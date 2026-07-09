(คลิป) ใบตะไคร้ - ใบมะขาม เงินล้าน !! ณิชาดาสมุนไพร รับออเดอร์ครั้งละหลายสิบตัน

“ณิชาดาสมุนไพร” รับซื้อ และจำหน่ายสมุนไพรอบแห้ง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีลูกค้า ผู้ประกอบการสมุนไพรแบรนด์ดังกว่า 40 ราย ที่สั่งออเดอร์ สมุนไพรอบแห้งจากณิชาดาสมุนไพร
ต้นไม้ใบหญ้า อยู่รอบๆ ตัว สร้างเงินล้านได้
สมุนไพรที่สั่งซื้อเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว จนหลายคนมองข้าม ไม่ว่าจะเป็น ใบมะขาม ใบตะไคร้ ใบมะละกอ ผิวมะกรูด ดอกกุหลาบ ดอกบัว ดีบัว ตะไคร้ ใบนาด ดอกกระเจี๊ยบ และอีกมากมายหลายที่ส่วนใหญ่พบเห็นได้ทั่วไป จนหลายคนมองว่า เป็นวัชพืชด้วยซ้ำ ฯลฯ
เจ้าของณิชาสมุนไพร บอกว่า ที่ผ่านมาได้ส่งสมุนไพร หรือ พืชชนิดต่างให้กับลูกค้ามามากกว่า 200 ชนิด ลูกค้าออเดอร์อะไรเข้ามา “ณิชาดาสมุนไพร” สามารถจัดหา และจัดเตรียมให้ลูกค้าได้หมด จนมัดใจลูกค้า สั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ปลดหนี้เงินล้าน ให้กับ เจ้าของ “ณิชาดาสมุนไพร” ได้ภายในไม่กี่ปี
มารู้จัก ณิชาดาสมุนไพร
ณิชาดา กิตติโชติธนกุล เจ้าของณิชาดาสมุนไพร เล่าว่า ณิชาดาสมุนไพร เปิดให้บริการรับซื้อ และจำหน่ายสมุนไพรอบแห้ง มาเกือบ 10 ปี เริ่มจากล้มลุกคลุกคลาน นานกว่า 5 ปี แต่ถ้ามาทำจริงจัง และได้ลูกค้า รายใหญ่ ประมาณ 5 ปี ในช่วงโควิด ก็สามารถปลดหนี้ได้เลยจากการรับซื้อและขายสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ช่วงนั้น ราคาดีมาก และพอดีเราปลูกเองด้วย และมีเครือข่าย ซื้อขายสมุนไพรที่ช่วยหาฟ้าทะลายโจรมาส่งลูกค้าให้ได้ในช่วงนั้น
จุดเริ่มต้นที่มาทำสมุนไพร ส่วนตัวไม่สบายเป็นต้อมน้ำเหลืองโต รักษาที่ไหนก็ไม่หาย จนได้มารู้จักสมุนไพร จากคำแนะนำของผู้ที่ขายสมุนไพร ตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อทีเดียว รักษาควบคู่ไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน จนสุดท้าย อาการดีขึ้นเรื่อย จนไม่แน่ใจว่าสมุนไพรตัวไหน กินมาหลายตัว และหลังจากนั้น ก็กินสมุนไพรมาตลอด จนปัจจุบันอาการต่อมน้ำเหลืองโตก็หายขาด ส่วนตัวก็เลยศรัทธา และเชื่อในสมุนไพร เป็นจุดเริ่มต้นให้เราหันมาทำสมุนไพรขาย เริ่มจากการขายน้ำสมุนไพรทั่วๆไปตามตลาดนัด
แจ้งเกิดจากมะแว้ง มารวยฟ้าทะลายโจร
