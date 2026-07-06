ม.ทักษิณ จับมือ วช. จัดมหกรรมนวัตกรรมภาคใต้ “Southern Innovation Festival 2026” ยิ่งใหญ่ เชื่อมเครือข่ายนานาชาติ ขับเคลื่อนพัฒนายั่งยืน

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดมหกรรมนวัตกรรมจากผลงานวิจัยภาคใต้ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2569 (Southern Innovation Festival 2026 : SIF 2026) อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “พลังเยาวชน ความคิดสร้างสรรค์ และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษา และนักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมกว่า 1,200 ผลงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 กรกฎาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บริหาร นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการสร้างกำลังคนคุณภาพ การสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือ และการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซึ่ง Southern Innovation Festival ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ได้พัฒนามาจากเวทีการประกวดนวัตกรรม และเติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ จนเป็นมหกรรมนวัตกรรมและวิชาการระดับประเทศ ที่รวบรวมเยาวชน นักวิจัย ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมไว้ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยรวบรวมผลงานจากนักวิจัย เยาวชน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,200 ผลงาน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และต่อยอดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง ทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน อันเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
กิจกรรมภายในงานงานประกอบด้วยการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจำนวน 900 ผลงาน จากผู้เข้าประกวด 2,888 คน ครอบคลุมระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ควบคู่กับการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติกว่า 300 ผลงาน ทำให้มหกรรมครั้งนี้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมจัดแสดงรวมมากกว่า 1,200 ผลงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 37 ภายใต้หัวข้อ “ขยายพลังนวัตกรรมสังคม สู่อนาคตโลกที่ยั่งยืน” การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Disaster Risk Management for Strengthening Resilience and Sustainability in Communities 2026 (ICDRM 2026) การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในยุคปัญญาประดิษฐ์ กิจกรรม Spark Stage: Student Acceleration การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย การอบรม MDPI Academic Publishing Workshop ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายวิจัยจากทั่วประเทศอีกด้วย” รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าว
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน คือ พิธีมอบรางวัล Special Award จากองค์กรพันธมิตร เพื่อยกย่องผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริง ควบคู่กับกิจกรรม Twilight Party ซึ่งเป็นเวทีสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักลงทุน ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดระยะเวลาการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน จากหลากหลายสถาบันการศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป นับว่ามหกรรมนวัตกรรมจากผลงานวิจัยภาคใต้ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2569 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเวทีสำคัญของภาคใต้ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