช้ท่อแค่ 1 เมตร ก็ไม่ต้องแบกท่อ 4 เมตรกลับบ้าน เราคิดจากปัญหาจริงของคนใช้งานไม่ใช่เริ่มจากสินค้า แต่เริ่มจากคำว่า“ลูกค้าจะเอาของชิ้นนี้ไปแก้ปัญหาอะไร” เพราะสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดของงานซ่อมบ้านคือ ซื้อของแล้วไม่ครบ ลืมของเล็กๆ ชิ้นเดียว ต้องขับรถกลับไปซื้อใหม่ ซึ่งเสียเวลา เสียค่าน้ำมัน และบางทีงานก็ไม่จบ
โดยทุกอย่างเราคิดออกแบบมาให้ จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการช่าง มานาน และสิ่งที่ไม่เหมือนร้านวัสดุก่อสร้าง ที่อื่น คือ PAPAHOME ออกแบบป้ายแนะนำ สื่อช่วยจำ และคนคอยบอกว่า“พี่หยิบตัวนี้แล้ว อย่าลืมตัวนี้นะ” เป้าหมายคือให้ลูกค้ามาครั้งเดียว แล้วแก้ปัญหาได้จบ เป็นต้น
และ เจอคำถามบ่อยๆ ว่า “ร้านวัสดุก่อสร้างมีเยอะอยู่แล้ว แล้วทำไมต้องมี PAPAHOME?” คำตอบก็เหมือนกับคำถามที่ว่า “ในเมื่อมีห้างใหญ่ มีของครบทุกอย่าง แล้วทำไมเซเว่นยังขายได้ ” โดยเฉพาะ “ช่าง” และ “เจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมของด่วน” เขารู้อยู่แล้วว่าต้องการอะไร สิ่งที่เขาต้องการจริงๆ คือ เร็ว ง่าย และจบ
ในส่วนของลำเล ที่ PAPAHOME เลือกให้กับนักลงทุน นั้น พิจารณาจากหลายปัจจัย โดยเลือกเปิดในทำเล ที่มีความพร้อมเรื่องของที่จอดรถ ครั้งนี้ เลือกเปิดใน ปั๊มน้ำมัน หรือ คอมมูนิตี้มอลล์ เพราะปั๊มคือที่ที่คนเข้าออกง่ายที่สุดเลี้ยวเข้า จอดหน้าร้าน ซื้อของ จ่ายเงิน แล้วไปต่อได้เลยไม่ต้องวนหาที่จอด ไม่ต้องแลกบัตร ไม่ต้องเสียเวลาจากเดิมที่อาจใช้เวลา 30 นาทีPAPAHOME อยากทำให้เหลือแค่ 3 นาที
ทั้งนี้ PAPAHOME ไม่ได้ต้องการจะเป็นแค่ร้านขายของ เราตั้งใจให้เป็น “คอมมูนิตี้ของช่าง”เป็นพื้นที่ให้ช่างได้นั่งคุย นัดลูกค้า ดูวัสดุ วางแผนงาน ขอคำแนะนำ และอัปเดตสินค้าใหม่ๆเพราะเราเชื่อว่าอาชีพช่างควรมีพื้นที่ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนจริงๆ ในขณะที่ เจ้าของบ้านก็ได้ประโยชน์ เพราะสามารถมาดูวัสดุ คุยกับช่าง หาคำแนะนำ หรือหาช่างจากพื้นที่ของ PAPAHOME ได้ เราอยากจะทำตัวเองให้เหมือนกับเซเว่น คือ หิวเมื่อไหร่ก็แวะ ไปเซเว่น แต่พอนึกถึงเรื่องซ่อมบ้าน แวะมา PAPAHOME
สุดท้าย เราองไม่ได้ต้องการให้ PAPAHOME คือร้านวัสดุใกล้บ้าน ที่ไม่ได้ขายแค่ของแต่ช่วยให้ปัญหางานซ่อม “จบไวขึ้น ง่ายขึ้น และมั่นใจขึ้น” โดยได้เริ่มจากสาขาแรกที่บุรีรัมย์ เส้นบุรีรัมย์–นางรอง ในปั๊มบางจาก ที่เลือกเปิดที่บุรีรัมย เพราะหุ้นส่วนของเราอยู่ที่นี่ ก็เลยได้เปิดร้านต้นแบบที่นี่ ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่า ในปีแรก อยากจะเปิดให้ได้สัก 10 สาขา ในพื้นที่ภาคอีสานก่อนและขยายไป ชลบุรี หรือ ระยอง เป็นต้น
"สำหรับเป้าหมายของเราคือไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหน วันหนึ่ง PAPAHOME จะไปอยู่ใกล้คุณเพราะลุงช่างไม่ได้อยากช่วยแค่ในจอ หรือ บนโลกออนไลน์ แต่อยากมีพื้นที่จริง ทีมจริง และระบบจริง บนโลกออฟไลน์ เพื่อช่วยให้ทุกงานซ่อมบ้านจบได้ง่ายกว่าเดิม ภายใต้คอนเซ็ป คือ “เซเว่นของงานซ่อมบ้าน เร็ว ง่าย จบ ใกล้ช่าง ใกล้บ้าน” สุดท้าย ต้องการที่จะเป็น วางตัวเป็นคอนวีเนียนสโตร์ ที่ เราไม่ได้ขายวัสดุอย่างเดียว แต่เราให้โซลูชั่น ช่าง แวะมาหางาน เจ้าของบ้าน มาหาของ และหาช่าง และผู้ลงทุน มาลงทุนกับเราได้" ลุงช่างพูดทิ้งท้าย
ติดต่อ โทร. 065- 495 -5055
Facebook : Papahome ร้านอุปกรณ์ซ่อมบ้าน
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