หลังจากนั้น ก็มีคนมาชวนทำสมุนไพรตากแห้ง ตอนนั้นใบมะรุมบูม มาก เค้าเอาไปทำแคปซูลขาย แต่ที่มาแจ้งเกิดจริงๆ ตอนที่มาทำมะแว้ง เพราะเราได้ส่งบริษัทผู้ผลิตยาสมุนไพรชื่อดัง มารับซื้อ และต่อยอดให้เรา เพราะต้องการสมุนไพรอะไรเราก็หาให้เค้าได้หมด จนได้ค้าขายกันมาจนถึงทุกวันนี้ แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ ต้องต่อสู้ดิ้นรนเยอะมาก เพราะการทำสมุนไพรไม่ได้ง่าย หลายคนมองว่า มันง่ายเป็นพืชที่หาได้ทั่วๆไป ไม่ต้องปลูก ต้องดูแลมาก แต่ในกระบวนการที่จะทำสมุนไพรให้สวยและสามารถส่งลูกค้าได้ ผ่านกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนกว่าจะได้เงิน
หรือการที่เราจะได้ใจลูกค้าไม่ได้ง่ายๆ นอกจากเราหาต้องหาสมุนไพรตามความต้องการลูกค้าแล้ว ซึ่งไม่ได้ง่ายบางครั้งไม่รู้เหมือนกันว่า จะไปหาพืชชนิดนี้ จำนวนมากจากที่ไหน แต่ที่สามารถทำได้ทุกวันนี้ เพราะเราโพสต์บนออนไลน์ และก็มีคนติดต่อเข้ามา พอทำไปได้ระยะเริ่มเป็นที่รู้จัก พอเราโพสต์ตามหาพืชชนิดไหนก็จะมีคนติดต่อเข้ามา วันนี้ ลูกค้าต้องการอะไรสามารถหาได้หมด การทำงานของเรา ต้องพร้อมทั้งคนซื้อ และคนขาย ขาดอย่างใด อย่างหนึ่งไม่ได้
ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
“การจะทำอะไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นไม่ง่าย อยากจะบอกทุกคนที่อยากจะทำเหมือนกับเราว่า ในครั้งแรก จะไปแนะนำใครไม่ได้เลยจนกว่า เราจะทำของเราให้ดีก่อน คือเราต้องเก่งก่อน พอเราเก่งแล้ว ครั้งนี้ แนะนำอะไรก็จะมีคนเชื่อถือเรา และแบ่งปันคนอื่นๆ ได้ การได้ใจลูกค้า เราต้องทำของสวยและต้องเป็นของพรีเมี่ยม คือต้องสวยและดี ถ้าของไม่สวยและไม่มีคุณภาพ ลูกค้าไม่เอา คือทิ้งอย่างเดียว ในช่วงแรก ก็มีสินค้าที่เราทิ้งไปก็เป็นจำนวนมาก และการที่เราจะได้ใจลูกค้า นอกจากทำของสวยและดี เราจะต้องซื่อสัตย์ และต้องไม่ฉวยโอกาส เป็นคนนอบน้อม เพื่อให้ลูกค้าเมตตาเรา เป็นเหตุผลที่ ทำให้ลูกค้ายังไว้ใจเราทุกวันนี้”
“การไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา ที่ผ่านมาใน บางครั้งสมุนไพรบางชนิดเป็นที่ต้องการของตลาด และราคาขึ้นไปสูงมาก เราฉวยโอกาสลูกค้าขึ้นราคาสูงๆ ไปอีก เราจะไม่ทำ คือ ซื้อมาเท่าไหร่ เคยบวกราคาเท่าไหร่ ก็เท่านั้น ซึ่งเราบวกราคาไม่เกิน 10-20 เปอร์เซ็นต์ บวกกำไรไม่เยอะเพราะเน้นขายจำนวนวอลุ่มมากๆ ”
พืช หรือ สมุนไพรทุกตัวส่งขายเราต้องไม่มีสารเคมี
ณิชาดา เล่าถึงสมุนไพรที่รับซื้อ ว่า มาจากทั่วประเทศ ก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ เพราะเราเหมือนตัวกลางมาบริหารจัดการ จัดหาให้กับ บริษัทฯ ผู้ผลิตสมุนไพรอีกทอดหนึ่ง ขั้นตอนการทำงานของเรา คือ รับซื้อมาผ่านกระบวนคัด และทำความสะอาด และอบอีกครั้ง เพราะสมุนไพรที่ได้มา ก็จะตากแห้งมาให้ แต่ก็ต้องมาอบอีกครั้ง เพื่อให้ไม่มีความชื้น ป้องกันการเกิดเชื้อรา และคัดเลือกสิ่งที่ไม่ต้องปนมาหรือติดมา กว่าจะได้สินค้าส่งลูกค้าต้องผ่านหลายขั้นตอน
