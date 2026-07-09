กรมพัฒนาธุรกิจฯ ร่วม สสว. เปิดเวที ‘Herban Era Masterclass’ดึงเจ้าของแบรนด์ชั้นนำ ถ่ายทอดกลยุทธ์สร้างแบรนด์รับเทรนด์สุขภาพโลก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทยก้าวทันกระแสเศรษฐกิจสุขภาพโลก (Wellness Economy) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรม ‘Herban Era Masterclass : ปั้นธุรกิจรับเทรนด์สุขภาพโลก’ ภายใต้แคมเปญ ‘Herban Era เริ่มต้นสุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย’ เปิดเวทีรวมผู้เชี่ยวชาญ นักการตลาด และเจ้าของแบรนด์ Wellness ชั้นนำของประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกด้านการสร้างแบรนด์ การตลาด และการต่อยอดธุรกิจ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการสมุนไพรและธุรกิจเวลเนสไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ
นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Herban Era Masterclass : ปั้นธุรกิจรับเทรนด์สุขภาพโลก (9 กรกฎาคม 2569) ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ ว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรม Wellness เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกัน การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการใช้ชีวิตที่สมดุล ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะธุรกิจสมุนไพรที่มีจุดแข็งจากภูมิปัญญาไทยและความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ หากสามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างนวัตกรรมและแบรนด์จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายตลาด และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจุบันการแข่งขันไม่ได้วัดกันที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ประกอบการต้องสามารถสร้างแบรนด์ สื่อสารคุณค่า และเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจัดกิจกรรม Herban Era Masterclass เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็น พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจริง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์ Wellness ชั้นนำของไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แก่ คุณมิตรดนัย สถาวรมณี เจ้าของแบรนด์ Plantae มาร่วมแบ่งปันเส้นทางการเปลี่ยน Passion ด้านสุขภาพให้กลายเป็นแบรนด์ Wellness ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ คุณธีระฑัต หนูดำ จากแบรนด์ La Glace ร่วมถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาสินค้าให้เติบโตสู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ผู้บริโภคจดจำและเกิดความผูกพันกับแบรนด์ และปิดท้ายด้วย คุณวรวิทย์ ศิริพากย์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ PAÑPURI มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างแบรนด์เวลเนส ระดับพรีเมียมของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติผ่านการอบรมเชิงลึกด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี และ คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ซึ่งจะถ่ายทอดกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้มีจุดยืนที่ชัดเจน สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ นำเสนอแนวทางการใช้การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าเวลเนส ซึ่งล้วนเป็นองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดหวังให้ Herban Era Masterclass เป็นมากกว่าหลักสูตรอบรม แต่เป็นเวทีสร้าง ‘นักธุรกิจสมุนไพรและเวลเนสรุ่นใหม่’ ที่มีทั้งองค์ความรู้ เครือข่าย และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแบรนด์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันสมุนไพรไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน Soft Power สำคัญของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจฐานราก และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจสุขภาพของภูมิภาคในอนาคต” รองอธิบดีสถาพรฯ กล่าวสรุป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจใหม่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4938 Call Center 1570 และ www.dbd.go.th