xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒนาธุรกิจฯ ร่วม สสว. เปิดเวที ‘Herban Era Masterclass’ดึงเจ้าของแบรนด์ชั้นนำ ถ่ายทอดกลยุทธ์สร้างแบรนด์รับเทรนด์สุขภาพโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทยก้าวทันกระแสเศรษฐกิจสุขภาพโลก (Wellness Economy) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรม ‘Herban Era Masterclass : ปั้นธุรกิจรับเทรนด์สุขภาพโลก’ ภายใต้แคมเปญ ‘Herban Era เริ่มต้นสุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย’ เปิดเวทีรวมผู้เชี่ยวชาญ นักการตลาด และเจ้าของแบรนด์ Wellness ชั้นนำของประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกด้านการสร้างแบรนด์ การตลาด และการต่อยอดธุรกิจ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพรและธุรกิจเวลเนสไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ

นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Herban Era Masterclass : ปั้นธุรกิจรับเทรนด์สุขภาพโลก (9 กรกฎาคม 2569) ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ ว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรม Wellness เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกัน การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการใช้ชีวิตที่สมดุล ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะธุรกิจสมุนไพรที่มีจุดแข็งจากภูมิปัญญาไทยและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ หากสามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างนวัตกรรมและแบรนด์จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายตลาด และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ปัจจุบันการแข่งขันไม่ได้วัดกันที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ประกอบการต้องสามารถสร้างแบรนด์ สื่อสารคุณค่า และเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจัดกิจกรรม Herban Era Masterclass เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็น พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจริง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์ Wellness ชั้นนำของไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แก่ คุณมิตรดนัย สถาวรมณี เจ้าของแบรนด์ Plantae มาร่วมแบ่งปันเส้นทางการเปลี่ยน Passion ด้านสุขภาพให้กลายเป็นแบรนด์ Wellness ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ คุณธีระฑัต หนูดำ จากแบรนด์ La Glace ร่วมถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาสินค้าให้เติบโตสู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ผู้บริโภคจดจำและเกิดความผูกพันกับแบรนด์ และปิดท้ายด้วย คุณวรวิทย์ ศิริพากย์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ PAÑPURI มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างแบรนด์เวลเนส ระดับพรีเมียมของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ


นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติผ่านการอบรมเชิงลึกด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี และ คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ซึ่งจะถ่ายทอดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้มีจุดยืนที่ชัดเจน สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ นำเสนอแนวทางการใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าเวลเนส ซึ่งล้วนเป็นองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดหวังให้ Herban Era Masterclass เป็นมากกว่าหลักสูตรอบรม แต่เป็นเวทีสร้าง ‘นักธุรกิจสมุนไพรและเวลเนสรุ่นใหม่’ ที่มีทั้งองค์ความรู้ เครือข่าย และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแบรนด์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันสมุนไพรไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจฐานราก และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพของภูมิภาคในอนาคต” รองอธิบดีสถาพรฯ กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจใหม่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4938 Call Center 1570 และ www.dbd.go.th


กรมพัฒนาธุรกิจฯ ร่วม สสว. เปิดเวที ‘Herban Era Masterclass’ดึงเจ้าของแบรนด์ชั้นนำ ถ่ายทอดกลยุทธ์สร้างแบรนด์รับเทรนด์สุขภาพโลก
กรมพัฒนาธุรกิจฯ ร่วม สสว. เปิดเวที ‘Herban Era Masterclass’ดึงเจ้าของแบรนด์ชั้นนำ ถ่ายทอดกลยุทธ์สร้างแบรนด์รับเทรนด์สุขภาพโลก
กรมพัฒนาธุรกิจฯ ร่วม สสว. เปิดเวที ‘Herban Era Masterclass’ดึงเจ้าของแบรนด์ชั้นนำ ถ่ายทอดกลยุทธ์สร้างแบรนด์รับเทรนด์สุขภาพโลก