และที่สำคัญ คือ สมุนไพรเหล่านั้น ต้องไม่มีสารเคมีตกค้าง ซึ่งทางบริษัทที่รับซื้อจะตรวจทุกล็อต มีเครื่องตรวจ ถ้าเจอสารเคมี ก็จะไม่รับซื้อเลยเราก็ต้องย้ำกับ คนที่มาขายสมุนไพรว่าจะต้องเป็นออแกนิกแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ต้องไม่ฉีดยา พ่นสารเคมีใดๆ ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องเป็นสารชีวภาพ เพราะบางครั้งต้องไล่แมลง เดียวนี้ สารชีวภาพไล่แมลง และให้ประสิทธิภาพที่ดี สามารถนำมาใช้ได้
ใบมะขามมีเท่าไหร่รับหมด ราคาตันละ 2หมื่นบาท
สำหรับในส่วนของสมุนไพร ที่มีออเดอร์เข้ามาประจำ จากลูกค้า มีประมาณ 20 กว่าตัว หลักที่รับซื้อเยอะตอนนี้ จะเป็น “ใบมะขาม” รับซื้อไม่อั้น มีเท่าไหร่ก็ซื้อหมด ส่วนตัวอื่น ที่รับซื้อประจำ กระเจี๊ยบแดง ตะไคร้ กุหลาบ บัวสีน้ำเงิน กิโลหนึ่งเป็นหลักร้อยบาท สำหรับบัวสีน้ำเงิน เพราะขั้นตอนการทำยาก ดอกอัญชัน เป็นต้น
ส่วนใบไม้ ต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะสั่ง เช่น ล่าสุด ได้ออเดอร์ใบตะไคร้ ซึ่งเราไม่ได้ไปซื้อหามา เพราะสามารถตัดใบตะไคร้ จากไร่ที่เขาปลูกได้ และเราก็ปลูกเองด้วย แต่ในส่วนของต้นตะไคร้ เราก็ยังต้องรับซื้ออยู่ แถวบ้านปลูกตะไคร้กันเยอะ ใบก็ไม่ได้ใช้ตัดทิ้งอยู่แล้ว เราก็ไปเอามาได้ ตอนนี้ เรายังสามารถหาได้ เราก็เลยยังไม่ได้รับซื้อ แต่ถ้ารับซื้อ ใบตะไคร้ราคาไม่ได้สูง กิโลละหลักสิบบาท ส่วนใบมะขาม อันนี้ เรารับซื้อ ไม่อั้น ราคากิโลกรัมละ 20 บาท ถึง 25 บาท ใบมะขามนำไปทำลูกประคบ เอาไปทำยา มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย ส่วนใบตะไคร้เพิ่งได้ออเดอร์หลายตันจาก แบรนด์ยาดมชื่อดัง นำไปทำเป็นส่วนผสมในยาดม เป็นต้น
ปลูกมะขาม 5 ต้น เก็บใบได้เป็นตัน
ขั้นตอนการเก็บใบมะขาม เนื่องจากใบมะขามร่วงง่าย ก็ต้องใช้ตาข่าย ในการรองเพื่อไม่ให้มันร่วง และตัดกิ่งสดลงมาเก็บไว้ในตาข่าย และตากแดดให้โดนแสงแดด และจะต้องเอาผ้าใบคลุมกันฝนในช่วงนี้ ใบมะขาม ต้นหนึ่งเก็บใบมะขามตากแห้งแล้วได้ 200-300 กิโลกรัม ถ้ามีสัก 3-4 ตัน ก็เก็บได้กันเป็นตันเลย หนึ่งตัน 1,000 กิโล ขายได้ 20,000 -25,000 บาท แล้ว
นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรชนิดอื่นๆ หรือ ใบไม้ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ได้ปลูก แต่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อะไร ถ้าเรามีออเดอร์ อะไรเข้ามา ก็จะแจ้งโพสต์บนโซเชียลฯ อย่างล่าสุด ได้ออเดอร์ ใบมะคร่ำไก่ มา ก็เปิดรับคนที่มีก็มาส่งเรา ถ้าอยู่ไกลบวกค่าขนส่งเพิ่มไปให้กิโลละ 10 บาท
