กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โชว์ “SMART Local ME-D” ปั้นผู้ประกอบการชุมชนบุกตลาดยุคใหม่ด้วยเสน่ห์ท้องถิ่น

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เดินหน้ายกระดับ Soft Power ท้องถิ่น จัดงาน “เส้นทางความสําเร็จผู้ประกอบการชุมชนมีดี : SMART Local ME-D” ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อโชว์ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนรุ่นที่ 3 ที่ผ่านการบ่มเพาะเชิงลึก พร้อมเปิดตัว เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ‘SUNS Day Trip’ พลิกโฉมสินค้าชุมชนสู่ไอเทมร่วมสมัย ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยหันมาให้คุณค่ากับสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีเรื่องราว (Storytelling) และสะท้อนกลิ่นอายของท้องถิ่น ซึ่งเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ส่งผลให้ “ธุรกิจชุมชน” สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) จากต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีขีดจํากัด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ขับเคลื่อน และอัปสกิลผู้ประกอบการผ่านกิจกรรม SMART Local Clinic และ SMART Local Camp มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเติมเต็ม ทักษะสําคัญในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ การร้อยเรียงเรื่องราวผลิตภัณฑ์ การดีไซน์ประสบการณ์ให้โดนใจลูกค้า ตลอดจนเทคนิคการจัดแสดงสินค้าและการเจรจาการค้า เพื่อให้ธุรกิจชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างสตรองและยั่งยืน ในตลาดยุคใหม่”
สําหรับปีนี้ มีผู้ประกอบการสนใจสมัครและเข้ารับการให้คําปรึกษาในกิจกรรม SMART Local Clinic สูงถึง 137 ราย และมีผู้ประกอบการ SMART Local ME-D รุ่นที่ 3 อีกจํานวน 42 ราย ที่ผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพเชิงลึกจนสามารถ ยกระดับและต่อยอดธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
ไฮไลต์ภายในงาน 1) ร่วมเปิดเส้นทาง ‘SUNS Day Trip’ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับเส้นทางตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนมีดีที่ร้อยเรียงเสน่ห์ของชุมชนไทยผ่านคอนเซปต์ “การเดินทางของแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน” เป็นการเชื่อมโยงวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบร่วมสมัยจาก 4 จังหวัดต้นแบบ ได้แก่ สุโขทัย อุบลราชธานี น่าน และสตูล เพื่อสร้างประสบการณ์ แปลกใหม่ (Customer Experience) ให้กับผู้บริโภค 2) Special Talk ร่วมฟังไอเดียสดใหม่ในหัวข้อ “Journey through Local Stories : จากเสน่ห์ชุมชนไทย...สู่แรงบันดาลใจในยุคใหม่” โดยอาจารย์ไผ่ ชัชพิมุข จีนาพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ สร้างแบรนด์ และการต่อยอดคุณค่าชุมชนสู่โอกาสทางธุรกิจร่วมพูดคุยกับ แคน อติรุจ กิตติพัฒนะ พิธีกร และผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ที่จะมาร่วมแชร์มุมมองสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในการฉายสปอตไลต์ให้เสน่ห์ชุมชนไทยกลายเป็นโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ และ 3) พิธีมอบประกาศนียบัตร ร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองความสําเร็จให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนมีดี : SMART Local ME-D รุ่นที่ 3 และผู้ประกอบการในเส้นทาง ‘SUNS Day Trip’
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมั่นว่าทีเด็ดของธุรกิจชุมชนไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่คุณภาพของตัวสินค้าเท่านั้น แต่ ‘เรื่องราว’ ‘อัตลักษณ์’ และ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ ยังเป็นอาวุธลับในการสร้างความแตกต่างและช่วยเพิ่มมูลค่าในตลาดได้ อย่างยั่งยืน ซึ่งกรมฯ พร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันสําคัญให้ธุรกิจชุมชนไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างมั่นคง” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5950 Call Center 1570 และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th