ตัวอย่าง คนที่นำมาสินค้ามาขายเรา ถ้าเป็นแถวบ้านก็ยังถือว่าไม่เยอะ เพราะส่วนใหญ่คนแถวนี้ทำเกษตร มีรายได้ขายกันได้อยู่แล้ว การทำแห้งส่งเรามีขั้นตอนเยอะเค้าก็ไม่ทำกัน แต่มีคนหนึ่งที่รับซื้ออยู่ ทำดอกอัญชันอบแห้งมาส่งเรา ประจำ ก็มีรายได้ต่อเดือน 3-5 พันบาท รายได้เสริมจากการทำเกษตรอย่างอื่น หรือ คนที่ปลูกมะกรูดเอาไว้กินต้นหนึ่ง มันดกมาก เก็บได้เป็นร้อยกิโล ก็มาทำผิวมะกรูดตากแห้งส่งให้เรา ก็มีรายได้แล้ว เป็นรายได้เสริม
หรือ ใบย่านาง ใบรางจืด อะไรเหล่านี้ ไม่ต้องดูแลเยอะ ขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ต้องซื้อยาฉีดพ่น ไม่ต้องใส่ปุ๋ย แทบจะไม่ต้องดูแลเลย แต่สามารถตากแห้ง และส่งขายให้กับเราได้ ส่วนราคาที่รับซื้อ มีตั้งแต่หลักสิบ ไปจนถึงหลักร้อย แล้วแต่ชนิดของสมุนไพรนั้น ราคาสมุนไพรขึ้นๆ ลงตามความต้องการของตลาด เช่นคนทำกุหลาบ ร้อยพวงมาลัย บางครั้งราคาตก ก็ทำตากแห้งส่งเรา ก็รับซื้อกิโลหลักร้อย กุหลาบที่ส่งเรา ไม่ต้องดูแลอะไร เหมือนกุหลาบขายสด ดอกไม่ต้องสวยเหมือนกุหลาบขายสด
เดินตามรอย ความพอเพียงในหลวง ร.9
ผ่านวิกฤตมาได้ทุกครั้ง รวมถึงวันนี้
เจ้าของณิชาดา สมุนไพร บอกถึงรายได้ต่อเดือนในวันนี้ ประมาณหลักแสน มากสุด 2-3 แสนบาท รายได้พออยู่ได้แบบพอเพียง การทำตรงนี้ ไม่ใช่ว่าจะแน่นอน ก็มีความเสี่ยงอยู่ ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าอาชีพอะไรเหมือนจะไม่แน่นอนกันหมด เมื่อก่อนตนเองเคยมีหนี้เป็นล้าน กว่าจะใช้หนี้ ก็หลายปี เราเคยผิดพลาด รับซื้อเอาไว้เยอะมาก ใช้ทุนเยอะ ก็เอามาเป็นบทเรียน และยึดหลักความพอเพียง อย่าทำอะไรเกินตัว เอาแบบพอเพียง อะไรที่ไม่จำเป็นก็ต้องตัดออก เหมือนเราอยากได้รถ ถ้า ไม่พร้อม ก็อย่าซื้อและก่อหนี้เกินตัวไป เป็นต้น
การรับซื้อสมุนไพรของเรา ถ้าลูกค้าเราขายไม่ได้เค้าก็ไม่ซื้อเราเหมือนกัน อย่างต้นปี หมุนเงินไม่ทัน เก็บสต็อกเอาไว้เยอะ แต่ก็ค่อยๆ ดีขึ้น เราไม่มีหนี้ ทำเท่าไหร่ ก็ยังเหลือ แต่ถ้ามีหนี้ ทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือ เช่นกัน ช่วงนี้ แค่ประคองให้ได้ คนที่จะเริ่ม ลองทำเล็กๆไปก่อน อย่าเอาทุนไปจม และค่อยขยับขยายมองเห็นลู่ทาง อยากให้เดินตามรอยพอเพียง พระราชดำรัสของ ในหลวง รัชกาล 9 ส่วนตัวยึดความพอเพียงมาตลอด วันนี้ ทุกคนเจอปัญหาเศรษฐกิจ ตนเองก็เจอเหมือนกัน แต่เราไม่ทุกข์มาก ไม่มีหนี้ เพราะเราอยู่แบบพอเพียงมาตลอด
ติดต่อ โทร. 09-2669-4414
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